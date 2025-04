W sprzedaży jest keto czekolada niemal każdego rodzaju – ciemna, biała, z orzechami, a nawet z niskowęglowodanowymi owocami. Zwykle taki produkt zawiera do 5 g węglowodanów w 100 g czekolady. To 7 razy mniej niż w gorzkiej czekoladzie! Wadą natomiast jest ich cena – keto czekolada może kosztować nawet kilkanaście złotych za tabliczkę. Dlatego można i warto samodzielnie szykować keto czekolady w domu.

Można jeść czekoladę na diecie ketogenicznej, ale nie każdą i nie w dowolnej ilości. Jaka czekolada na keto jest najlepsza? Z popularnych czekolad można sięgać po ciemną, tzw. gorzką czekoladę z dużą zawartością kakao (nie mniej niż 70%) oraz z niewielkim dodatkiem cukru. W dodatku nie należy jeść jej w dużych ilościach. Średnio w 100 g takiej czekolady jest ok. 35 g węglowodanów. Jedna kostka waży ok. 6 g, więc zawiera 2,1 g węglowodanów. Zatem na 2-3 kostki (4,2-6,3 g cukrów) gorzkiej czekolady na keto diecie można sobie raz po raz pozwolić.

Mleczna czekolada nie bardzo pasuje do diety ketogenicznej. Średnio zawiera 59 g węglowodanów w 100 g. Dzięki temu jest wyraźnie słodsza od ciemnej, gorzkiej czekolady, która nie każdemu smakuje.

Dlatego najlepiej zrobić samemu keto czekoladę.

Jak zrobić keto czekoladę?

Poniżej przepis na domową niskowęglowodanową czekoladę. Cała będzie ważyła ok. 350 g, a w 100 g będzie zawierać ok. 7,7 g węglowodanów.

Składniki:

50 g gorzkiej czekolady 85%,

80 g nierafinowanego oleju kokosowego,

50 g serka mascarpone,

50 g orzechów,

50 g keto słodzika, np. erytrytolu,

30 g gorzkie kakao w proszku,

30 g masła,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Rozpuść w kąpieli wodnej olej kokosowy, masło i czekoladę. Dodaj kakao i mieszaj, aż składniki się połączą. Dodaj do masy ekstrakt waniliowy, sól i słodzik. Wymieszaj, aby powstała jednorodna masa. Wmieszaj serek mascarpone – najłatwiej będzie użyć miksera, który pozwoli dokładnie rozprowadzić serek. Wmieszaj w masę czekoladową pokruszone lub całe orzechy. Przełóż czekoladę do pojemnika wyłożonego papierem do pieczenia. Grubość masy powinna wynosić 1-1,5 cm. Wstaw wystudzoną czekoladę do zamrażalnika na 30 minut. Po tym czasie wyjmij ją i pokrój na kawałki.

fot. Jak zrobić keto czekoladę

Biała czekolada na keto

Biała czekolada na keto raczej nie wchodzi w rachubę, jeśli będzie to zwykła biała czekolada. Zawiera ona ok. 60 g węglowodanów w 100 g. Jedna kostka to co prawda niewiele, bo 3,6 g węglowodanów, ale kłopot w tym, że trudno poprzestać na jednej kostce. 3 kosteczki to już 10,8 g cukrów. Jeśli starasz się utrzymać dietę keto o dziennym limicie węglowodanów na poziomie 30-50 g, cukry z czekolady będą musiały zmniejszyć pulę węglowodanów w pozostałych pokarmach nawet o 1/3 lub 1/5. To może być trudne i nie warto tak się męczyć.

Keto biała czekolada – przepis

Można kto białą czekoladę zrobić w domu. Będzie smaczna i krucha, bez cukru, ze sporą zawartością tłuszczu i białka. W 190 g znajdzie się ok. 10 g węglowodanów. Jak ją zrobić? W kąpieli wodnej rozpuść 100 g nierafinowanego masła kakaowego i 20 g oleju kokosowego. Wmieszaj 20 g erytryolu oraz 50 g keto odżywki białkowej. Wyłóż masę do foremki i wstaw do lodówki na godzinę.

Podajemy przepis pozwalający podać 4 spore filiżanki keto czekolady pitnej. W każdej z nich będzie ok. 10 g węglowodanów. To nie jest mało, dlatego warto taki napój potraktować jako przekąskę wpisaną w dzienny jadłospis, który w sumie nie powinien dostarczyć więcej niż 50 g węglowodanów dziennie. Nie jest to więc przepis na napój, którym warto opijać się codziennie, ale raczej na specjalne okazje.

Składniki:

kubek śmietanki 30%,

1/3 kubka wrzątku,

kubek „mleka” roślinnego z orzechów makadamia,

4 łyżki gorzkiego kakao w proszku,

3-4 łyżeczki erytrytolu,

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,

mała szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Rozpuść kakao we wrzątku i odstaw. W rondelku wymieszaj śmietankę, „mleko” orzechowe, keto słodzik i sól. Zacznij podgrzewać, mieszając. Gdy płyn będzie wyraźnie ciepły, wlej kakao rozmieszane w wodzie. Całość mieszaj i podgrzewaj do uzyskania pożądanej temperatury. Zdejmij z ognia i dodaj ekstrakt waniliowy. Podawaj bez dodatków lub z kleksem bitej śmietany.

fot. Keto czekolada pitna

