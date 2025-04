Wśród keto ciast z rabarbarem znaleźć można takie o naprawdę niskiej zawartości węglowodanów. Tak niskiej, że można pozwolić sobie na dokładkę ciasta! Jednak niektóre przepisy, zwykle te bardziej skomplikowane i złożone z większej liczby składników, dostarczają ich wyraźnie więcej, dlatego dokładka nie wchodzi w grę. Zawsze sprawdzaj, ile węglowodanów dostarczają keto desery, żeby nie zniszczyć starań, jakie podejmujesz, stosując dietę ketogeniczną.

Tak, gdyż rabarbar jest niskowęglowodanowym warzywem. W 100 g zawiera tylko 2,74 g węglowodanów netto (4,54 g węglowodanów ogółem i 1,8 g błonnika). Inne źródła podają, że węglowodanów netto jest w 100 g rabarbaru nieco więcej – 3,1 g. Jednak nawet uwzględniając tę wyższą wartość, można włączyć rabarbar do diety ketogenicznej.

Zazwyczaj rabarbar jest dodatkiem do ciast i stanowi w nich tylko ułamek całości, więc wynikający z jego użycia dodatek węglowodanów w porcji będzie naprawdę znikomy. Dlatego śmiało można szykować keto ciasta z rabarbarem. I warto to robić, bo warzywo dostarcza cennych mikroelementów:

potasu (288 mg/100 g),

wapnia (86 mg/100 g),

magnezu (12 mg/100 g),

fosforu (14 mg/100 g),

sodu (4 mg/100 g).

Trzeba pamiętać, że rabarbar nie zawiera prawie tłuszczu (0,2 g w 100 g), a podstawą diety keto jest znaczna podaż tłuszczu. Dlatego warto podawać go w towarzystwie wysokotłuszczowych produktów lub uzupełniać tłuszcz np. za pomocą oleju MCT.

Poniżej sprawdzone przepisy na keto ciasto z rabarbarem.

W całym cieście jest 68 g węglowodanów netto. Jeśli podzielisz je na 12 kawałków, w każdym znajdzie się 5,6 g węglowodanów netto. Zatem dokładka raczej nie wchodzi w grę.

Składniki na ciasto:

2 szklanki mąki migdałowej,

2/3 szklanki mąki kokosowej,

2 jaja,

szklanka oleju kokosowego,

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego.

2/3 szklanki erytrytolu.

Składniki na kruszonkę:

2 szklanki maki migdałowej,

2/3 szklanki erytrytolu,

½ szklanki masła.

Składniki na rabarbarowe nadzienie:

2 szklanki posiekanego rabarbaru,

szklanka truskawek,

2/3 szklanki erytrytolu,

łyżeczka gumy ksantanowej.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni i wyłóż prostokątną blachę do ciasta papierem do pieczenia. Włóż do miski składniki na ciasto i wyrabiaj na jednorodną masę. Wyłóż ciastem spód formy. Umyj i obierz truskawki. Pokrój je na połówki lub ćwiartki. Rabarbar ze słodzikiem włóż do rondelka i podgrzewaj na średnim ogniu, aż zacznie stawać się bardziej miękki. Dodaj truskawki i podgrzewaj jeszcze ok. 3 minuty, mieszając. Dodaj gumę ksantanową, wymieszaj dokładnie i zestaw z ognia. Studź ok. 10-12 minut. Wyłóż warstwę rabarbaru na spód z ciasta. Składniki na kruszonkę włóż do miski i mieszaj i ugniataj palcami, aż masa zacznie formować grudki. Posyp nimi rabarbar. Wstaw ciasto do piekarnika i piecz ok. 40 minut.

fot. Keto ciasto z rabarbarem i kruszonką/ Adobe Stock, HLPhoto

Ten keto sernik z rabarbarem dostarcza w porcji (1/12 ciasta) jedynie 2,8 g węglowodanów netto. W sam raz, aby nie zaburzyć całej diety.

Składniki na spód:

1,5 szklanki mąki migdałowej,

3 łyżki mąki kokosowej,

45 łyżek erytrytolu,

7 łyżek zimnego masła,

szczypta soli,

otarta skórka z 1 cytryny.

Składniki na masę rabarbarową:

250 g pokrojonego w kostkę rabarbaru,

5 łyżek erytrytolu w pudrze.

