Keto desery z chia to nie tylko sam pudding. Oczywiście z niego najłatwiej wyczarować smaczny i apetyczny deser pasujący do diety ketogenicznej. Nie każdy jednak wpadnie na pomysł, aby przygotować keto deser z nasionami chia i serkiem mascarpone czy masłem orzechowym. A takie dodatki sprawiają, że słodka przekąska zawiera więcej białka i tłuszczu, a co za tym idzie – węglowodany stanowią jeszcze mniejszą jego część. Taki deser jest jeszcze bardziej keto!

Reklama

Spis treści:

Tak, na keto można jeść chia. Włączenie szałwii hiszpańskiej do diety ketogenicznej jest dobrym pomysłem, aby zwiększyć ilość błonnika, który znakomicie wpływa na pracę jelit i mikroflorę jelitową. Ale uwaga! Zbyt duża ilość nasion chia w diecie może szkodzić, doprowadzić do zaparć, zwłaszcza jeśli układ pokarmowy nie jest przyzwyczajony do dużej ilości błonnika.

2 łyżki nasion chia zawierają:

białko: 4,7 g,

tłuszcz: 8,7 g,

węglowodany 11,9 g, w tym błonnik – 9,8 g.

Oto przepis uniwersalny na zwykły keto pudding chia. Szykuje się go przez noc. Później można podawać go z różnymi dodatkami, np. owocami, czy musami zrobionymi ze zmiksowanych owoców: truskawek, malin, jeżyn, które są owocami o niskiej zawartości cukrów. Niżej znajdziesz dodatkowe przepisy na keto desery z chia.

Przepis na keto pudding chia

Składniki na 1 porcję:

2 łyżki nasion chia,

pół szklanki niesłodzonego „mleka” kokosowego,

pół szklanki niesłodzonego „mleka” migdałowego,

ok. ½ łyżki keto słodzika.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj w słoiku lub misce i odstaw na 5 minut. Ponownie wymieszaj i tym razem wstaw na noc do lodówki (albo na minimum 2 godziny), aby nasiona napęczniały. Jeśli finalny keto pudding chia jest zbyt gęsty, dodaj troszkę „mleka” roślinnego i wymieszaj. Jeśli jest zbyt rzadki, dodaj pół łyżeczki nasion chia, wymieszaj i odstaw na 30 minut. Przed zjedzeniem możesz posypać owocami i wiórkami kokosowymi lub płatkami migdałowymi.

Czekoladowy pudding chia keto

Składniki na 1 porcję:

20 g nasiona chia,

60 ml wody,

60 ml niesłodzonego mleka kokosowego,

łyżka erytrytolu,

łyżka gorzkiego kakao,

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj mleko kokosowe, słodzik, kakao i ekstrakt waniliowy. Wsyp nasiona chia do innej miski i wlej połowę wody. Mieszaj trzepaczką, aż masa zgęstnieje. Dodaj resztę wody i mieszaj trzepaczką, aż nasiona wchłoną całą wodę. Trochę to potrwa, więc uzbrój się w cierpliwość. Po trochu dodawaj masę czekoladową i mieszaj do połączenia. Keto czekoladowy pudding chia jest gotowy do jedzenia. Możesz go zjeść z dodatkiem owoców i orzechów lub migdałów.

fot. Keto czekoladowy pudding chia/ Adobe Stock, lilechka75

Deser z mascarpone i chia keto

Składniki na 4 porcje:

300 g mascarpone,

4 łyżki nasion chia,

200 g śmietanki kremówki,

3-4 łyżki keto słodzika,

100 g malin, jeżyn lub truskawek,

opcjonalnie 2 łyżki kakao.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj serek mascarpone ze śmietaną i słodzikiem (i ewentualnie kakao), aż utworzą jednolitą gładką masę. Przełóż połowę masy na dno 4 szklanek lub miseczek. Posyp każdą porcję ¼ nasion chia i nałóż na nią kolejną warstwę masy z mascarpone. Posyp każdą porcję owocami i podawaj.

fot. Deser z mascarpone i chia keto/ Adobe Stock, Tania

Keto pudding chia z masłem orzechowym

Składniki na 2 porcje:

2 szklanki „mleka” migdałowego niesłodzonego,

6 łyżek nasion chia,

2-2 łyżki keto słodzika,

4 łyżki keto masła orzechowego,

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego,

Do dekoracji do wyboru: dodatkowe masło orzechowe, keto granola, garść posiekanych orzechów włoskich, gorzkie kakao, borówki amerykańskie.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj mleko migdałowe, nasiona chia, słodzik, masło orzechowe i ekstrakt waniliowy. Wymaga to trochę wysiłku, ponieważ masło orzechowe ma tendencję do sklejania się, ale ubijaj całość tak długo, aż masło się rozpuści. Pozostaw mieszaninę na 5 minut i ponownie wymieszaj, aby usunąć grudki chia. Nałóż do dwóch miseczek lub szklanek. Włóż do lodówki do stężenia na co najmniej 30 minut, ale maksymalnie na 12 godzin. Gotowe keto desery z chia posyp wybranymi dodatkami.

fot. Keto pudding chia z masłem orzechowym/ Adobe Stock, irina2511

Reklama

Czytaj także:

Przepisy na doskonałe keto tiramisu

4 przepisy na keto ciasto bez pieczenia

Keto ciasto z borówkami – 4 przepisy palce lizać