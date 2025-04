Czy na diecie keto można jeść gołąbki? Jasne, pod warunkiem że z przepisu zostanie wyeliminowany ryż, który zawiera dużo węglowodanów. Czym zastąpić ryż w gołąbkach? Najczęściej używa się „ryżu” z kalafiora, czyli dość mocno rozdrobionych kwiatów kalafiora. Drugą opcją jest tarta cukinia. Oba warzywa są niskowęglowodanowe, dlatego idealnie nadają się do diety ketogenicznej. Oczywiście można szykować wariacje farszu do keto gołąbków, wzbogacając go o dodatek innych warzyw o niskiej zawartości węglowodanów, np. drobno posiekanej papryki.

To najpopularniejszy przepis na keto gołąbki. Starcie kalafiora nie nastręcza bowiem problemu i jest to dość suche warzywo, które idealnie sprawdza się jako zamiennik ryżu w farszach mięsnych. Jego ilość można w przepisie modyfikować – zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od upodobań.

Składniki:

500 g mięsa mielonego,

spora główka kapusty włoskiej,

ok. 150 g startego na grubych oczkach kalafiora,

spora cebula,

jajo,

łyżka masła,

sól, pieprz, zioła prowansalskie, majeranek.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Starty kalafior podpraż na patelni, aż nieco zmięknie. Oddziel liście kapusty, wytnij twarde części i podgotuj w osolonej wodzie (10 minut), aż zmiękną. Wyjmij i zostaw do przestygnięcia. Na patelni, na maśle zeszklij cebulę, dodaj „ryż” z kalafiora, wymieszaj i odstaw do wystudzenia. W misce wymieszaj mięso mielone z zawartością patelni i przyprawami, dodaj jajo i ponownie dokładnie wymieszaj. Na liście kapusty nakładaj porcje mięsa uformowane w podłużny kotlecik. Zwiń końce liści do środka, a całość zroluj, aby zawinąć mięso w liść. Wysmaruj dno naczynia żaroodpornego masłem, ułóż na dnie resztę liści kapusty, a na nich keto gołąbki. Podlej połową szklanki wody, przykryj i wstaw do piekarnika. Piecz keto gołąbki ok. 50 minut. Podawaj z sosem pomidorowym (przepis niżej).

fot. Keto gołąbki z kalafiorem/ Adobe Stock, voltan

Nie każdemu chce się bawić w parzenie liści kapusty, ich gotowanie i zawijanie w nie farszu. Szykowanie keto gołąbków bez zwijania zajmuje nieco mniej czasu i nie trzeba się martwić, czy uda się uformować ładne zawiniątka. Jednak aby farsz się rozpadł, keto gołąbki z mięsem mielonym, ale bez zawijania, wymagają dodatkowego składnika – jajka, które sprawi, że uformowane porcje mięsa zachowają kształt.

Składniki:

500 g mielonej wieprzowiny,

ok. 150 g kapusty pekińskiej,

ok. 125 g kalafiora,

duże jajko,

smalec do smażenia,

majeranek, sól, pieprz,

szklanka bulionu.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Zetrzyj kalafior na tarce o grubych oczkach, a kapustę drobno posiekaj. W misce wymieszaj dokładnie mięso z tartym kalafiorem i kapustą. Dodaj przyprawy i jajo, ponownie dobrze wymieszaj. Uformuj z mięsnej masy 9-10 podłużnych kotletów. Rozgrzej na patelni smalec, a na nim obsmaż kotlety z każdej strony, aby ich wierzchnia warstwa się ścięła. Wysmaruj dno naczynia żaroodpornego smalcem, przełóż do niego gołąbki, zalej bulionem, przykryj i wstaw do piekarnika na 30 minut. Podawaj keto gołąbki z sosem pomidorowym (przepis niżej)

fot. Keto gołąbki bez zawijania/ Adobe Stock, AntAlexStudio

Oto przepis na keto gołąbki z cukinią i pieczarkami, w którym ryż zastępowany jest nie kalafiorem a cukinią właśnie. To ciekawa i bardzo smaczna alternatywa, którą z pewnością warto wypróbować.

Składniki:

pół kg mielonego mięsa z indyka,

200 g cukinii,

150 g pieczarek,

kapusta biała (jedna główka),

bulion warzywny – ok. 0,5 l,

duży ząbek czosnku,

majeranek, sól, pieprz, zioła prowansalskie.

Sposób przygotowania:

Wytnij z kapusty głąb i podziel ją na liście, w razie potrzeby wytnij z nich najgrubsze trzony. Każdy liść sparz wrzątkiem, włóż do garnka i gotuj 4 minuty. Umyte i osuszone cukinię i pieczarki zetrzyj na tarce o grubych oczkach. W misce zmieszaj mięso z cukinią i pieczarkami. Wsyp przyprawy, przeciśnij czosnek przez praskę i wymieszaj. Na każdy liść nałóż porcję farszu, złóż boki liścia do środka i zroluj całość, aby zawinąć farsz wewnątrz. Pozostałe liście lub ich fragmenty poukładaj na dnie garnka, a na nich ułóż gołąbki. Całość zalej bulionem i gotuj pod przykryciem 45-60 minut. Podawaj keto gołąbki z sosem pomidorowym (przepis niżej).

fot. Keto gołąbki z pieczarkami i cukinią/ Adobe Stock, Katarzyna

Do każdego rodzaju keto gołąbków przyda się sos. Najczęściej stosuje się ten pomidorowy. Podajemy na niego przepis, który także spełnia wymogi diety keto.

Składniki:

5 g masła,

150 g passaty pomidorowej,

30 g tłustej śmietanki,

pół pęczka koperku,

sól, pieprz, majeranek do smaku.

Sposób przygotowania:

Posiekaj koperek, a w rondelku roztop masło. Dodaj passatę pomidorową. Zagotuj, mieszając. Dodaj majeranek, sól i pieprz do smaku. Wymieszaj. Dodaj śmietankę i koperek, wymieszaj i od razu zdejmij sos do keto gołąbków z gazu.

