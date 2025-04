Keto ciasto marchewkowe to fajna propozycja na każdą porę roku. Szczególnie dobrze smakuje wersja z kremem, zwłaszcza po mocnym schłodzeniu. Jeżeli tak zamierzasz podawać ciasto, możesz dodać nieco więcej słodzika, gdyż w niskiej temperaturze słodki smak jest słabiej wyczuwany. Nie musisz też kupować mąki migdałowej, możesz ją zrobić samodzielnie, miksując migdały. Ale mąka migdałowa to nie jedyna opcja w keto cieście marchewkowym. Sprawdź nasze przepisy.

Reklama

Spis treści:

Czy ciasto marchewkowe jest keto? Tradycyjne, takie z mąką zbożową, z dodatkiem owoców – nie jest keto. Nawet fit ciasta marchewkowe nie są keto. Jest jednak sposób, aby zrobić prawdziwe keto ciasto marchewkowe, czyli takie o niskiej zawartości węglowodanów i bez dodatku cukru. Wymiana mąki zbożowej np. na orzechową i skorzystanie z keto słodzików załatwia właściwie sprawę. Chociaż nie do końca. Bo marchewka, choć nie jest specjalnie bogata w węglowodany, to jednak na diecie ketogenicznej nie należy jeść jej w zbyt dużych ilościach - o tym niżej.

Czy można jeść marchew na keto?

Tak, ale w umiarze i nie codziennie, ponieważ to warzywo w 100 g dostarcza ok. 9 g węglowodanów. I tego nie da się obejść. Dlatego szykując ciasto marchewkowe, należy pamiętać, aby jeść je w umiarze, nawet jeśli będziesz stosować się do naszych wskazówek ograniczających węglowodany.

Poniżej 3 sprawdzone przepisy na keto ciasta marchewkowe. Nasza rada: zawsze najpierw natłuszczaj formę, a potem wykładaj ją papierem do pieczenia. To gwarantuje, że ciasto nie przywrze do formy i bez problemu uda się je z niej wyjąć po upieczeniu.

To ciasto dostarcza 2,8 g węglowodanów netto w 1 kawałku, zakładając, że całe ciasto dzieli się na 12 równych części.

Składniki:

200 g drobno startej marchewki,

150 g mąki migdałowej

3 jajka,

100 g erytrytolu (lub innego słodzika keto),

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżeczka cynamonu,

½ łyżeczki gałki muszkatołowej,

½ łyżeczki mielonego imbiru,

100 g roztopionego masła,

szczypta soli.

Krem mascarpone:

250 g serka mascarpone,

100 ml śmietanki 36% (schłodzonej),

50 g erytrytolu w pudrze,

kilka kropel ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180°C i wyłóż formę (np. tortownicę o średnicy 20 cm) papierem do pieczenia. W dużej misce wymieszaj mąkę migdałową, proszek do pieczenia, przyprawy i sól. W drugiej misce ubij jajka z erytrytolem na puszystą masę, a następnie dodaj roztopione masło. Stopniowo dodawaj suche składniki do mokrych, delikatnie mieszając. Na koniec dodaj startą marchewkę. Przełóż masę do formy i piecz przez 35–40 minut, aż patyczek wbity w środek będzie suchy. Wyjmij ciasto i odstaw do ostygnięcia. W międzyczasie przygotuj krem: ubij śmietankę z erytrytolem na sztywno, a następnie delikatnie wmieszaj ubitą śmietankę w serek mascarpone (dodawaj śmietanę po trochu, cały czas mieszając) i wanilią. Po ostygnięciu ciasta posmaruj je kremem mascarpone. Opcjonalnie udekoruj orzechami pekan lub pokruszonymi włoskimi.

fot. Keto ciasto marchewkowe z mascarpone/ Adobe Stock, anna_shepulova

Idealny przepis na lato, bo to keto ciasto marchewkowe się schładza i je na zimno. Może spełnić funkcję prostego, ale smacznego keto torciku. Pamiętaj, że marchew można doprawić zgodnie z przepisem lub wedle własnego uznania. Jeden z 12 kawałków tego wypieku dostarcza ok. 4,1 g weglowodanów netto.

