Przygotuj pyszne keto krokiety według naszych przepisów. Najpierw wybierz, z czego chcesz przygotować ciasto, a następnie wybierz rodzaj farszu. Każdy farsz możesz połączyć z wybranym rodzajem ciasta. Przetestuj, która kombinacja najbardziej ci odpowiada i sięgaj po te przyjazne diecie ketogenicznej krokiety nie tylko przy okazji świąt.

Spis treści:

Podajemy dwa przepisy na ciasto na keto krokiety – z mąki migdałowej oraz z błonnika bambusowego. Z każdego przepisu powinno wyjść 10-12 placków na krokiety, które smaży się dokładnie jak keto naleśniki. Gdy placki będą gotowe, przejdź do szykowania farszu – 3 jego wersje podajemy w dalszej części materiału.

Keto krokiety z mąki migdałowej

W całym cieście będzie ok. 24 g węglowodanów, co oznacza, że przy 12 naleśnikach, w cieście 1 krokieta będą 2 g węglowodanów.

Składniki:

10 jajek,

100 ml śmietany 30%,

40 g mąki migdałowej,

sól, pieprz do smaku

masło klarowane do smażenia.

Sposób przygotowania:

Wybij jaja do miski i dokładnie roztrzep. Dodaj śmietankę, przyprawy i mąkę migdałową. Używając trzepaczki, połącz wszystkie składniki. Usmaż naleśniki na rozgrzanym maśle klarowanym.

Keto krokiety z mąki bambusowej

W całej porcji ciasta będzie ok. 13 g węglowodanów. Zakładając, że uda się usmażyć 10 placków na keto krokiety, w każdym z nich w cieście będzie 1,3 g węglowodanów.

Składniki:

2 jajka,

30 g śmietany 30%,

10 g mąki bambusowej,

szczypta soli,

masło klarowane do smażenia.

Sposób przygotowania:

Wybij jaja do miski i dobrze roztrzep. Dodaj śmietankę, mąkę bambusową i przyprawy. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki, aż powstanie jednorodne, lejące się ciasto. Usmaż naleśniki na rozgrzanym maśle klarowanym.

W całej porcji farszu będzie ok. 15 g węglowodanów. Jeśli posłuży on do przygotowania 12 krokietów z mąki migdałowej, w każdym krokiecie będzie w sumie 3,25 g węglowodanów, a w 1 z 10 keto krokietów z mąki bambusowej – 2,8 g węglowodanów.

Składniki na farsz:

100 g kapusty kiszonej,

1 g grzybów suszonych,

30 g cebuli,

2 jaja,

keto panierka,

masło klarowane do podsmażenia cebuli.

Sposób przygotowania:

Namocz grzyby w wodzie przez całą noc. Następnego dnia ugotuj je w tej samej wodzie (10-15 minut). Odcedź grzyby, odciśnij, ale wodę, w której się gotowały, zachowaj. Pokrój kapustę. Dodaj do niej „wodę grzybową” i ugotuj do miękkości. Odcedź kapustę i wystudź. Posiekaj drobno cebulę i zeszklij na patelni na maśle. Grzyby drobno posiekaj, dodaj do nich kapustę i cebulę. Całość dokładnie wymieszaj. Nakładaj porcje farszu do placków naleśnikowych. Składaj placki do środka od góry i dołu, a następnie zwijaj w ruloniki. Maczaj krokiety w jajku, obtaczaj we wcześniej przygotowanej keto panierce i smaż ze wszystkich stron na złoty kolor.

fot. Keto krokiety z kapustą i grzybami/ Adobe Stock, gkrphoto

W całym farszu będzie ok. 55 g węglowodanów. W 1 z 12 keto krokietów z mąki migdałowej i z tym farszem będzie więc ok. 6,6 g węglowodanów. Jeśli przygotujesz 10 krokietów z tym farszem z placków z mąki bambusowej, w każdym krokiecie będzie ok. 6,8 g węglowodanów.

Składniki:

1 kg pieczarek,

200 g żółtego sera,

2 duże cebule,

pół łyżeczki soli, 1/3 płaskiej łyżeczki pieprzu,

2 jajka,

keto panierka,

masło klarowane do smażenia.

Sposób przygotowania:

Pieczarki umyj, osusz i pokrój w plasterki, a następnie w drobniejsze kawałki. Cebulę drobno posiekaj. Rozgrzej masło na patelni, wrzuć cebulę i ją zeszklij. Dodaj pieczarki, przyprawy i całość wymieszaj. Smaż, aż pieczarki oddadzą wodę, skurczą się i lekko przyrumienią. Zetrzyj żółty ser na tarce na grubych oczkach. Wmieszaj go w masę pieczarkową. Nakładaj porcje farszu na placki naleśnikowe i zwijaj w kształt krokietów. Roztrzep jajka. Maczaj krokiety w jajku i obtaczaj w keto panierce. Smaż na złoty kolor.

fot. Keto krokiety z pieczarkami/ Adobe Stock, Arkadiusz Fajer

W całym mięsnym farszu będzie ok. 26 g węglowodanów. W 1 z 12 keto krokietów z mąki migdałowej znajdzie się więc ok. 4,1 g węglowodanów, a w 1 z 10 krokietów z mąki bambusowej – ok. 3,5 g węglowodanów.

Składniki:

ok. 400 g gotowanego mięsa kurczaka,

ok. 400 g gotowanego mięsa wołowego,

300 g cebuli,

sól, pieprz do smaku,

ewentualnie wywar z mięsa do zwilżenia farszu,

2 jaja,

keto panierka,

olej do podsmażenia cebuli.

Sposób przygotowania:

Cebulę drobno posiekaj i zeszklij na oleju na patelni. Oba rodzaje mięsa zmiel wraz z cebulą w maszynce na grubych oczkach. Dodaj przyprawy i wszystko dokładnie wymieszaj, w razie potrzeby dodając nieco wywaru. Nakładaj porcje farszu do placków naleśnikowych i zwijaj krokiety. Roztrzep jaja. Maczaj w nich krokiety, obtaczaj w keto panierce i smaż na patelni na złoty kolor.

fot. Keto krokiety z mięsem/ Adobe Stock, Sheviakova

