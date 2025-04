Keto kokosanki to fit deser wpisujący się idealnie w dietę ketogeniczną. Dostarczają bardzo niewiele węglowodanów, za to sporo tłuszczu i białka – zwłaszcza jeśli w przepisie są niemal same białka jaj i wiórki kokosowe. Nadają się jako słodka przekąska dla gości i domowników, którzy nawet nie zauważą, że w przepisie nie ma wcale cukru. Zaletą tych ciasteczek jest to, że nie podnoszą cukru we krwi zbyt gwałtownie, więc nie ma po nich ani gwałtownego przypływu energii, ani równie gwałtownego jej spadku.

Reklama

Spis treści:

Składniki:

ok. 200 g wiórków kokosowych,

160 g mąki migdałowej,

2 duże jaja,

½ szklanki oleju kokosowego lub płynnego masła,

½ szklanki keto słodzika,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

3 łyżeczki wiórków kokosowych do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180°C. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Do komory robota kuchennego wsyp/wlej wszystkie składniki i zmieszaj na średniej prędkości, aż się połączą. Nabieraj ciasto łyżką, formuj z niej kulkę i umieszczaj na papierze na blaszce do pieczenia. Rozpłaszcz, aby uzyskać dość grube (1 cm), ale płaskie okrągłe ciasteczko. Powtarzaj, aż wykorzystasz całe ciasto. Wstaw blachę z ciastkami do piekarnika i piecz ok. 20 minut aż boki ciastek i ich wierzchy lekko zbrązowieją. Wyjmij z keto kokosanki z piekarnika i daj im ostygnąć. Przed podaniem posyp wiórkami kokosowymi.

fot. Kokosanki keto/ Adobe Stock, AmalliaEka

Składniki:

1 i ¼ szklanki wiórków kokosowych,

2 białka z dużych jaj,

1/3 szklanki keto słodzika,

3 łyżki mąki migdałowej,

łyżka żelatyny,

szczypta soli,

łyżka oleju kokosowego w postaci płynnej,

łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Nagrzej piekarnik do 180 stopni. Blachę do pieczenia wyłóż papierem do pieczenia. W średniej misce połącz wiórki kokosowe, słodzik, mąkę migdałową, żelatynę i sól. Wymieszaj i wmieszaj olej kokosowy. Białka ubij na sztywno w misie miksera. Delikatnie wmieszaj w pianę mieszaninę kokosową, ekstrakt waniliowy i ekstrakt migdałowy. Używając łyżki, nabieraj porcje ciasta i wykładaj na papier do pieczenia. Lekko dociskaj każdą porcyjkę ciasta. Wstaw do piekarnika i piecz 15-20 minut, do uzyskania złotego koloru. Wyjmij kokosanki keto z piekarnika i ostudź. Dla dekoracji możesz roztopić keto czekoladę i polać nią każde ciasteczko.

fot. Keto kokosanki z białek/ Adobe Stock, vaaseenaa

Składniki:

6 białek,

200 g wiórków kokosowych,

100 g mascarpone,

szczypta soli,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

łyżka erytrytolu (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni, a blachę wyłóż papierem do pieczenia. Ubij białka z solą na sztywną pianę w dużej misce. Do piany dodaj serek mascarpone, wiórki kokosowe, aromat i ewentualnie erytrytol. Nabieraj masę łyżką, formuj z niej kulki, spłaszczaj je i umieszczaj na papierze do pieczenia. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 20 minut, aż zaczną się rumienić. Wyjmij keto kokosanki z piekarnika i przestudź.

fot. Keto kokosanki z mascarpone/ Adobe Stock, tacna

Składniki:

½ szklanki mąki kokosowej,

150 g wiórków kokosowych,

½ szklanki keto słodzika,

1/3 szklanki płynnego masła lub oleju kokosowego,

3 duże jaja,

½ łyżeczki proszku do pieczenia,

drobno pokruszona połowa tabliczki keto czekolady (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni, blachę wyłóż papierem do pieczenia. W sporej misce wymieszaj wszystkie sypkie składniki. Dodaj do nich składniki mokre i wymieszaj aż powstanie jednorodne ciasto. Wmieszaj pokruszoną czekoladę, jeśli się na nią zdecydujesz. Uformuj z ciasta ok. 12 ciasteczek i wyłóż je na papier do pieczenia. Wstaw przygotowane kokosanki keto do piekarnika i piecz ok. 15 minut, aż zaczną się rumienić. Wyjmij, ostudź, podawaj.

fot. Keto kokosanki z maki kokosowej/ Adobe Stock, Nelli Kovalchuk

Składniki:

¼ szklanki stopionego oleju kokosowego,

2 szklanki wiórków kokosowych,

1/3 szklanki keto słodzika,

łyżeczka ekstraktu waniliowego lub rumowego.

Sposób przygotowania:

2 duże talerze wyłóż papierem do pieczenia albo matą silikonową. W dużej misce wymieszaj olej i słodzik. Dodaj wiórki kokosowe i wymieszaj szpatułką na jednolitą masę. Posmakuj i w razie potrzeby dodaj więcej słodzika. Używając łyżki, wykładaj porcje ciasta na przygotowaną formę do pieczenia, formuj kulki i spłaszczaj je palcami. Włóż do zamrażarki i schładzaj przez 30 minut lub do czasu, aż ciasteczka stwardnieją. Przed podaniem wyjmij keto ciasteczka kokosowe na kilka minut z zamrażalnika. Nie zostawiaj ciastek zbyt długo w temperaturze pokojowej, bo staną się zbyt miękkie – możesz przechowywać je w lodówce 2-3 dni.

4 przepisy na keto ciasto bez pieczenia

fot. Keto kokosanki bez pieczenia/ Adobe Stock, Africa Studio

Reklama

Czytaj także:

Przepisy na pyszne keto ciasto ze śliwkami

Jak zrobić keto ciasto z cukinii?

Keto ciasto z borówkami: cytrynowe, serowe i inne przepisy