Składniki:

3/4 szklanki słodzika owoc mnicha (lub cukier kokosowy do wersji paleo),

3/4 szklanki niesolonego masła,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

4 duże jajka (najlepiej w temperaturze pokojowej),

2,5 szklanki pełnoziarnistej blanszowanej mąki migdałowej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

2 łyżeczki cynamonu,

1/2 łyżeczki soli morskiej,

2,5 szklanki tartej marchwi,

1,5 szklanki posiekanych orzechów pekan (podzielone na szklankę i 0,5 szklanki).

Składniki na krem:

serek śmietankowy,

2 łyżki niesolonego masła,

½ szklanki słodzika Monk Fruit (lub innego),

łyżka ekstraktu waniliowego,

łyżka śmietany kremówki.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Wyłóż dwie okrągłe formy do ciasta o średnicy 23 cm papierem pergaminowym. Natłuść dno i boki form. W dużej misce ubij mikserem masło ze słodzikiem, aż będzie puszyste. Wmiksuj ekstrakt waniliowy. Wbijaj jajka, jedno po drugim, zmiksuj i odstaw na bok. W innej misce wymieszaj mąkę migdałową, proszek do pieczenia, cynamon i sól morską. Suche składniki wmieszaj do mokrych składników. W ciasto wmieszaj łyżką startą marchewkę i szklankę posiekanych orzechów pekan, zachowując pozostałe 1/2 szklanki. Rozdziel ciasto równomiernie między dwie przygotowane formy do pieczenia (tortownice) albo piecz kolejno w jednej. Piecz przez 30-35 minut, aż wierzch będzie sprężysty. Pozwól ciastu ostygnąć w formach przez 10 minut, a następnie przenieś je na metalową podstawkę, aby całkowicie ostygły. Gdy ciasto ostygnie do temperatury pokojowej, umieść dolną warstwę na talerzu lub paterze. Przygotuj krem: Za pomocą miksera ubij serek śmietankowy i masło, aż będą puszyste. Dodaj słodzik i wanilię, aż dobrze się połączą. Dodaj śmietanę i ponownie ubij, aż całość stanie się kremowa. Posmaruj połową kremu wyłożoną na talerz warstwę ciasta. Połóż na niej drugą warstwę ciasta, a na nią wyłóż resztę kremu. Wierzch ciasta posyp pozostałymi orzechami pekan. Całość wstaw do lodówki na 2 godziny.

fot. Keto ciasto marchewkowe przekładane/ Adobe Stock, nbxler

To keto ciasto marchewkowe dostarcza 3,1 g węglowodanów netto w 1 kawałku, zakładając, że całe ciasto dzieli się na 12 równych części.

Składniki:

50 g mąki kokosowej,

200 g drobno startej marchewki (odciśniętej z nadmiaru wody),

4 jajka,

80 g roztopionego masła lub oleju kokosowego,

100 ml mleka migdałowego (lub innego keto mleka),

80 g erytrytolu,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 łyżeczka cynamonu,

½ łyżeczki mielonego imbiru,

szczypta soli.

Krem:

200 g serka śmietankowego,

50 g masła (w temperaturze pokojowej),

50 g erytrytolu w pudrze,

kilka kropel ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180°C i przygotuj formę do pieczenia (np. tortownicę o średnicy 18–20 cm). W misce wymieszaj mąkę kokosową, proszek do pieczenia, cynamon, imbir i sól. W drugiej misce ubij jajka z erytrytolem na puszystą masę. Dodaj roztopione masło i mleko migdałowe, a następnie wymieszaj. Połącz suche składniki z mokrymi, mieszając do uzyskania jednolitej konsystencji. Na koniec dodaj startą marchewkę i dokładnie wmieszaj ją w ciasto. Masę przełóż do formy i piecz przez 40–45 minut, aż patyczek wbity w ciasto wyjdzie z niego suchy. Przygotuj krem: ubij serek śmietankowy z masłem, erytrytolem i wanilią na gładką masę. Po ostygnięciu ciasta posmaruj je kremem. Możesz dodatkowo ozdobić wierzch orzechami.

