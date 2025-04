Lody keto, to tak naprawdę lody bez cukru i żadnych innych znaczących źródeł węglowodanów. Lody ketogeniczne nie mogą być osłodzone bananami, daktylami, ani miodem. Można używać do nich tylko ketogenicznych słodzików, np. erytrolu lub owocu mnicha. Mimo tych ograniczeń, keto lody są przepyszne i mogą być bardzo kremowe. To jedne z najlepszych keto przepisów, które pokochają nawet osoby,które nie stosują diety ketogenicznej na co dzień. Poznaj 6 przepisów na domowe lody keto, idealne dla osób maksymalnie ograniczających węglowodany w diecie.

Spis treści:

Na diecie ketogenicznej można jeść lody, ale tylko takie, których przepisy zostały dostosowane do ścisłych wymagań diety ketogenicznej. Większość lodów ze sklepu (nawet jeśli są to niskokaloryczne lody do 100 kcal!) nie nadaje się na dietę keto. Mają one za dużo cukru (węglowodanów) i powodują wyjście z ketozy.

Na keto nie powinno się jeść też sorbetów, które są szczególnie zasobne w cukry proste.

Jedyną opcją na ochłodę dla osób stosujących dietę ketogeniczną, jest wyszukanie w sklepach lub rzemieślniczych lodziarniach lodów z niewielką zawartością węglowodanów, lub przygotowanie keto lodów w domu. Jeśli zdecydujesz się na drugą opcję, możemy pomóc, podsuwając ci doskonałe przepisy na loty ketogeniczne w wielu różnorodnych smakach.

Domowe lody keto nie tak trudno przyrządzić, jeśli znasz kilka zasad ich przygotowania. Oto sekrety przepisów na idealne lody ketogeniczne.

Wykorzystuj tłuste składniki

Lody ketogeniczne to nie są lody fit, musisz się z tym pogodzić. Dieta keto jest dietą wysokotłuszczową, więc w ketogenicznych lodach występuje wiele pełnotłustych elementów. Stałym bywalcem przepisów na niskowęglowodanowe lody są:

mascarpone,

śmietanka kremówka,

awokado,

masło orzechowe,

mleko kokosowe,

śmietana.

To niezbędna baza ketogenicznych lodów, która zapewnia im kremową konsystencję i pożądany smak.

Osłodź lody dozwolonymi słodzikami

Słodziki dozwolone na diecie ketogenicznej to np. erytrol, ksylitol, owoc mnicha, stewia lub sztuczne słodziki. Dodaj je do keto lodów zamiast cukru, by osiągnąć doskonały, słodki smak bez podnoszenia stężenia glukozy we krwi. Niestety w lodach ketogenicznych jako słodziki nie sprawdzą się: dojrzałe banany, daktyle, miód, syrop klonowy i inne bogate w węglowodany zamienniki cukru. Spowodują wyjście z ketozy.

Postaw na niskowęglowodanowe dodatki smakowe

Keto lody można zrobić naprawdę w wielu smakach. Do bazowego przepisu na lody dodaj rózne dodatki:

kakao i gorzką czekoladę;

masło orzechowe;

przyprawy: cynamon, wanilię, przyprawę korzenną, kurkumę, imbir;

niskocukrowe owoce: maliny, truskawki, borówki, jagody, jeżyny;

smakowe ekstrakty: aromat waniliowy, cytrusowy lub migdałowy;

orzeźwiającą cytrynę lub limonkę lub skórkę z cytrusów;

zieloną herbatę w proszku matcha;

orzechy i pestki;

miętę.

Odpowiednio często mieszaj zamarzające lody

Sekret udanych keto lodów jest taki sam, jak sekret wszystkich domowych lodów: to odpowiednio częste mieszanie podczas zamarzania. Możesz wykorzystać maszynę do lodów lub wielofunkcyjny robot kuchenny z funkcją robienia lodów, ale jeśli nie masz takich kuchennych sprzętów, po prostu uzbrój się w cierpliwość. Co 30 minut wyjmij leżakujące w zamrażarce lody i wymieszaj masę dokładnie, by pozbyć się kryształków lodu i nadać lodom kremową konsystencję i strukturę.

