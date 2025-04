Przygotuj keto deser z szafranem. Ten bliskowchodni smak oczaruje nie tylko ciebie, ale wszystkich twoich znajomych. Opracowaliśmy 2 przepisy, aby umożliwić ci wybór – słodki smakołyk z niską lub jeszcze niższą zawartością węglowodanów netto. Dzięki temu będziesz mogła go uszykować dla każdego, nawet dla osoby, która jest dopiero na keto adaptacji.

Przyprawa dodaje deserowi koloru, ale przede wszystkim wzbogaca go w egzotyczny zapach i smak. Tak powstanie ekskluzywna wersja popularnego deseru. Aż prosi się, aby podać go w eleganckich naczyniach lub przygotować w foremkach i przed podaniem wyjąć porcje na spodeczki i pięknie udekorować. Aby jednak nie zepsuć waloru w postaci niskiej zawartości węglowodanów, z umiarem trzeba dodawać niskowęglowodanowe owoce czy gorzką czekoladę. Można natomiast śmiało dekorować keto panna cottę migdałami, orzechami czy wiórkami kokosowymi.

Keto deser szafranowy – przepis na panna cottę

Przepis opracowany został na 5 porcji. W każdej z nich będzie ok. 7,3 g węglowodanów netto. Z taką ich ilością spokojnie uda się szafranowy keto deser zmieścić w diecie ketogenicznej.

Składniki:

500 g śmietanki 36%,

350 ml mleka 3,4% tłuszczu,

1 łyżka żelatyny,

55 g erytrytolu,

szczypta mielonej wanilii,

płatki migdałowe (15 g) i niskowęglowodanowe owoce (20 g) do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Bardzo dokładnie rozkrusz szafran w moździerzu, dokładnie go z niego wyskrob do miseczki i zalej łyżką gorącej wody. Odstaw na 3 godziny, aby napar „naciągnął”. Wlej mleko do rondelka, dodaj żelatynę i roztrzep trzepaczką, aby żelatyna zaczęła się rozpuszczać. Odstaw na 10 minut, co jakiś czas zamieszaj. Dodaj wanilię i wstaw na ogień. Podgrzewaj, mieszając, aż żelatyna się rozejdzie, a mleko zacznie wyraźnie parować. Nie doprowadź jednak do zagotowania mleka. Dodaj do mleka erytrytol i mieszaj, aby się rozpuścił. Następnie wlej śmietankę oraz napar szafranowy i bardzo dokładnie całość wymieszaj. Ponalewaj do 5 miseczek lub pucharków. Ostudź, wstaw do lodówki na kilka godzin. Przed podaniem udekoruj owocami, np. jagodami, malinami, porzeczkami czy innymi niskowęglowodanowymi. Każdą porcję posyp płatkami migdałowymi.

fot. Keto panna cotta z szafranem/ Adobe Stock, ricka_kinamoto

Przepis na szafranową keto panna cottę na keto adaptacji

To przepis o jeszcze niższej zawartości węglowodanów netto. To ważne, bo w czasie keto adaptacji szczególnie trzeba pilnować, aby nie przekroczyć określonej liczby węglowodanów i nie przedłużyć czasu, w którym organizm przestawia się na czerpanie energii z tłuszczu. Jeśli z przepisu przygotujesz 3 panna cotty, w każdej będzie ok. 3,4 g węglowodanów netto.

Aby deser był jeszcze smaczniejszy, proponujemy udekorować go musem z truskawek. Przygotujesz go, blendując 100 g truskawek. Wtedy każda z 3 porcji z musem truskawkowym dostarczy ok. 5,3 g węglowodanów netto.

Składniki:

500 ml „mleka” kokosowego,

5 łyżeczek żelatyny,

0,1 g szafranu,

mała szczypta mielonej wanilii,

30 g erytrytolu.

Sposób przygotowania:

Szafran rozbij w moździerzu i zalej w miseczce łyżką gorącej wody. Odstaw na 10 minut. Rozpuść żelatynę w 90 ml gorącej wody. „Mleko” kokosowe wlej do rondelka, dodaj wanilię i erytrytol i podgrzewaj, mieszając, aby słodzik się rozpuścił. Zdejmij garnek z kuchenki, dodaj do „mleka” żelatynę i napar z szafranu, i bardzo dokładnie wymieszaj. Odstaw na ok. 15 minut. Rozlej płynną keto panna cottę do 3 miseczek lub pucharków. Ostudź i wstaw do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Podawaj. Jeśli zdecydujesz się na mus truskawkowy, przygotuj go tuż przed podaniem i udekoruj nim desery.