Składniki na masę serową:

400 g sera twarogowego z wiaderka,

200 ml śmietany kremówki,

5 łyżek erytrytolu w pudrze,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

3 łyżki płatków migdałowych.

Sposób przygotowania:

Zacznij rozgrzewać piekarnik do 180 stopni. Wszystkie składniki na spód ciasta włóż do miski i ugnieć na jednorodne ciasto. Natłuść okrągłą formę (średnica ok. 25 cm) i wyklej ciastem jej spód oraz boki. Boczki wyklejaj na wysokość ok. 2-3 cm. Jeśli używasz formy do tarty, po prostu wyklej ciastem ją całą. Wstaw ciasto do piekarnika i przepiecz przez 5-8 minut. Wyjmij ciasto i odstaw. Wymieszaj pokrojony rabarbar z erytrytolem w pudrze i wyłóż na ciasto, formując w miarę równą warstwę. Wstaw całość do piekarnika na 15 minut – rabarbar powinien zmięknąć. Wyjmij i odstaw na bok. Ubij śmietanę, następnie wmieszaj do niej łyżką erytrytol oraz aromat waniliowy. Następnie wmieszaj łyżką masę śmietanową do sera. Wyłóż ją na warstwę rabarbaru, wygładź z wierzchu, posyp płatkami migdałowymi i wstaw do lodówki na kilka godzin.

fot. Keto sernik z rabarbarem/ Adobe Stock, Daniela Baumann

W całym cieście jest tylko 7 g węglowodanów netto. Jeśli podzielisz je na 12 kawałków, w każdym znajdzie się średnio 0,6 g węglowodanów netto. Dokładka zatem jak najbardziej wchodzi w rachubę!

Składniki na ciasto:

30 g mąki migdałowej,

20 g mąki łubinowej,

45 g błonnika bambusowego,

200 ml mleka kokosowego, gęstego,

7 g drożdży suszonych,

70 g erytrytolu,

2 jaja,

2 łyżeczki inuliny,

łyżeczka gumy guar,

170 g rabarbaru.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj drożdże z mlekiem kokosowym i inuliną. Przykryj czystą ściereczką kuchenną i odstaw w ciepłe miejsce na 10 minut. Gdy zaczyn zacznie „bąbelkować”, możesz działać dalej. Dodaj do zaczynu jaja i erytrtol i mieszaj, aż składniki się połączą. W oddzielnej misce wymieszaj suche składniki, a następnie wmieszaj je do zaczynu. Całość odstaw na pół godziny do wyrośnięcia. Przełóż ciasto do wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy. Na wierzchu ułóż rabarbar (w całości lub pocięty na kawałki, jak wolisz). Wstaw całość do piekarnika nagrzanego do 40 stopni i grzej pół godziny. Następnie zwiększ temperaturę do 170 stopni i piecz ok. 30 minut do zrumienienia.

fot. Keto ciasto drożdżowe z rabarbarem/ Adobe Stock, agneskantaruk

To całe szybkie keto ciasto zawiera ok. 25 g węglowodanów. W porcji (1/12 ciasta) będzie zatem ok. 2 g węglowodanów netto. Idealna ilość, aby z łatwością takie ciasto z rabarbarem bez problemu włączyć do diety keto.

Składniki:

100 g mąki kokosowej,

200 g jogurtu greckiego,

200 g rabarbaru,

3 jaja,

50 g masła,

80 g erytrytolu,

2 łyżeczki proszku do pieczenia.

Sposób przygotowania:

Natłuść małą lub normalną tortownicę i włącz piekarnik na 180 stopni. Rozpuść masło. Do miski wbij jaja i dokładnie zmiksuj. Dodaj masło, a następnie stopniowo dodawaj pozostałe składniki poza rabarbarem, cały czas miksując. W razie potrzeby dodawaj po łyżce wody, jeśli ciasto zrobi się zbyt zbite. Przełóż ciasto do formy. Rabarbar umyj, osusz i pokrój na kawałki. Poukładaj je na wierzchu ciasta i wstaw keto ciasto jogurtowe do piekarnika na 40-45 minut.

fot. Keto ciasto jogurtowe z rabarbarem/ Adobe Stock, Lizaveta