Dostosuj dodatki do lodów ketogenicznych

Jeśli zrobisz idealne ketogeniczne lody ze znikomą zawartością węglowodanów, a następnie zjesz je z polewą karmelową, zupełnie zniweczysz swoje starania. Pamiętaj więc, by oprócz składników na lody dostosować też dodatki do wymagań diet niskowęglowodanowych. Możesz wykorzystać specjalne polewy bez cukru, zrobić keto bitą śmietanę, podać lody z orzechami lub niskocukrowymi owocami.

Poniżej znajdziesz bazowy przepis na doskonałe keto lody śmietankowe, z mascarpone. Możesz wykorzystać go jako bazę do stworzenia keto lodów o dowolnym smaku. Dodaj do nich kakao, a otrzymasz lody czekoladowe, migdały, a dostaniesz lody migdałowe, dorzuć owoce jagodowe, by stworzyć keto lody owocowe. Powstrzymuje cię tylko własna wyobraźnia.

Składniki:

240 ml śmietanki kremówki,

250 g serka mascarpone,

pół szklanki erytrolu w pudrze,

łyżeczka zmielonych na pył nasion siemienia lnianego,

szczypta soli,

łyżeczka wódki lub innego mocnego alkoholu (można pominąć),

opcjonalnie: aromat śmietankowy.

Sposób przygotowania:

Ubij śmietankę na bitą śmietanę. Dodaj erytrol i miksuj chwilę (uważaj, by nie powstało masło!). Wymieszaj mascarpone z siemieniem lnianym, alkoholem i solą. Dodaj masę z mascarpone do bitej śmietany. Przełóż masę na keto loedy do pudełka i włóż do zamrażarki. Co ok. 30 minut wymieszaj dokładnie masę, by zapewnić jej kremową teksturę. Ok. 15 minut przed podaniem wyciągnij z zamrażarki. Podawaj keto lody z mascarpone z ulubionymi dodatkami.

fot. Śmietankowe keto lody z mascarpone/ Adobe Stock, eflstudioart

Ilość węglowodanów w truskawkach pozwala na włączenie ich w umiarkowanej ilości do diety keto. Tak, keto desery truskawkowe są dozwolone, a wręcz polecane. Jednym z nich są te doskonałe ketogeniczne lody truskawkowe.

Składniki:

250 g truskawek (świeżych lub mrożonych),

50 g ksylitolu lub erytrolu w pudrze,

240 g śmietany 18%,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

łyżeczka wódki lub innego mocnego alkoholu (można pominąć),

250 g śmietany kremówki.

Sposób przygotowania:

Zblenduj truskawki z połową ksylitolu i (opcjonalnie) wódką. Zmiksuj śmietanę z musem truskawkowym i ekstraktem waniliowym. W osobnej misce ubij śmietanę z pozostałym ksylitolem. Delikatnie, partiami dodawaj ubitą śmietanę do masy truskawkowej. Przełóż masę na keto lody truskawkowe do pojemnika i włóż do zamrażarki. Co jakiś czas warto wyciągnąć keto lody i wymieszać je, by pozbyć się kryształków lodu.

fot. Truskawkowe keto lody/ Adobe Stock, Altargacia Art

Lody czekoladowe to jeden z ulubionych smaków lata, z którego na diecie ketogenicznej wcale nie trzeba rezygnować. W naszym przepisie zrobisz czekoladowe lody bez cukru z awokado, kakao, gorzkiej czekolady i stewii. Pyszna ochłoda na gorące dni!

Składniki:

2 dojrzałe i miękkie awokado,

40 g kakao,

szczypta soli,

150 ml śmietanki kremówki,

150 ml mleka kokosowego,

łyżeczka stewii w kroplach,

50 g gorzkiej czekolady bez cukru.

