Przepisów na keto leczo jest wiele, ale zawsze znajdzie się w nich papryka, która jest głównym składnikiem tej tradycyjnej węgierskiej potrawy. W oryginale jest ostro przyprawiona, ale oczywiście można sobie ilość ostrej papryki regulować, aby całe danie dopasować do własnych upodobań. Jak zrobić leczo wpisujące się w dietę ketogeniczną? Keto leczo może być bardzo ostre lub słodkawe w smaku. Oczywiście nie należy go zagryzać zwykłym pieczywem, które obfituje w węglowodany.

Reklama

Spis treści:

Tak, leczo jest dozwolone na diecie keto, zwłaszcza to wzbogacone mięsem, kiełbasą czy boczkiem. Czy leczo ma węglowodany? Tak. Zwykle w porcji (ok. 250 g) keto leczo znajduje się od 8 do 17 g węglowodanów. Ich liczba nieco wzrośnie, jeśli ktoś zechce zagryzać potrawę keto chlebem czy keto bułką. Te rodzaje pieczywa są niskowęglowodanowe, więc dodanie do leczo kilku gramów węglowodanów w nich zawartych nie wytrąci organizmu z ketozy. Nieco więcej węglowodanów zawiera leczo pozbawione mięsa, ale i tak ich ilość w porcji powinna zmieścić się w 20-25 g.

Jaka kiełbasa na keto?

Najczęstszym dodatkiem do leczo jest kiełbasa. Ogólnie rzecz ujmując – każda kiełbasa pasuje do diety ketogenicznej. W praktyce jednak najlepiej wybierać kiełbasy do keto leczo dobrej jakości – z krótkim składem, bez „wypełniaczy”, które wykonano z mięsa i przypraw. Naprawdę warto czytać składniki, z jakich kiełbasę wyprodukowano, gdyż na liście składników wcale nie tak rzadko znaleźć można poza różnej maści „polepszaczami” i konserwantami: cukier, skrobię ziemniaczaną i glukozę, których na diecie keto należy unikać.

Oto pyszne i sycące danie o niskiej zawartości węglowodanów, którym możesz cieszyć się na diecie ketogenicznej. W trakcie gotowania możesz dodać bazylię, jeśli lubisz, lub przed podaniem posypać keto leczo świeżo posiekanymi listkami bazylii – będzie jeszcze bardziej apetyczne.

Składniki:

3-4 duże papryki w różnych kolorach,

400 gramów dobrej jakości kiełbasy,

2 średnie cebule,

2 ząbki czosnku,

500 ml passaty pomidorowej,

2 łyżeczki słodkiej papryki,

½ łyżeczki ostrej papryki,

pół łyżki oregano,

sól i pieprz do smaku,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej na patelni niewielką ilość oleju i wrzuć pokrojoną drobno cebulę. Smaż do zeszklenia. Kiełbasę pokrój w cienkie plasterki i dodaj do cebuli. Smaż kilka minut, co jakiś czas mieszając. Dodaj obrany i przeciśnięty przez praskę czosnek. Papryki pokrój w nie za cienkie paski i wrzuć na patelnię. Smaż kilka minut, dodając przyprawy. Dolej passatę pomidorową i gotuj keto leczo jeszcze przez 10 minut.

fot. Keto leczo z kiełbasą/ Adobe Stock, npls

Keto leczo z cukinii jest świetnym daniem o niskiej zawartości węglowodanów, bogatym w warzywa i zdrowe tłuszcze. Możesz je podawać samodzielnie lub jako dodatek do mięsa, takiego jak kurczak czy kotlet.

Składniki:

2 średnie cukinie,

200 g boczku,

200 g pieczarek,

cebula,

1 czerwona papryka,

1 żółta papryka,

2 pomidory,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki przecieru pomidorowego,

2 łyżki oleju kokosowego lub oliwy,

łyżeczka słodkiej papryki w proszku,

1/2 łyżeczki ostrej papryki w proszku (opcjonalnie, jeśli lubisz pikantne),

łyżka oregano,

sól i pieprz do smaku,

świeża natka pietruszki do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Na dużej patelni rozgrzej tłuszcz. Wrzuć boczek i obsmaż go na złoto. Dodaj posiekane pieczarki i smaż, aż nabiorą złotego koloru. Dodaj posiekaną cebulę i smaż na średnim ogniu, aż cebula się zeszkli. Dodaj pokrojone papryki (czerwoną i żółtą) i smaż przez kilka minut, aż będą miękkie. Dodaj posiekany lub przeciśnięty przez praskę czosnek i smaż przez około 30 sekund, aż zacznie pachnieć. Dodaj obrane ze skórki pokrojone w kostkę pomidory, przecier pomidorowy, słodką paprykę w proszku oraz opcjonalnie ostrą paprykę w proszku. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Duś zawartość patelni na średnim ogniu przez około 10-15 minut, aż warzywa będą miękkie. W międzyczasie, na osobnej patelni i na niewielkiej ilości tłuszczu, podsmaż pokrojoną w kostkę lub ćwierćplastry cukinię. Smaż ją do momentu, aż się zeszkli – dłużej smażona straci chrupkość. Dodaj usmażoną cukinię do leczo i wymieszaj. Podawaj keto leczo z cukinii posypane świeżą natką pietruszki.

fot. Keto leczo z cukinii Adobe Stock, pinkyone

Kurczak w diecie ketogenicznej to świetny składnik pasujący do dań obiadowych, przekąsek, kolacji, czy śniadań. Jest mniej tłusty niż na przykład wieprzowina, jednak zawiera duże ilości cennego białka.

Składniki:

pierś kurczaka,

cebula,

3 czerwone papryka,

3 pomidory,

mała cukinia (opcjonalnie),

2 ząbki czosnku,

szklanka passaty,

2 łyżki oleju kokosowego lub oliwy,

łyżeczka słodkiej papryki w proszku,

1/2 łyżeczki ostrej papryki w proszku (opcjonalnie, jeśli lubisz pikantne),

pół łyżki oregano,

pół łyżki majeranku,

sól i pieprz do smaku,

zielenina do dekoracji (natka, bazylia, koperek).

Sposób przygotowania:

Na dużej patelni rozgrzej tłuszcz. Wrzuć pokrojoną w kostkę lub w paski pierś kurczaka i obsmaż go na złoto. Przełóż kurczaka do dość głębokiego garnka. Zeszklij na patelni posiekaną cebulę i przełóż do garnka. Wrzuć na patelnię pokrojoną paprykę, szybko obsmaż, i wrzuć do garnka. Obierz ze skóry pomidory, pokrój w cząstki i dodaj do gara. Wlej do garnka passatę, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek i przyprawy razem z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Doprowadź całość do wrzenia i duś 15-20 minut pod przykryciem. Jeśli chcesz, możesz leczo wzbogacić cukinią – do garnka wrzuć ją pod koniec gotowania po uprzednim zeszkleniu jej na patelni.

fot. Keto leczo z kurczakiem/ Adobe Stock, JackF

Reklama

Czytaj także:

Jak przygotować keto kolację?

Superprzepisy na ketoburgery

Keto pizza? Tak, to możliwe!