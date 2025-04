Każdy powinien spróbować keto jagodzianek, gdyż są nie tylko pyszne, ale można je jeść bez obaw o gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi. W diecie ketogenicznej jest też miejsce na inne słodkości z dodatkiem jagód, np. galaretkę, tartę czy muffinki. To naprawdę zdrowe zamienniki tradycyjnych wypieków na bazie białej mąki.

Reklama

Spis treści:

Tak, keto jagodzianki można sobie przygotować w domu. Niestety w cukierniach ich się nie dostanie. Nie ma się jednak co martwić, bo domowej roboty keto desery z jagodami wychodzą naprawdę smaczne.

Czy na diecie keto można jeść drożdże?

Tak, ale najlepiej pod pewnymi warunkami. Drożdże żywią się cukrem – dzięki niemu się namnażają i wytwarzają dwutlenek węgla, który nadaje pieczywu puszystość. Tymczasem w diecie keto należy cukier ograniczać. Wystarczy jednak nakarmić drożdże nie węglowodanami z mąki, a inuliną w proszku. Podstawowy proces polega na dodaniu inuliny do ciepłej wody, następnie dodaniu drożdży i pozostawieniu mieszanki na około 10 minut, aż zaczną „bąbelkować” i się spienią. Tak przygotowane drożdże dodaje się do innych składników keto ciasta.

Inną opcją jest użycie niewielkiej ilości cukru, miodu lub syropu klonowego. Drożdże przekształcą je w dwutlenek węgla i alkohol. Zatem dawka tych węglowodanów nie wliczy się w znaczący sposób do zawartości węglowodanów w potrawie, o ile drożdże w pełni je sfermentują, co nastąpi, gdy pozwoli im się znacznie wyrosnąć. Drożdże w diecie keto najczęściej zastępuje się proszkiem do pieczenia lub sodą oczyszczoną.

Jakie owoce można jeść na keto?

Takie, które zawierają małe ilości węglowodanów. Do owoców o niskiej zawartości cukrów zalicza się:

maliny – 5,5 g węglowodanów netto w 100 g, czyli bez błonnika,

– 5,5 g węglowodanów netto w 100 g, czyli bez błonnika, jagody – 9 g węglowodanów netto w 100 g,

– 9 g węglowodanów netto w 100 g, jeżyny – 4,2 g węglowodanów netto w 100 g,

– 4,2 g węglowodanów netto w 100 g, truskawki – 5,6 g węglowodanów netto w 100 g,

– 5,6 g węglowodanów netto w 100 g, arbuzy – 8,1 g węglowodanów netto w 100 g.

Jak widać, jeżyny i truskawki na keto diecie są najlepsze, ale jagody także można jeść, ograniczając liczbę węglowodanów w diecie.

Składniki:

1,5 szklanki rozdrobnionego sera mozzarella,

55-60 g serka śmietankowego,

1,25 szklanki mąki migdałowej,

2 łyżki mąki kokosowej,

łyżeczka proszku do pieczenia,

0,25 szklanki tartego parmezanu,

2 łyżeczki słodzika z owoców mnicha,

3 jajka,

2 łyżki stopionego masła,

200 g jagód.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Nasmaruj masłem foremki do bułeczek, aby jagodzianki się do nich nie przykleiły. W średniej wielkości misce dokładnie zmieszaj: mąkę migdałową, mąkę kokosową, proszek do pieczenia, tarty parmezan i słodzik z owoców mnicha (lub inny preferowany keto słodzik). Odstaw na bok. W dużej misce przeznaczonej do podgrzewania w mikrofalówce wymieszaj mozzarellę i serek śmietankowy. Podgrzewaj w kuchence mikrofalowej w odstępach 30-sekundowych, aż ser całkowicie się rozpuści. Gdy ser się roztopi, dodaj suche składniki i wymieszaj. Następnie dodaj 2 jajka i łyżkę roztopionego masła i zagniataj, aż ciasto się połączy. Podziel jagody mniej więcej na 10 równych porcji. Nabieraj ciasto łyżką do lodów (około 2-centymetrowa kula) i rozwałkowuj, aż będzie w miarę płaskie. Na każdy krążek ciasta nakładaj porcję jagód, zawiń brzegi ciasta nad owocami, połącz i włóż tak ulepiona jagodziankę do foremki na bułeczkę, umieszczając miejsce lepienia na spodzie. Posmaruj bułki roztrzepanym jajkiem, aby uzyskać ładny złocistobrązowy kolor jagodzianek. Wstaw do piekarnika na ok. 20-25 minut. W połowie pieczenia zajrzyj do piekarnika, gdyż czas ostateczny pieczenia, zależy od piekarnika i wielkości bułeczek. Wyjmij z piekarnika i oprósz keto słodzikiem, jeśli chcesz.

fot. Keto jagodzianki z mąki migdałowej/ Adobe Stock, O.B.