Sposób przygotowania:

Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. Dodaj do niej stewię. Ubij kremówkę i dodawaj do niej mleko kokosowej partiami, cały czas ubijając. Zblenduj awokado, dodaj kakao i szczyptę soli. Połącz z rozpuszczoną czekoladą, a następnie z kremową masą. Przełóż masę na keto lody czekoladowe do pojemnika i włóż do zamrażarki na ok. 4-6 godzin. Co jakiś czas możesz zamieszać masę podczas zamrażania. Wyciągnij z zamrażalnika ok. 15 minut przed podaniem. Serwuj keto lody czekoladowe np. z malinami i orzechami.

fot. Keto lody czekoladowe/ Adobe Stock, larionovao

Klasyczny przepis na keto lody to lody z masłem orzechowym. Doskonale smakują i mają teksturę nie do podrobienia. Dodatek masła orzechowego zapewnia keto lodom niezastąpioną kremową teksturę. Pojedyncza porcja lodów przygotownaych z poniższego przepisu to jedynie 2 g węglowodanów. Ideał na dietę keto. Jeśli masz przetestować tylko jeden przepis na ketogeniczne lody, niech to będzie właśnie ten wybór.

Składniki:

240 g śmietanki 36%,

30 g erytrolu,

100 g masła orzechowego bez cukru,

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego,

szczypta soli,

garść orzechów ziemnych do posypania,

opcjonalnie: sos karmelowy bez cukru.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki przełóż do blendera kielichowego. Długo miksuj, tak, by dobrze napowietrzyć masę na keto lody orzechowe. Przelej masę do pojemnika na lody i włóż do zamrażarki na ok. 5 godzin. Serwuj keto lody peanut butter z orzechami ziemnymi i sosem karmelowym zero kalorii.

fot. Keto lody peanut butter/ Adobe Stock, ricka_kinamoto

Lody matcha w wersji keto wymagają trochę pracy, ale efekt jest zdecydowanie wart wysiłku. Pierwszy etap wymaga stworzenia keto mleka skondensowanego ze śmietanki i słodzika, następnie następuje połączenie wszystkich składników keto lodów i wreszcie etap zamrażania. Zamiast matchy możesz dodać np. ekstrakt z cytrusów, skórkę limonki lub ulubione owoce.

Składniki:

20 g masła,

750 ml śmietanki kremówki,

pół szklanki dowolnego słodzika (np. ksylitolu),

łyżeczka ekstraktu waniliowego lub śmietankowego,

250 ml napoju migdałowego,

skórka z połowy limonki,

łyżka herbaty matcha.

Sposób przygotowania:

Na patelni rozpuść masło, dodaj 500 ml śmietanki i słodzik. Podgrzewaj przez ok. 20 minut, zagęszczając płyn. Zawartość patelni powinna mieć konsystencję mleka skondensowanego. Odlej płyn z patelni i odstaw do ochłodzenia. Dodaj ekstrakt waniliowy lub śmietankowy. W osobnej misce ubij pozostałą śmietankę i napój migdałowy. Dodaj proszek matcha i skórkę z limonki. Odstaw mleko skondensowane i śmietankę z matchą na noc do lodówki. Następnego dnia połącz obydwie masy i przelej do pojemnika na keto lody. Włóż do zamrażarki i mieszaj co ok. 30 minut. Po 6 godzinach w zamrażarce keto lody o smaku matcha są gotowe do spożycia.

fot. Kody keto z herbatą matcha/ Adobe Stock, MICAELA

Składniki:

2 żółtka,

200 ml śmietanki kokosowej,

50 g erytrolu w pudrze,

łyżeczka przyprawy korzennej, chai masala lub cynamonu,

pół łyżeczki ekstraktu migdałowego.

Sposób przygotowania:

W mikserze ubij żółtka z erytrolem. Dodaj śmietankę kokosową, ekstrakt migdałowy i przyprawę korzenną. Dokładnie wymieszaj masę na korzenne keto lody. Przełóż ją do pojemnika i włóż do zamrażalnika. Przez pierwsze 2 godziny zamrażania wyjmuj i mieszaj lody co ok. 30 minut. Następnie mieszaj co godzinę, do zamrożenia. Ok.15 minut przed zaserwowaniem wyciągnij keto lody z zamrażarki.

fot. Korzenne keto lody/ Adobe Stock, ricka_kinamoto

