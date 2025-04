Keto desery walentynkowe pasujące idealnie do diety ketogenicznej nie muszą mieć kształtu serduszek, ale nie ma się co oszukiwać – takie są najbardziej efektowne. Dlatego przydadzą ci się foremki w takim kształcie. Jeśli ich nie masz, możesz np. upiec niewielką porcję pierniczków czy ciasteczek imbirowych w kształcie serduszek, jeśli masz taką foremkę do pierniczków i ozdobić je keto lukrem z czerwonym lub różowym barwnikiem.

Reklama

Jeżeli i nią nie dysponujesz, możesz zawsze spróbować, zamiast szykować ciasteczka, zrobić ciasto (zwiększ po prostu 2 razy ilość składników z naszych przepisów) i przygotuj ciasto w okrągłej formie. Gdy będzie gotowe, ostrożnie nadaj mu kształt serca nożem. Niedoskonałości zawsze możesz sprytnie zatuszować bitą śmietaną.

Spis treści:

Składniki:

¾ szklanki maki migdałowej,

2 jaja,

¼ szklanki keto słodzika, polecamy erytrytol,

łyżka oleju kokosowego, roztopionego,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego,

2 krople czerwonego barwnika spożywczego,

mała szczypta soli,

małe opakowanie śmietany kremówki.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni i przygotuj foremki do ciasta w kształcie serduszek. Wysmaruj je olejem kokosowym. W misce zmieszaj wszystkie suche składniki. W innej misce roztrzep jaja. Dodaj do nich słodzik, ekstrakt waniliowy, olej kokosowy i dokładnie wymieszaj. Na koniec dodaj barwnik i mieszaj tak długo, aż się rozprowadzi. Powoli dodawaj suche składniki do mokrych i wmieszaj je dokładnie. Nałóż ciasto do foremek i wstaw do piekarnika na ok. 25 minut. Wyjmij z piekarnika i pozwól im całkowicie wystygnąć. Gdy to się stanie, wyjmij ciastka z foremek i przekrój w poprzek 1-2 razy. Ubij śmietanę i przełóż nią ciastka. Gotowe! Możesz jeszcze ciastka z wierchu oprószyć keto słodzikiem w pudrze.

fot. Keto deser walentynkowy: czerwone serduszka z kremem/ Adobe Stock, Anzhela

Składniki:

250 g twarogu na sernik,

opakowanie galaretki truskawkowej bez cukru,

65 g keto słodzika,

niepełna szklanka wody,

150 ml śmietanki,

olej kokosowy do wysmarowania foremek,

garść orzechów makadamia,

garść owoców (np. malin, truskawek, jagód lub borówek),

listki mięty do dekoracji.

Składniki na barwną glazurę:

łyżka wody,

łyżka żelatyny,

kropla barwnika czerwonego,

pół łyżeczki erytrytolu.

Sposób przygotowania:

Foremki w kształcie serduszek dokładnie wysmaruj olejem kokosowym. Przygotuj galaretkę używając zmniejszonej ilości wody (maksimum 200 ml) i keto słodzika. Ostudź ją. Zacznij miksować zimną płynną galaretkę. Gdy zamieni się w piankę, zmniejsz obroty na najmniejsze i zacznij dodawać ser. Gdy się połączą, wyłącz mieszanie. Ubij śmietankę i delikatnie wmieszaj ją w masę serową. Przełóż masę do foremek, wyrównując ją z wierzchu. Wstaw do lodówki. Zalej żelatynę łyżka wody i odstaw na 15 minut. Dodaj kroplę barwnika i erytrytol, i dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby dodaj jeszcze trochę wody. Glazurę nałóż cienką warstwą na ciasto w foremkach i ponownie wstaw je do lodówki na minimum godzinę, aż glazura stężeje. Wyjmij sernikowe serduszka z foremek i podawaj obsypane orzechami i owocami. Oraz ozdobione listkami mięty.

fot. Keto deser walentynkowy: sernikowe serduszka/ Adobe Stock, samael334

Składniki:

ciasto na keto naleśniki (polecamy te z mascarpone lub mąki kokosowej)

garść migdałów, pokruszonych,

owoce: maliny, borówki lub jagody.

keto syrop klonowy do polania.

Sposób przygotowania:

Usmaż naleśniki z ciasta na keto naleśniki, korzystając z foremek do naleśników czy jaj sadzonych w kształcie serduszek. Pamiętaj dobrze natłuścić wnętrza foremek. Podawaj naleśniki obsypane migdałami, owocami i skropione keto syropem klonowym.

Deser smakuje też na zimno, więc możesz usmażyć naleśniki wcześniej, a potem tylko je ozdobić i podać.

fot. Keto deser walentynkowy: serduszkowe naleśniki/ Adobe Stock, Darya Lavinskaya

Reklama

Czytaj także:

Pomysły na keto kolację walentynkową

5 przepisów na fit desery walentynkowe

Przepisy na keto ciasto z malinami i szybkie keto desery malinowe