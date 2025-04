Keto gofry? To możliwe, o ile wykorzystasz niskowęglowodanowe składniki przyjazne diecie ketogenicznej. Keto gofry robi się bez klasycznej mąki i bez cukru, za to dodaje się do nich niskowęglowodanową mąkę, np. kokosową, lub migdałową. Ketogeniczne gofry też mogą być słodkie, ale nie powinno być w nich cukru. Można wykorzystać za to przyjazne keto słodziki. Gofry to jedne z ciekawszych przepisów keto, jakie możesz przygotować. Skorzystaj e z jednego z naszych 5 przepisów i zaskocz wszystkich pomysłem na niskowęglowodanowe śniadanie, deser lub keto kolację.

Reklama

Spis treści:

Ketogeniczne gofry możesz zrobić na słodko lub na słono. Nasze przepisy to gotowa receptura na ciasto z gofrów, ale dodatki dobierz samodzielnie. Oto przykładowe dodatki do keto gofrów, które uzupełnią chrupiące ciasto:

serek mascarpone + owoce jagodowe;

łosoś, jajko w koszulce i płatki chili;

awokado i czerwona cebula;

sos ze zblendowanych truskawek i jogurtu;

masło i puder z erytrolu;

jogurt grecki i mandarynki;

sos pieczarkowy lub kurkowy'

szynka i ser;

camembert i sos żurawinowy;

bita śmietana bez cukru i jagody;

świeże pomidory i burrata.

Jeśli chcesz zrobić niskowęglowodanowe gofry na słodko, postaw na keto przepis na gofry z mascarpone. Serek mascarpone nadaje im kremowej tekstury i doskonale smakuje.

Składniki:

2 jajka,

80 ml mleka,

kilka kropli ekstraktu waniliowego,

łyżka oleju kokosowego,

120 g mąki migdałowej,

łyżeczka proszku do pieczenia,

20 g erytrolu,

szczypta soli,

30 g migdałów,

100 g mascarpone,

100 g sera ricotta,

kilka kropli stewii,

skórka otarta z limonki,

4 truskawki (lub inne niskocukrowe owoce).

Sposób przygotowania:

Włóż jajka, mleko, ekstrakt waniliowy i olej kokosowy do blendera. Dokładnie zblenduj wszystkie mokre składniki. Odstaw na kilka minut. Wymieszaj wszystkie suche składniki w oddzielnej misce: mąkę, proszek do pieczenia, erytrol, sól. Posiekaj migdały i wymieszaj je z mokrymi składnikami. Rozgrzej gofrownicę. Dodaj suche składniki do mokrych i dokładnie wymieszaj ciasto na keto gofry. Ubij mascarpone z ricottą, stewią, skórką z limonki. Upieczone keto gofry podawaj z serkiem mascarpone i truskawkami lub malinami.

fot. Keto gofry z mascarpone/ Adobe Stock, tbralnina

Keto gofry z mąki kokosowej są chrupiące i sypkie. Sprawdzają się w wersji na słodko (osłodzone erytrolem) lub na słono (ze szczyptą soli).

Składniki:

4 jajka,

60 g oleju kokosowego,

30 ml śmietanki kokosowej (stałej części mleka kokosowego),

30 g mąki kokosowej,

40 g erytrolu,

łyżeczka proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Ubij jajka. Dodaj rozpuszczony olej kokosowy i śmietankę kokosową. Cały czas ubijając, dodaj mąkę kokosową, erytrol i proszek do pieczenia. Przełóż masę na gofry do gofrownicy i piecz do całkowitego zarumienienia.

Podawaj keto gofry kokosowe z borówkami, jagodami, malinami, truskawkami, porzeczkami i jogurtem greckim.

fot. Keto gofry z mąki kokosowej/ Adobe Stock, Maria

Ten przepis na keto gofry z mąki migdałowej jest chyba najprostszy z całego zestawienia. Wystarczy wymieszać serek philadelphia, mąkę migdałową i jajka, a następnie upiec je w gofrownicy.

Składniki:

4 jajka,

125 g serka philadelphia,

50 g mąki migdałowej,

20 g rozpuszczonego masła,

łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli,

opcjonalnie: łyżka erytrolu.

Sposób przygotowania:

Przełóż wszystkie składniki do blendera. Blenduj ok. minutę do połączenia wszystkich składników. Nagrzej gofrownicę i spryskaj ją tłuszczem. Przełóż masę na gofry do gofrownicy i piecz je do osiągnięcia odpowiedniej chrupkości i wypieczenia (czas zależy od mocy gofrownicy).

Gofry migdałowe możesz podać ze słodkimi lub wytrawnymi dodatkami: borówkami, sosem ze zblendowanych owoców leśnych lub warzywami.

fot. Keto gofry z mąki migdałowej/ Adobe Stock, saiith

Keto gofry serowe to prawdziwy hit na ketogeniczne śniadanie lub smaczną keto kolację. Przepis? Banalny! Jajko, tuńczyk, mozzarella i dodatki.

Składniki:

Puszka tuńczyka z wody (odsączonego z zalewy),

100 g mozzarelli lub żółtego sera,

jajko,

pieprz,

pół papryki.

Sposób przygotowania:

Rozbij jajko i roztrzep je widelcem. Dodaj tuńczyka, tarty ser i pieprz. Pokrój drobno paprykę i wymieszaj ją z dodatkami. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki. Rozgrzej gofrownicę i wyłóż na nią ciasto na gofry. Piecz keto gofry przez ok. 4 minut z każdej strony.

Podawaj gofry keto z tuńczyka z rukolą, świeżym pomidorem i musztardą.

fot. Keto gofry serowe z tuńczykiem/ Adobe Stock, shaiith

Keto gofry z masłem orzechowym to prawdziwy klasyk diety ketogenicznej. Są proste, pożywne i zdrowe.

Składniki:

2 jajka,

60 g masła orzechowego,

szczypta proszku do pieczenia,

łyżeczka kwaśnej śmietany,

20 g ksylitolu lub erytrolu.

Sposób przygotowania:

Przełóż wszystkie składniki do blendera kielichowego. Miksuj wszystkie składniki przynajmniej 2-3 minuty. Upiecz gofry w rozgrzanej gofrownicy przez ok. 4 minuty z każdej strony,

Podawaj keto gofry orzechowe z kwaśną śmietaną i cynamonem, albo masłem orzechowym i owocami.

fot. Keto gofry z masła orzechowego/ Adobe Stock, Veronika Idyiat

Reklama

Czytaj także:

Keto pączki – 3 przepisy na pyszne niskowęglowodanowe pączki niemal bez cukru i bez glutenu

Keto sernik – 5 niskowęglowodanowych przepisów na doskonały sernik ketogeniczny bez cukru

Keto pizza – 4 niskowęglowodanowe przepisy, które na stałe zagoszczą w twojej diecie