Zgodnie z zasadami diety keto uda się przygotować wiele deserów z jagodami. Najbardziej typowy jest oczywiście keto sernik, który można posypać świeżymi lub rozmrożonymi jagodami. Ale to nie jedyna możliwość. Poniżej 4 fajne przepisy na słodkości z jagodami.

Keto muffinki z jagodami

Składniki:

szklanka mąki migdałowej,

2 łyżki erytrytolu lub innego keto słodzika,

0,25 szklanki mleka,

duże jajko,

0,5 łyżki proszku do pieczenia,

szczypta soli,

0,75 szklanki jagód.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Bardzo dobrze wyłóż papierem lub posmaruj tłuszczem foremki na muffinki. Dokładnie wymieszaj wszystkie suche składniki, a następnie dodaj wszystkie pozostałe składniki, oprócz jagód, i dokładnie wymieszaj. Nakładaj po niewielkiej ilości ciasta do foremek, powkładaj do nich po kilka jagód i przykryj je resztą ciasta. Reszta jagód posyp ciasto z wierzchu. Piecz 10-18 minut na środkowej półce (czas pieczenia zależy od wielkości foremek). Wyjmij z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia. Ostrożnie wyjmij muffinki z foremek. Nie musisz tego robić, jeśli użyjesz papierowych foremek. Podawaj.

fot. Muffinki z jagodami/ Adobe Stock, Carey

Keto tarta z jagodami

Składniki:

1,5 szklanki mąki migdałowej,

0,5 szklanki wiórków kokosowych,

0,25 szklanki keto słodzika,

łyżeczka gumy ksantanowej,

łyżeczka mielonego imbiru,

5 łyżek masła,

szczypta soli,

1,5 łyżeczki żelatyny,

2 łyżki gorącej wody,

minimum szklanka jagód.

200 g śmietanki kremówki.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 160 stopni i natłuść formę do tarty. W misce wymieszaj mąkę migdałową, kokos, imbir, gumę ksantanową, sól i słodzik. Rozpuść masło i dodaj do suchych składników. Mieszaj, aż się połączą. Ciasto powinno mieć konsystencję mokrego piasku. Rozłóż ciasto i na spód i boki formy. Wyrównaj górną krawędź brzegu, lekko ją dociskając. Piecz 12-15 minut lub do uzyskania złotego koloru. Uważaj, mąka migdałowa może szybko zbrązowieć. Odstaw ciasto do ostygnięcia. Wsyp żelatynę do gorącej wody i mieszaj, aby się rozpuściła. Gdy ostygnie, dodaj śmietankę i wymieszaj. Wlej krem na tartę i wstaw całość do lodówki, aby krem stężał. W międzyczasie dokładnie porozgniataj widelcem jagody (możesz je zblendować). Gdy krem na tarcie stężeje, rozłóż ugniecione jagody na wierzchu. Jeśli wolisz, możesz posypać tartę nierozgniecionymi jagodami. Podawaj.

fot. Keto tarta z jagodami/ Adobe Stock, pronina_marina

Keto deser śmietankowy z jagodami i ricottą

Składniki:

650 g ricotty z pełnego mleka,

0,25 szklanki śmietany kremówki,

1-2 łyżki startej skórki z cytryny,

1/2 szklanki erytrytolu lub innego keto słodzika,

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,

2 szklanki jagód.

Sposób przygotowania:

W blenderze szybko połącz 600 g ricotty, śmietanę, skórkę z cytryny, sproszkowany słodzik i ekstrakt waniliowy. Rozłóż do 4 filiżanek/szklaneczek masę serową. Wsyp po kilka jagód i delikatnie wymieszaj. Na wierzch nałóż resztę sera ricotta, na niego wsyp pozostałe jagody.

fot. Keto deser śmietankowy z jagodami/ Adobe Stock, Igor Normann

Keto galaretka z jagodami

Składniki:

400 g jagód,

0,25-0,5 szklanki keto słodzika,

0,3 szklanki wody,

2 łyżeczki żelatyny.

Sposób przygotowania:

Umyte i odsączone jagody (trochę zostaw całości) zblenduj jak najdokładniej. Przełóż całość na sito i przetrzyj, aby pozbyć się skórek i pestek (jak nie chcesz, nie musisz tego robić). Do masy jagodowej dodaj słodzik i dokładnie wymieszaj. Żelatynę rozpuść w gorącej wodzie. Gdy ostygnie, dodaj do masy jagodowej i dokładnie wymieszaj. Przelej galaretkę do szklaneczek czy miseczek i wstaw do lodówki, aby stężała. Podawaj udekorowane jagodami, a jeśli chcesz to także bitą śmietaną.

fot. Keto galaretka z jagodami/ Adobe Stock, 5second

Czytaj także:

Jak upiec smaczne keto bułki?

Przepisy na keto ciasto marchewkowe

Keto pączki – najlepsze przepisy