W diecie ketogenicznej jest miejsce na keto ciasto z malinami lub malinowy deser o niskiej zawartości węglowodanów. Najlepszym przykładem są nasze przepisy na ciasta i szybki deser. Wybierz tę propozycję, która najlepiej spełni twoje potrzeby. Pierwszy przepis to opcja to dość nieskomplikowane ciasto – w sam raz dla rodziny w weekend. Drugi przepis to wypasione keto ciasto z malinami, nadające się na większe okazje. A ostatnia propozycja to błyskawiczny keto deser na nagły apetyt na coś słodkiego, coś, co nie zakłóci np. keto adaptacji.

Spis treści:

Maliny można jeść na diecie ketogenicznej, ale trzeba zwrócić uwagę na ich ilość, ponieważ zawierają węglowodany, chociaż są stosunkowo niskokaloryczne i bogate w błonnik.

Oto przybliżone wartości odżywcze malin w 100 g:

białko: około 1 g,

węglowodany: około 12 g (w tym: cukry: 4,4 g, błonnik około 6-7 g),

tłuszcz: około 0,7 g,

kalorie: około 52 kcal.

Maliny są również źródłem witamin i minerałów, takich jak witamina C, witamina K, foliany i mangan, dlatego mogą być cennym elementem diety wysokobiałkowej.

Warto pamiętać, że na diecie ketogenicznej ogranicza się spożycie węglowodanów do bardzo niskiego poziomu (zazwyczaj poniżej 50 g węglowodanów netto, czyli bez błonnika, dziennie), aby wprowadzić organizm w stan ketozy, w którym spala głównie tłuszcze jako źródło energii. Dlatego stosując ten sposób żywienia, należy jeść maliny z umiarem i uwzględnić ich zawartość węglowodanów w ogólnej ilości węglowodanów spożywanych w ciągu dnia.

Dość szybka wersja efektownego keto ciasta z malinami i jogurtem. Przygotowanie trwa ok. 30 minut, drugie tyle to pieczenie i złożenie ciasta. Po podzieleniu go na 12 kawałków w każdym z nich będzie: ok. 11 g białka, 9,5 g węglowodanów, 43 g tłuszczu i 446 kcal. Jeśli nie masz czasu na przekładanie ciasta, nie rób tego. W zamian za to wysmaruj wierzch i boki kremem, poukładaj maliny, a część z nich zmiksuj i tak powstałym malinowym sosem skrop ciasto dla dekoracji.

Składniki:

1 duże jajko,

2 łyżki keto słodzika,

łyżka jogurtu greckiego,

2 łyżki roztopionego masła,

¼ łyżeczki ekstraktu waniliowego,

6 łyżek mąki migdałowej,

łyżka mąki kokosowej,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia.

Składniki na krem:

75 g serka śmietankowego Philadelphia,

1,5 łyżki masła,

¼ łyżeczki ekstraktu waniliowego,

¼ szklanki słodzika w proszku,

⅓ szklanki świeżych malin.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Ciasto: Do miski wbij jajko i dodaj 2 łyżki słodzika w proszku. Ubijaj na wysokich obrotach przez 2 minuty, aż masa będzie superpuszysta. Dodaj jogurt, roztopione i ostudzone masło oraz ekstrakt waniliowy. Mieszaj do połączenia. Do mokrych składników dodaj suche i dobrze wymieszaj. Nasmaruj okrągłą formę masłem lub dokładnie wyłóż papierem do pieczenia. Przełóż masę do formy i wstaw do piekarnika. Piecz ok. 20 minut, do tzw. suchego patyczka. Wyjmij do ostudzenia. Krem: W czasie pieczenia ciasta, w misce wymieszaj wszystkie składniki na krem, aż masa będzie gładka. Schładzaj w lodówce do czasu, aż przyjdzie moment składania ciasta. Montaż ciasta: Ciasto przekrój poziomo na pół. Na dolnej połowie ułóż maliny, a górną posmaruj odrobiną kremu. Dociśnij górną połowę kremem do malin. Resztę kremu rozsmaruj na górze lub górze i bokach ciasta. Posyp keto ciasto jogurtowe resztą malin, pokrój i podawaj.

fot. Keto ciasto jogurtowe z malinami/ Adobe Stock, manyakotic

To keto ciasto z malinami, choć jest dość pracochłonne, jest pyszne, efektowne i może zastąpić tort urodzinowy. Pokryte jest apetycznym białym kremem, pod którym, jak w prawdziwym torcie, jest kilka warstw ciasta. Jeśli ciasto zostanie podzielone na 12 kawałków, w każdym z nich będzie: 11 g białka, 9 g węglowodanów, 53 g tłuszczu, i 550 kcal. Ciasto możesz ozdobić z wierzchu świeżymi malinami i oprószyć keto słodzikiem, albo zostawić posmarowane kremem i oprószyć delikatnie gorzkim kakao.

