Keto cycling to taka niby lżejsza wersja diety ketogenicznej. Jeśli jednak udało ci się stosować keto dietę przez dłuższy czas, wiesz, że początki bywają trudne, ale potem jest już łatwiej. Czy chcesz nieustannie wchodzić i wychodzić ze stanu ketozy? Jeśli to dla ciebie nie problem, możesz spróbować, ale rób to z głową. A jeśli to dla ciebie była katorga, keto cycle może nie być dobrym rozwiązaniem.

Keto cycling, czyli cykliczna dieta ketogeniczna, to stosowanie diety ketogenicznej z 1-2 dniami przerwy, robionymi co jakiś czas, na jedzenie produktów wysokowęglowodanowych.

Keto cycling nie został doprecyzowany, co oznacza, że nie wiadomo, ile dni trzeba konsekwentnie stosować dietę keto, żeby zrobić węglowodanową przerwę. Może to być co tydzień, co 2 tygodnie, raz w miesiącu. Najczęściej mówi się o 5-6 dniach diety keto i 1-2 dniach jedzenia węglowodanów.

To powoduje, że organizm naprzemiennie „włącza” i „wyłącza” stan ketozy.

Nie przebadano długoterminowego wpływu stosowania keto cyclingu na odchudzanie czy stan zdrowia.

Uwaga! Keto cycling i carb cycling to nie to samo! W carb cyclingu 4-6 dni je się mniej węglowodanów i 1-3 dni – więcej, lecz nawet w fazie obniżonej podaży węglowodanów nie ogranicza się ich tak drastycznie jak w diecie keto. Carb cycling wykazał w badaniach działanie: odchudzające, poprawiające wyniki sportowe, stymulujące wzrost masy mięśniowej. O keto cycle nic nie wiemy ponad to, co twierdzą osoby stosujące ten model żywienia.

Keto Cycle to także aplikacja, która nie ma nic wspólnego z dieta keto cycle. Jest jedynie narzędziem (płatnym) do układania jadłospisu diety ketogenicznej. W dodatku nie cieszy się dobrymi opiniami użytkowników – średnia ocena 2,3-2,7 na 5 i ma sporo opinii negatywnych.

fot. Keto cycling: co to/ Adobe Stock, SewcreamStudio

Keto cycling dla niektórych osób jest sposobem na zaspokojenie ochoty na zjedzenie pokarmu zawierającego węglowodany. Tymczasem wiele z tych osób, zamiast sięgnąć po warzywa, owoce czy produkty pełnoziarniste, stawia na mniej zdrowe, lecz bardziej apetyczne pokarmy: pizzę, fast food, słodycze, wyroby cukiernicze. Gdyby podczas keto cyclingu wybierały warzywa, owoce i produkty z razowej maki, miałoby to korzystny wymiar – dostarczyliby sobie błonnika, który jest ważny dla zdrowia, w tym stanu mikrobiomu jelitowego. To byłaby niewątpliwa zaleta keto cyclingu.

Niestety wiele ludzi po etapie niskowęglowodanowym, gdy ich organizm już przestawił się w stan ketozy, wychodząc z niego w etapie węglowodanowym, nie potrafi na nowo odmówić sobie jedzenia węglowodanów. Dotyczy to przede wszystkim osób, których organizm był wręcz uzależniony od cukru, a rozpoczęcie diety ketogenicznej i wytrwanie na niej było dla nich naprawdę bardzo trudne, np. ciężko przechodzili tzw. keto grypę. Gdy wreszcie organizm się przestawił na spalanie tłuszczu i wszedł w stan ketozy, poczuli się lepiej, a ochota na słodki smak zmalała. Keto cycling naraża ich na to, że za każdym razem od nowa będą musieli ze sobą walczyć, aby ponownie wrócić do stanu ketozy. Nie wszystkim się to uda.

To nie jedyna wada keto cyclingu. W jednym badaniu zaobserwowano, że u osób, które stosowały dietę keto 6 dni, a potem spożyły 75 gramów węglowodanów, we krwi pojawiły się „okruchy” śródbłonka naczyń krwionośnych, świadczące o tym, że mogło dojść do stanu zapalnego w ścianach naczyń krwionośnych.

Inne zastrzeżenia, jakie mają specjaliści, dotyczą zdrowia układu krwionośnego. Okazuje się bowiem, że stosowanie diety ketogenicznej, a więc tłustej, obfitującej także w tłuszcze nasycone, nie jest aż tak niezdrowe (poziom LDL i trójglicerydów), jeśli organizm będzie stale funkcjonował w stanie ketozy – stanie się superspalaczem tłuszczu. Jednak jeśli dużym ilościom tłuszczu, zwłaszcza nasyconego, towarzyszą duże dawki cukrów czy pokarmów o wysokim indeksie glikemicznym, poziom LDL i trójglicerydów zacznie rosnąć, co nie jest zdrowe dla serca i naczyń krwionośnych. Niestety keto cycling to takie wrzucanie do organizmu co jakiś czas węglowodanów czy cukrów, od których organizm już się odzwyczaił. To może niekorzystnie wpłynąć na zdrowie.

Ostatnie dwie wady keto cyclingu to:

zwiększone ryzyko wahania nastroju i pogorszone samopoczucie,

i pogorszone samopoczucie, zmniejszanie się skuteczności diety ketogenicznej z upływem czasu na keto cyclingu.

Istnieje też ryzyko, że za którymś razem po sięgnięciu po węglowodany czy cukry już nie wrócisz do diety ketogenicznej.

fot. Keto cycling – jak stosować/ Adobe Stock, Viktoriia

Jeśli mimo wszystko chcesz spróbować keto cyclingu, przez 5-6 dni stosuj się do zasad diety ketogenicznej, czyli pilnuj, aby ilość węglowodanów w diecie nie przekroczyła 20-50 g. To oznacza unikanie jedzenia produktów wysokowęglowodanowych, a zwiększenie spożycia tłuszczu do takiego poziomu, aby dostarczały 65-90% energii. Odpada więc jedzenie produktów mącznych, znacznych ilości owoców i warzyw skrobiowych, a także słodyczy i pieczywa.

Po upływie 5-6 dni, na 1-2 dni włącz do diety zdrowe produkty wysokowęglowodanowe. Postaraj się, żeby wtedy węglowodany dostarczały 60-70% energii, a tłuszcz jedynie do 10%. Sięgaj po:

fasolę i ciecierzycę,

brązowy ryż,

owoce: gruszki, jabłka, banany, winogrona, suszone owoce,

warzywa: bataty, ziemniaki, kukurydzę, marchew,

razowe makarony i pieczywo,

płatki owsiane.

W ten sposób dostarczysz sobie błonnika i wielu cennych mikroelementów i witamin, których nie ma w fast foodach i słodyczach. Po tej krótkiej przerwie wróć do diety ketogenicznej.

