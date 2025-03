Keto makowiec nie rozczarowuje smakiem, jest wprost przeciwnie! Takie keto ciasto można jeść na diecie ketogenicznej bez obaw. Tradycyjne, obfitujące w węglowodany składniki w przepisach zastąpione zostały mąką keto oraz bezcukrowymi słodzikami. Dodatek orzechów jeszcze bardziej przesuwa proporcje makroskładników w kierunku tłuszczu i białka. Palce lizać!

Mak jest dozwolony na diecie keto, ale dobrze jest ograniczać jego ilość i doprawiać słodzikami bez cukru. Mak jest dość niskowęglowodanowym produktem – w 2 łyżkach maku jest 2,5 g węglowodanów i 1,7 g błonnika (czyli 0,8 g węglowodanów netto).

W 100 g maku jest 28 g węglowodanów, 42 g tłuszczu, 18 g białka i 20 g błonnika. Zatem w 100 g maku jest jedynie 8 g węglowodanów netto. Kaloryczność maku wynosi 525 kcal na 100 g.

Proponujemy przepisy na keto makowce pozbawione mąki pszennej i cukru oraz suszonych owoców, które aż kipią od węglowodanów. Obliczyliśmy, ile węglowodanów jest w całych przepisach. Aby policzyć ilość węglowodanów w jednym kawałku, wystarczy podzielić podaną przez nas liczbę przez liczbę uzyskanych z całego ciasta kawałków. Aby ułatwić ci szacunek, podajemy ilość węglowodanów w kawałku przy założeniu, że każde z tych ciast dzieli się na 12 części.

Ile węglowodanów w keto makowcu: w każdym z naszych przepisów znajdziesz informacje, ile węglowodanów ogółem jest w przepisie, ile węglowodanów netto jest w całości i w 1 kawałku.

Już teraz podpowiemy ci, że najmniej „węgli” jest w keto makowcu warstwowym i jego najłatwiej będzie wpisać w dietę keto.

W całym przepisie jest ok. 107 g węglowodanów i 67 g błonnika, co oznacza, że węglowodanów netto jest w tym całym keto makowcu ok. 40 g. Czyli w 1 kawałku jest ich ok. 3,3 g (przy założeniu, że ciasto dzielisz na 12 równych kawałków).

Składniki:

300 g zmielonego maku,

500 g mleko kokosowe,

75 g masła,

4 jaja,

jabłko,

3 łyżki erytrytolu,

25 g mąki kokosowej,

30 g mąki migdałowej,

60 g posiekanych orzechów,

2 łyżki soku z cytryny,

skórka otarta z pomarańczy,

łyżeczka aromatu migdałowego,

łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Składniki na polewę:

50 g kakao,

60 ml mascarpone,

40 ml wody,

3 łyżki erytrytolu w pudrze,

kilka kropel aromatu pomarańczowego,

łyżeczka żelatyny (rozpuszczona w wodzie).

Sposób przygotowania:

Zagotuj mleko kokosowe, rozpuść w nim masło. Dodaj mak i słodzik, wymieszaj i odstaw na kilka godzin. Włącz piekarnik i ustaw na 170 stopni. Zetrzyj obrane jabłko na tarce, na jej grubych oczkach, dodaj do maku wraz ze skórką i sokiem z cytryny i proszkiem do pieczenia. Wymieszaj. Następnie wsyp oba rodzaje mąki i żółtka i znowu dokładnie wymieszaj. Białka jaj ubij na sztywną pianę z odrobiną soli. Delikatnie wmieszaj pianę do masy makowej. Całość wyłóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i wstaw do piekarnika na ok. 50 minut. Wyjmij, ostudź i udekoruj polewą. Aby ją przygotować, wszystkie składniki zagotuj w rondelku, na koniec dodaj żelatynę i wystudź. Zanim stężeje, udekoruj nią keto makowiec japoński.

fot. Keto makowiec japoński/ Adobe Stock, OttoPles

Keto makowiec zawijany dostarcza w całości ok. 83 g węglowodanów i ok. 61 g błonnika, czyli ok. 22 g węglowodanów netto. W 1 z 12 kawałków zatem będzie ok. 1,8 g węglowodanów netto.

Składniki na ciasto:

30 g mąki migdałowej,

ok. 20 g mąki kokosowej,

50 g keto słodzika,

5 jaj,

50 g oleju kokosowego,

50 g gęstego mleka kokosowego,

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

0,5 łyżeczki sody,

szczypta soli.

Składniki na nadzienie makowe:

200 g maku niebieskiego,

250 ml mleka kokosowego,

100 g masła migdałowego,

75 g orzechów włoskich,

75 g orzechów laskowych,

25 ml rumu,

0,5 łyżeczki ekstraktu migdałowego,

łyżka skórki otartej z pomarańczy,

łyżka keto słodzika w pudrze.

