Przyszykuj keto ciasto z cukinii na dowolną okazję, a nawet bez okazji. To świetny deser lub przekąska na słodko, która wpisuje się koncertowo w dietę ketogeniczną, a przy tym zaspokaja w 100% apetyt na słodki smak. Jeśli masz mało czasu i cukinii, postaw na brownie. Za to w uporaniu się cukiniowym urodzajem pomoże ci szarlotka. Keto ciasta cukiniowe to tez tak naprawdę przepisy na ciasta z cukinii FIT - mają niewiele kalorii. Tak przygotowany keto deser spełni oczekiwania wszystkich łasuchów.



Przepyszne keto ciasto czekoladowe z cukinii przygotujesz w pół godziny. Podane składniki pozwalają uzyskać 16 porcji, po ok. 30 g każda. W każdej z nich znajduje się niewiele ponad 2 g węglowodanów, 14 g tłuszczu, 3 g białka i 150 kcal. To sprawia, że to keto brownie z cukinii nie jest wysokobiałkowe, więc mogą je jeść także osoby, które obawiają się wysokobiałkowych posiłków ze względu np. na kłopoty z nerkami.

Składniki:

szklanka tartej cukinii,

1 i ¼ szklanki mąki migdałowej,

2 duże jaja,

1/3 szklanki gorzkiego kakao,

1/3 szklanki stopionego masła,

łyżeczka proszku do pieczenia,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

spora szczypta soli,

3 łyżki napoju migdałowego (niesłodzonego) w temperaturze pokojowej,

2/3 szklanki keto słodzika,

olej kokosowy do natłuszczenia papieru do pieczenia (można zastąpić masłem).

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 160 stopni i przygotuj blaszkę o wymiarach 20 x 20 cm, wykładając ja papierem do pieczenia, lekko natłuszczonym olejem kokosowym. Umyj i osusz cukinię, odetnij końcówki i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Posól, wymieszaj i dostaw na 10 minut. W misce dokładnie zmieszaj kakao z mąką migdałową, proszkiem do pieczenia i słodzikiem. W drugiej misce ubij trzepaczką jaja z masłem, napojem migdałowym i ekstraktem waniliowym. Dodaj masę z cukinii i wymieszaj. Dodaj suche składniki do mokrych i dokładnie wymieszaj łopatką, aż się połączą w jednorodną masę. Odsącz mocno cukinię, odciskając z niej tyle soku, ile się da i odmierz szklankę tak przygotowanej masy z cukinii. Ciasto przełóż do formy i wstaw do piekarnika na środkowy ruszt. Piecz 20-25 minut aż brzegi będą suche, a środek wciąż lekko wilgotny, ale nie mokry. Wyjmij z piekarnika i odstaw do wystygnięcia. Pokrój na 16 kawałków. Podawaj keto ciasto z cukinii polane keto czekoladową polewą (gorzkie kakao z dodatkiem słodzika i niewielką ilością wody).

fot. Keto brownie z cukinii/ Adobe Stock, alisaaa

Idealny przepis, jeśli nie wiesz, co zrobić z cukinii, bo masz ich tak dużo – do tego ciasta potrzeba ponad 2 kg tego warzywa. Jeśli cukinia jest z własnego ogródka lub ma certyfikat Bio, nie trzeba jej obierać. Zarezerwuj na szykowanie keto szarlotki minimum 3 godziny – nie będziesz całego czasu spędzać w kuchni, ale masa na ciasto musi swoje odleżeć w lodówce. Przy podzieleniu ciasta na 6 kawałków, w każdym z nich znajdzie się: 146 kcal, 10 g tłuszczu, 7 g węglowodanów i 7 g białka.

Składniki na ciasto:

2 i ½ szklanki maki migdałowej zblanszowanej,

½ łyżki maki kokosowej,

łyżeczka gumy ksantanowej,

łyżeczka cynamonu,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

duże jajo,

¼ szklanki gładkiego serka twarogowego.

Składniki na nadzienie:

2,2 kg cukinii,

1,5 łyżeczki przyprawy do szarlotki,

szczypta gałki muszkatołowej,

2 łyżki soku z cytryny,

¾ szklanki keto słodzika,

¼ łyżeczki gumy ksantanowej.

Sposób przygotowania:

Aby przygotować ciasto, zmiksuj w misce oba rodzaje mąki z gumą ksantanową, jajkiem i serkiem twarogowym. Przełóż ciasto na blat pokryty folią spożywczą i uformuj z niego kulę, a następnie zawiń w folię i wstaw do lodówki na 2 godziny. Zetrzyj cukinię na grubych oczkach, zalej sokiem z cytryny i wymieszaj. Odstaw na 5 minut. Przełóż cukinię na patelnię z nieprzywierającą powierzchnią, dodaj przyprawy i słodzik, i podgrzewaj na średnim ogniu przez 20 minut, często mieszając. Zdejmij z ognia, dodaj gumę ksantanową i wymieszaj. Wyjmij ciasto z lodówki, podziel na 2 nieznacznie nierówne części, każdą z nich formując na nowo w kulę, a potem rozwałkowując między arkuszami papieru do pieczenia do wielkości dna tortownicy. Większy kawałek rozwałkuj nieco bardziej. Wysmaruj tortownicę masłem, zdejmij jeden arkusz papieru z większego kawałka ciasta i włóż je do tortownicy. Nadmiar z nadmiaru ciast uformuj brzegi na ściankach tortownicy. Wyłóż na ciasto masę z cukinii i rozprowadź ją równo po spodzie ciasta. Nałóż na wierzch drugi kawałek ciasta i wytnij w nim kilka otworów wielkości 1 zł monety, aby nadmiar wilgoci swobodnie odparował. Posmaruj wierzch ciasta mieszanką białka z żółtkiem. Piecz ciasto przez 30-35 minut w temperaturze 180 stopni. Wyjmij keto ciasto cukiniowe z piekarnika, odstaw do ostudzenia. Podawaj tak, jak jest, lub z kleksem keto bitej śmietany.

fot. Keto szarlotka z cukinii/ Adobe Stock, david