Składniki na ciasto:

1,5 szklanki śmietanki kremówki,

3 jajka,

7 żółtek jaj,

1,5 łyżeczki ekstraktu waniliowego,

2/3 szklanki keto słodzika,

1,5 szklanki mąki migdałowej,

3 łyżki mąki kokosowej,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Składniki na krem malinowy:

340 gramów mrożonych malin,

1/3 szklanki keto słodzika,

¼ szklanki wody.

Składniki na krem mascarpone:

szklanka śmietany kremówki do ubijania,

1/4 szklanki keto słodzika,

2 łyżki wody,

2 łyżeczki żelatyny.

Składniki na krem waniliowy:

szklanka miękkiego masła,

szklanka keto słodzika,

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania ciasta:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Nasmaruj tłuszczem okrągłą formę do ciasta o średnicy 20-22 cm (możesz użyć na dno okrągłego papieru do pieczenia). W chłodzonej misce ubij śmietankę. Dodaj jajka, żółtka, słodzik, mąkę migdałową, mąkę kokosową, proszek do pieczenia i sól. Wymieszaj. Wlej 1/3 ciasta do formy i delikatnie ostukaj, aby uwolnić pęcherzyki powietrza. Piecz przez 20-25 minut, aż ciasto się zetnie na środku. Wyjmij z piekarnika i pozostaw w formie do momentu, aż boki odejdą. Delikatnie przełóż krążek ciasta na blat. Powtórz pieczenie jeszcze 2 razy, aby uzyskać 3 krążki ciasta.

Sposób przygotowania kremu malinowego:

Podgrzewaj maliny, słodzik i wodę w średnim rondlu, aż masa zredukuje się na tyle, aby oblepiać łyżkę. Odstaw na bok, a gdy przestygnie, zmiksuj.

Sposób przygotowania kremu mascarpone:

Wlej wodę do miski. Posyp wierzch żelatyną i odstaw na 5 minut. W blenderze zmieszaj mascarpone, śmietankę, wanilię i słodzik. Podgrzej żelatynę w kuchence mikrofalowej przez 10 sekund, aż będzie płynna i gładka. Przy włączonym blenderze, wsyp żelatynę do kremu mascarpone i mieszaj, aż składniki się połączą. Gotowy krem włóż do dużego rękawa cukierniczego z dużą okrągłą końcówką.

Sposób przygotowania kremu waniliowego:

Wszystkie składniki kremu włóż do miski i ubijaj, aż się dokładnie połączą i masa będzie puszysta. Włóż krem waniliowy do dużego rękawa cukierniczego z dużą okrągłą końcówką.

Sposób na wykonanie keto ciasta z malinami:

Rozsmaruj krem malinowy na 3 warstwach ciasta. Na pierwszej z nich (to będzie spód ciasta), rozsmaruj połowę kremu mascarpone. Przykryj drugim krążkiem ciasta i wyłóż na wierzch drugą połowę kremu serowego. Przykryj trzecim krążkiem ciasta. Na wierzch i boki tortu wyłóż 1/2 kremu waniliowego, a następnie włóż do lodówki na 4 godziny. Wyjmij keto ciasto z lodówki i rozsmaruj pozostałą część kremu waniliowego na wierzchu ciasta.

fot. Keto deser z malinami i mascarpone/ Adobe Stock, anna_shepulova

Błyskawiczny keto deser bez pieczenia. Natychmiast pozwala zaspokoić apetyt na słodycze, a przy tym nie dostarcza za dużo węglowodanów. Podajemy składniki na jedną porcji. Jeśli chcesz przygotować taki deser dla większej liczby ludzi, pomnóż ilość składników przez liczbę osób. W porcji będzie ok.: 2,6 g białka, 9 g węglowodanów, 43,6 g tłuszczu i 420 kcal.

Składniki:

pół szklanki schłodzonej śmietanki kremówki,

pół szklanki świeżych malin,

łyżeczka keto słodzika,

5 migdałów,

łyżka keto granoli (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Ubij śmietanę na sztywno i jej połowę przełóż do miseczki. Zmiksuj lub rozgnieć dokładnie widelcem połowę malin. Wlej zmiksowane maliny do połowy bitej śmietany, dodaj słodzik i wymieszaj niezbyt dokładnie. Na dno szklanki wsyp granolę, jeśli chcesz jej użyć. Nałóż śmietanę z wmieszanymi malinami, a na nią czystą bitą śmietanę. Udekoruj pozostałymi malinami i migdałami.

fot. Keto deser z malinami na szybko/ Adobe Stock, Oksana

