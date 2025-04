Przygotuj keto ciasto ze śliwkami – dowolnymi. Każdy rodzaj śliwek nada ciastu nieco inny aromat i smak. Wszystkie odmiany niskowęglowodanowych wypieków śliwkowych łączyć będzie jedno – idealne połączenie słodko-kwaśnego smaku, które jest chyba najbardziej pociągającym elementem ciast ze śliwkami. Nasze przepisy na keto placki i babkę dostarczają niewielką liczbę węglowodanów i na stałe możesz je wpisać do notesu z przepisami na potrawy diety ketogenicznej. Powodzenia!

Spis treści:

Generalnie na diecie ketogenicznej lepiej unikać owoców, ale owoc owocowi nierówny. Śliwki należą do owoców, które nie są wyjątkowo bogate w węglowodany tak, jak np. banany czy winogrona. Dlatego dla śliwek może znaleźć się miejsce w diecie ketogenicznej, o ile będą jadane w umiarze.

Ile węglowodanów mają śliwki (100 g):

węgierka – 11,4 g węglowodanów,

renkloda – 10,1 g węglowodanów,

mirabelka – 13 g węglowodanów.

Ale śliwki zawierają też błonnik, którego nie wlicza się do bilansu węglowodanów w diecie, a ich ilość w zależności od gatunku śliwki waha się od 1,6 do 2,4 g błonnika w 100 g. Można zatem przyjąć, że śliwki średnio zawierają 9-10 g węglowodanów netto w 100 g. Zatem porcja 50 g śliwek dostarcza 4,5 -5 g węglowodanów i „zmieści się” w diecie keto.

To kruche keto ciasto z mąki kokosowej szybko się robi i efektownie wygląda. Zawiera ok. 23 g białka, 200 g tłuszczu i 78 g węglowodanów. Zakładamy, że podzielisz je na 12 kawałków, wtedy w każdym z nich będzie ok. 6 g węglowodanów. Ten wypiek posmakuje dorosłym i dzieciom.

Składniki:

75 g mąki kokosowej,

105 g wiórków kokosowych,

duże jajko,

125 g płynnego oleju kokosowego,

20 g erytrytolu,

sok z połówki cytryny,

skórka z całej cytryny,

3/4 łyżeczki proszku do pieczenia,

500 g śliwek.

Sposób przygotowania:

W misce wymieszaj wszystkie składniki poza śliwkami, aż się połączą. Ciasto powinno być gęste, rozpadające się po naciskiem palców. Wyłóż tortownicę papierem do pieczenia. Podziel ciasto na trzy równe części, jedną odłóż na bok, dwie pozostałe ponownie ugnieć, aby je połączyć. Większą część ciasta wyłóż do tortownicy i ugniatając, rozprowadzaj, aby pokryć całą dno i częściowo boki formy. Śliwki umyj i osusz. Przekrój na pół, wyjmując pestki. Połówki śliwek poukładaj na cieście. Z mniejszej części ciasta formuj wałeczki, spłaszczaj je i układaj na wierzchu ciasta, częściowo przykrywając śliwki. Wsadź w do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i piecz ok. 25 minut. Wyjmij keto ciasto śliwkowe i je ostudź. Możesz podawać z dekoracją z bitej śmietany.

fot. Kruche keto ciasto z mąki kokosowej ze śliwkami/ Adobe stock, nbxler

Nietypowe keto ciasto ze śliwkami, które piecze się do góry nogami, a potem obraca. Przygotowanie jest proste, a najwięcej czasu zajmuje krojenie śliwek i układanie ich na dnie formy. Samo pieczenie trwa ok. 30 minut. Po podzieleniu ciasta na 8 kawałków, w każdym jest ok. 6 g węglowodanów, 6 g białka i 22 g tłuszczu.

Składniki:

8 łyżek masła klarowanego, stopionego,

1 i ⅓ szklanki blanszowanej mąki migdałowej,

15 śliwek węgierek, renklod lub 2 x więcej mniejszych,

2 jaja,

¼ szklanki niesłodzonego „mleka” migdałowego lub kokosowego,

½ szklanki erytrytolu,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

½ łyżeczki cynamonu,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 C i spryskaj okrągłą formę do ciasta sprejem z oleju kokosowego. Dodaj 5 łyżek roztopionego masła i słodzika do tortownicy i wymieszaj, aby połączyć. Śliwki umyj, osusz, przekrój na pół i wyjmij pestki. Pokrój w plasterki (małe śliwki wystarczy przekroić na połówki i wyjąć pestki). Poukładaj plasterki śliwek na dnie formy, aby pokryć nimi całe dno. W dużej misce wymieszaj: mąkę migdałową, słodzik, proszek do pieczenia, cynamon i sól. W średniej misce wymieszaj pozostałe masło i „mleko” migdałowe. Dodaj jajka i ekstrakt waniliowy i wymieszaj, aż się połączą. Dodaj mokre składniki do suchych i mieszaj, aż się połączą. Łyżką równomiernie rozłóż ciasto na śliwkach i rozsmaruj, aby je przykryło. Wstaw ciasto do piekarnika i piecz ok. 35 minut do momentu, aż będzie złocistobrązowe, a wykałaczka wbita w środek ciasta będzie sucha. Wyjmij z piekarnika i odstaw do wystygnięcia. Zdejmij boki tortownicy, przyłóż do ciasta duży talerz i całość odwróć, aby wyłożyć ciasto na talerz spodem do góry, czyli śliwkami do góry. Podawaj keto ciasto śliwkowe z bitą śmietaną.

fot. Keto ciasto z mąki migdałowej ze śliwkami/ Adobe stock, dusiowa

Żeby to keto ciasto ze śliwkami wyszło, na ok. 30-40 minut przed przygotowaniem należy wszystkie składniki wyjąć z lodówki. Jeśli tam były przechowywane – podczas mieszania powinny być w temperaturze pokojowej. W kawałku takiego ciasta jest ok. 10 g węglowodanów (bez błonnika), 5 g białka i 19 g tłuszczu.

Składniki:

5 jaj,

2/3 szklanki mąki kokosowej,

65 g erytrytolu,

50 g płynnego masła klarowanego,

250-300 g jogurtu kokosowego,

szczypta soli,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

10 śliwek,

trochę słodzika w pudrze.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 160 stopni, najlepiej włącz grzanie z termoobiegiem. Jajka ubij w misce z erytrytolem, jogurtem oraz tłuszczem. Dodaj sól i ekstrakt waniliowy i wymieszaj. W drugiej misce wymieszaj wszystkie suche składniki. Dodaj suche składniki do mokrych i wymieszaj. Silikonową formę do babki wysmaruj odrobiną masła klarowanego i wlej do niej ciasto. Umyj i osusz śliwki. Poprzekrawaj je na pół i pozbaw pestek. Powtykaj połówki śliwek w ciasto w miarę w jednakowych odstępach. Wstaw do piekarnika i piecz ok. godzinę. Wyjmij i odstaw do wystudzenia. Wyjmij z keto ciasto śliwkowe z formy i posyp pudrem ze słodzika.

fot. Keto babka ze śliwkami/ Adobe stock, teressa

