Zrobienie bezcukrowego zamiennika lukru jest możliwe, wystarczy wykorzystać erytrol lub ksylitol w pudrze, które są bazą każdego przepisu na lukier bez cukru. Oto 3 doskonałe przepisy na lukier, którym udekorujesz ciasta, pierniczki lub ciasteczka. Lukier bez cukru zachowuje się bardzo podobnie do zwyczajnego lukru i też jest słodki, ale nie dostarcza tak dużo węglowodanów i nie podbija poziomu glukozy we krwi.

W tradycyjnym przepisie na lukier, główny składnik to cukier puder. W ketogenicznej wersji lukru można skorzystać z erytrolu lub ksylitolu – ketogenicznych słodzików. Konieczne jest jednak wybranie ich wersji w proszku: dobrze łączą się wtedy z pozostałymi składnikami glazury. Można też samodzielnie zmielić słodziki na puder, wykorzystując mocny młynek do kawy lub blender.

Oprócz sproszkowanego ksylitolu i erytrolu do zrobienia keto lukru przyda się też sok z cytryny, który przełamuje jego słodki smak. Już te 2 składniki wystarczą, by zrobić keto lukier w najprostszej, podstawowej wersji.

Doskonałą opcją jako bezcukrowy zamiennik lukru o świetnych właściwościach sensorycznych jest też kokosowa glazura lukrowa. Przepisy i proporcje na lukier bez cukru w 3 różnych wersjach low carb znajdziesz poniżej.

Najsmaczniejszy niskowęglowodanowy lukier o najlepszych właściwościach sensorycznych. Nie jest zbyt słodki, a ma mocno kokosowy smak. Możesz pokryć nim np. wierzch keto ciasta marchewkowego lub wykorzystać do robienia dekoracji.

Składniki:

100 g śmietanki kokosowej (gęstej warstwy w mleczku kokosowym),

100 g musu kokosowego,

45 ml soku z cytryny,

40 g erytrolu lub ksylitolu w proszku,

20 g oleju kokosowego.

Sposób przygotowania:

W rondlu umieść śmietankę kokosową, mus kokosowy i olej kokosowy. Podgrzej na małym ogniu, mieszając przez cały czas zawartość. Dodaj sok z cytryny i mieszaj do uzyskania płynnej, gładkiej konsystencji. Dodaj erytrol lub ksylitol i dokładnie wymieszaj, by keto lukier pozostał gładki. Możesz dostosować konsystencję keto lukru dodając więcej soku z cytryny by stał się bardziej płynny, lub więcej erytrolu, lub ksylitolu, by go zagęścić.

Smaruj keto lukrem wypieki ciasteczka lub keto pierniki, gdy jest płynny. Zastyga on po kilku godzinach. Doskonały do dekorowania i glazurowania ciast.

Keto lukier cytrynowy to podobny przepis do zwyczajnego keto lukru. Możesz wykorzystać powyższy przepis, a dodatkowo dodać do keto lukru kokosowego skórkę z cytryny lub aromat cytrynowy. Alternatywą jest też inny przepis na niskowęglowodanowy lukier, który jest jeszcze prostszy:

Składniki:

120 g erytrolu w proszku,

ok. 20 g mleka kokosowego lub migdałowego,

ok. 10 ml soku z cytryny,

kilka kropel ekstraktu cytrynowego,

skórka otarta z połowy cytryny.

Sposób przygotowania:

W misce umieść erytrol w proszku i dodaj sok z cytryny. Wymieszaj dokładnie i dodaj mleko kokosowe lub migdałowe. Dodaj ekstrakt cytrynowy i skórkę z cytryny. Dokładnie wymieszaj, aż lukier nie będzie miał grudek. Jeśli lukier wyszedł zbyt gęsty, dodaj więcej mleka roślinnego aż do pożądanej konsystencji. Za pomocą pędzelka lub dekoratora rozprowadź keto lukier cytrynowy na ciasteczkach, pierniczkach lub na innym deserze.

Inny sposób na keto lukier bez cukru pudru to wykorzystanie piany z białek. Po połączeniu białka z erytrolem powstaje lukier o gęstej konsystencji, który udekoruje świąteczne wypieki i nie tylko.

Składniki:

Białko jaja,

Szczypta soli,

100 g erytrolu w proszku,

1-2 łyżki soku z cytryny.

Sposób przygotowania:

Ubij białko na sztywną pianę ze szczyptą soli. Dodawaj porcjami erytrol, cały czas miksując pianę. Pod koniec dodaj sok z cytryny i dokładnie wymieszaj.

Dostosuj konsystencję lukru do potrzeb, dodając mniej lub więcej soku z cytryny.

Najprostszy lukier ma naturalnie białą barwę. Możesz zabarwić go jednak niskowęglowodanowymi, naturalnymi składnikami, by uzyskać świetny barwiony lukier niskowęglowodanowy. Oto możliwe opcje:

Kurkuma (powstanie keto lukier żółty),

(powstanie keto lukier żółty), Cynamon (powstanie keto lukier o brązowawej barwie),

(powstanie keto lukier o brązowawej barwie), Sproszkowany burak lub sok z buraka (powstanie różowy keto lukier),

lub sok z buraka (powstanie różowy keto lukier), Spirulina (powstanie niebiesko-zielony keto lukier).

