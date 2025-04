Keto granolę można jeść z jak zwykłe musli, np. z niesłodzonym „mlekiem”: migdałowym, kokosowym, z orzechów makadamia, lnianym, sojowym, z nerkowców, grochowym – najlepiej wymieszanym pół na pół z tłustą śmietaną. Będzie pyszne i na 100% wpisze się w dietę ketogeniczną. To niejedyny sposób na wykorzystanie keto musli. Keto granolą można posypywać koktajle, pudding chia, keto lody i wszelkie fit desery. Świetnie smakuje z dodatkiem np. cynamonu czy odrobiną gałki muszkatołowej, ale także z dodatkiem owoców: truskawek, jagód, malin, czy wiórkami keto czekolady.

Keto granola to niskowęglowodanowy odpowiednik zwykłej granoli (zwykłego musli). Nie zawiera otrąb, płatków owsianych ani nasion roślin zbożowych, za to znaleźć w niej można:

migdały,

orzechy laskowe,

orzechy pecan,

orzechy włoskie,

orzechy makadamia,

orzechy brazylijskie,

orzechy pistacjowe,

łuskane nasiona dyni,

łuskane nasiona słonecznika,

nasiona chia,

siemię lniane,

nasiona sezamu.

Z tych składników robi się mieszankę z przewagą orzechów i migdałów, a te drobniejsze składniki w postaci nasion są jedynie dodatkiem. Aby całości nadać wygląd granoli, czyli grudek różnej wielkości pozlepianych z mieszanki tych składników, używa się dodatków. Stanowią one rodzaj spoiwa, ale też są to składniki wpisujące się w dietę keto, np. białka jaj, mączka z nasion lnu, masło, ale w granoli keto sprawdzi się też aquafaba i masło ghee.

Aby taka keto granola miał słodki smak i jeszcze bardziej apetyczny aromat, można do niej dodać keto słodzik oraz aromat, np. waniliowy. Przygotowaną mieszankę zapieka się w piekarniku, a po wystudzeniu kruszy na różnej wielkości kawałki – i oto keto granola gotowa.

Tak przygotowany posiłek pasuje też do diety niskowęglowodanowej, zawiera sporo białka i tłuszczów roślinnych. Keto granola jest wysokokaloryczna, ale syci na znacznie dłużej niż zwykłe musli z mlekiem i nie powoduje gwałtownych skoków poziomu cukru we krwi.

Jak zrobić keto granolę bez cukru? To naprawdę nie jest skomplikowane i trwa w sumie 25-30 minut (nie licząc studzenia). Ten przepis na keto musli jest jedynie przykładowy, gdyż mieszankę można skomponować samodzielnie, dobierając dowolne składniki z listy podanej wcześniej. Tak przygotowana domowa keto granola (pieczona z białkiem jaja) nadaje się do przechowywania w szczelnym pudełku i chłodnym miejscu do 3-4 tygodni (z pewnością zostanie zjedzona wcześniej!) lub można ją zamrozić na dłużej.

Składniki:

szklanka niesolonych migdałów lub płatków migdałowych,

szklanka niesolonych orzechów laskowych,

szklanka niesolonych orzechów pekan,

¼ szklanki łuskanych nasion dyni,

¼ szklanki łuskanych nasion słonecznika,

½ szklanki mączki z siemienia lnianego,

6 łyżek słodzika z owocu mnicha lub innego keto słodzika,

1 białko z dużego jajka,

spora szczypta soli (możesz użyć solonych orzechów i migdałów, wtedy dodawanie soli będzie zbędne),

¼ szklanki masła

łyżka ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 160 stopni. Dużą blachę do pieczenia lub dwie mniejsze wyłóż papierem do pieczenia. Wrzuć migdały (nie wrzucaj płatków, jeśli ich użyjesz) i orzechy laskowe do miski robota kuchennego uzbrojonego w ostrze w kształcie litery „S”. Kilka razy uruchom ostrze na 1-2 sekundy, aby orzechy i migdały posiekane zostały do ¼-1/2 pierwotnego rozmiaru. Dodaj orzechy pekan. Ponownie kilka razy na krótko uruchom ostrze. Dodaj pestki dyni, nasiona słonecznika (oraz płatki migdałów, jeśli z nich korzystasz), słodzik, sól i mączkę z nasion lnu. Ponownie 2-3 razy włącz na krótko ostrze, aby wszystko wymieszać. Dodaj białko jaja. Wymieszaj roztopione masło i ekstrakt waniliowy w małej misce i wlej do mieszanki. Kilka razy na krótko włącz ostrze, wymieszaj masę szpatułką, aby odkleić ją od dna, a następnie ponownie kilka razy uruchom na króciutko ostrze. Aby zachować odpowiednio duże kawałki, możesz w pewnym momencie przełożyć mieszankę do miski i tam ją dalej mieszać, żeby nie rozdrobnić orzechów i nasion za bardzo. Przenieś mieszaninę orzechów na przygotowaną blachę do pieczenia i rozsmaruj na całej jej powierzchni, aby powstała jednolita warstwa o grubości 0,5-0,8 cm. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 15 minut, aż lekko się zarumieni, zwłaszcza na brzegach. Wyjmij, całkowicie wystudź, aby keto granola stwardniała. Połam na kawałki o różnej wielkości i przełóż do zamykanego pojemnika. Z tej ilości granoli powstaje 12 porcji keto granoli (po ¼ szklanki każda).

fot. Keto granola przepis/ Adobe Stock, manuta

Ta keto granola nie jest aż tak krucha i nie ma większych kawałków, które można schrupać, ale i tak jest w niej co gryźć. Zawiera w porcji nieco więcej węglowodanów (ok. 14 g wliczając w to błonnik, którego jest tu całkiem sporo, bo aż 9 g) niż keto musli z poprzedniego przepisu. Ma za to tę zaletę, że nadaje dla się dla osób uczulonych na orzechy i unikających produktów odzwierzęcych.

Składniki:

½ szklanki łuskanych nasion dyni,

½ szklanki łuskanych nasion słonecznika,

¼ szklanki nasion chia,

1/2 szklanki wiórków kokosowych,

łyżka nasion sezamu,

1-2 łyżki keto słodzika,

szczypta soli,

¼ szklanki oleju kokosowego,

łyżka ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 150-160 stopni, a blachę wyłóż papierem do pieczenia. W dużej misce zmieszaj wszystkie sypkie składniki. Dodaj olej i ekstrakt waniliowy. Mieszaj szpatułką, aż masa stanie się jednorodnie wilgotna. Przełóż masę na papier do pieczenia ułożony na blaszce. Rozprowadź, aż uzyskasz jednorodną masę o mniej więcej takiej samej grubości na całej powierzchni. Wstaw do piekarnika i piecz 15-20 minut. Wyjmij wegańską keto granole z piekarnika, przestudź i podawaj. Podane składniki wystarczają na 6 porcji.