Sposób przygotowania:

Skórkę pomarańczową namocz w rumie. Zagotuj mleko kokosowe i wrzuć do niego mak. Zagotuj i gotuj na wolnym ogniu 5 min, mieszając. Zdejmij z ognia i odstaw minimum na 5-6 godzin, aby mak nasiąknął. Zacznij szykować ciasto. Włącz piekarnik na 170 stopni. Oddziel białka od żółtek. Białka ubij na sztywną pianę. Potem dodawaj po łyżce słodzika, cały czas mieszając. Rozpuść olej kokosowy i wymieszaj z żółtkami i mlekiem kokosowym. Dodaj pozostałe składniki, wymieszaj, a potem wmieszaj ubite białka. Rozsmaruj ciasto na papierze do pieczenia wyłożonym na blachę. Wstaw ciasto do piekarnika i piecz, aż się zrumieni. Dodaj do maku masło migdałowe i dokładnie zblenduj. Posiekaj orzechy. Dodaj pozostałe składniki masy makowej i całość bardzo dokładnie wymieszaj. Wyłóż masę makową na lekko przestudzone ciasto i zwiń je wzdłuż dłuższego boku. Odstaw, a gdy całość do końca wystygnie, wstaw do lodówki. Keto makowiec zawijany można polać keto lukrem i posypać posiekanymi orzechami lub wiórkami kokosowymi.

fot. Keto makowiec zawijany/ Adobe Stock, Milan

W całości jest ok. 123 g węglowodanów i 78 g błonnika, co daje 45 g węglowodanów netto w całym keto makowcu. W 1 z 12 kawałków będzie ich niecałe 4 g.

Składniki:

2 szklanki maku,

¾ szklanki sezamu,

6-8 łyżek keto słodzika w pudrze,

100 g orzechów włoskich,

100 g migdałów,

łyżeczka olejku waniliowego,

3-4 łyżki oleju kokosowego.

pół szklanki posiekanych orzechów włoskich do posypania ciasta.

Sposób przygotowania:

Zalej mak i sezam wodą i odstaw na noc do nasiąknięcia. Następnego dnia przepłucz mak i sezam i dobrze odsącz je z wody na sicie. Do masy makowo-sezamowej dodaj posiekane migdały i orzechy, słodzik oraz olej kokosowy. Całość dokładnie zblenduj. Masę wyłóż do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Ugnieć masę łyżką i wyrównaj jego powierzchnię. Posyp z wierzchu posiekanymi orzechami włoskimi i wstaw do lodówki na 4-5 godzin lub na całą noc.

fot. Keto makowiec bez pieczenia/ Adobe Stock, Anatoly Repin

Cały przepis dostarcza ok. 75 g węglowodanów i 57 g błonnika, czyli 18 g węglowodanów netto. Zatem w 1 z 12 kawałków będzie jedynie 1,5 g węglowodanów netto.

Składniki na ciasto:

2 szklanki mąki migdałowej,

50 g maku,

1/4 szklanki mąki kokosowej,

3/4 szklanki erytrytolu lub innego słodzika keto,

4 duże jajka,

1/2 szklanki roztopionego masła lub oleju kokosowego,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1/2 łyżeczki gumy ksantanowej (opcjonalnie),

1/4 szklanki mleka migdałowego,

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Składniki na masę makową:

200 g zmielonego maku,

1/2 szklanki erytrytolu,

2 łyżki masła,

skórka otarta z 1 cytryny,

1/4 szklanki mleka kokosowego,

1/2 łyżeczki cynamonu,

1/2 łyżeczki ekstraktu migdałowego,

opcjonalnie: orzechy lub wiórki kokosowe.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mak z erytrytolem, masłem, mlekiem kokosowym i pozostałymi składnikami. Zagotuj i gotuj przez 5 minut na małym ogniu, mieszając. Zdejmij z ognia i odstaw. W misce połącz mąkę migdałową, mąkę kokosową, mak, erytrytol przeznaczony do ciasta, proszek do pieczenia i gumę ksantanową. W osobnej misce ubij jajka z masłem, mlekiem migdałowym i ekstraktem waniliowym. Połącz suche składniki z mokrymi — mieszaj do uzyskania jednolitej masy. W formie do pieczenia (np. keksówce) wyłóż połowę ciasta. Następnie rozprowadź warstwę masy makowej i przykryj pozostałym ciastem. Możesz w ten sposób utworzyć więcej warstw, jesli chcesz. Piecz w 170°C przez 40-50 minut lub do momentu, aż patyczek wbity w środek wyjdzie suchy. Po ostudzeniu możesz udekorować makowiec lukrem z erytrytolu lub posypać wiórkami kokosowymi.

fot. Keto makowiec warstwowy/ Adobe Stock, Ildi

Artykuł pierwotnie opublikowano 5.12 2023 r.