fot. Keto ciasto marchewkowe z mąką kokosową/ Adobe Stock, nadin333

Superłatwe do zrobienia, pyszne, bezcukrowe i bezglutenowe keto ciasto marchewkowe! Piecze się je w jednej warstwie, a na wierzch wykłada krem serowy. Idealne w temperaturze pokojowej i po schłodzeniu. To ciasto dostarcza ok. 3,4 g weglowodanów netto w 1 z 12 kawałków.

Składniki:

5 średniej wielkości jajek,

200 g stopionego masła,

3 łyżki granulowanego słodzika do wyboru lub więcej,

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,

2 szklanki startej marchwi,

½ szklanki orzechów włoskich, posiekanych,

½ szklanki wiórków kokosowych niesłodzonych,

1,5 szklanki mąki migdałowej,

1-2 łyżki gorzkiego kakao,

łyżeczka mielonego cynamonu,

1-2 łyżeczki mielonej mieszanki przypraw korzennych,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

łyżeczka mielonego imbiru (opcjonalnie).

Składniki na krem serowy (opcjonalnie):

200 g serka śmietankowego,

1 łyżka stołowa granulowanego słodzika do wyboru lub więcej.

Sposób przygotowania:

Ubij jajka z roztopionym masłem, słodzikiem i wanilią. Dodaj startą marchewkę, orzechy włoskie i wiórki, a następnie wmieszaj mąkę migdałową, przyprawy i proszek do pieczenia. Ciasto przełóż do natłuszczonej i wyłożonej papierem do pieczenia formy (tortownicy). Piecz w temperaturze 180 stopni przez 40-50 minut lub do momentu, aż widelec włożony do środka wyjdzie czysty. Ostudź ciasto do temperatury pokojowej. Przygotuj krem z przepisu pierwszego i posmaruj nim wierzch ciasta.

Krem serowy (opcjonalnie):

Podgrzej ser śmietankowy w kuchence mikrofalowej przez 20 sekund, aby zmiękł. Wmieszaj do niego 1-2 łyżki wybranego słodzika. Możesz również dodać trochę skórki z cytryny, aby uzyskać bardziej wyrazisty smak. Wyłóż krem serowy na ciasto. Podawaj od razu lub po schłodzeniu.

fot. Keto ciasto marchewkowe z kakao/ Adobe Stock, marcin jucha

Bez kremu, lukru, nawet bez mąki, bo jej zamiennik uzyskuje się po zmieleniu migdałów. Jeśli użyjesz mniejszej formy, keto ciasto będzie wyższe, ale będzie potrzebowało więcej czasu, aby się upiec. W 1 z 12 kawałków tego keto ciasta marchewkowego znajdzie się ok. 2,8 g węglowodanów netto. Możesz podać je udekorowane keto lukrem.

Składniki:

2 szklanki tartej marchwi,

½ szklanki mielonych migdałów,

1,5 szklanki wiórków kokosowych niesłodzonych,

0,5 szklanki słodzika,

50 g orzechów włoskich lub pekan,

¼ szklanki roztopionego masła,

łyżeczka cynamonu,

spora szczypta soli,

½ łyżeczki sody oczyszczonej.

Sposób przygotowania:

Wiórki kokosowe dobrze zmiel w blenderze, dodaj sól, sodę, cynamon i migdały – znowu zblenduj. Przesyp mieszankę do miski, dodaj jaja, słodzik, roztopione masło i zmiksuj, aż uzyskasz gęstą masę. Dodaj marchew i posiekane orzechy, wymieszaj dokładnie łyżką. Przełóż ciasto do blachy 15 × 30 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz w temp. 180 stopni przez 25-40 minut (do suchego wnętrza).

fot. Najprostsze keto ciasto marchewkowe/ Adobe Stock, torriphoto

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.06.2023 r.

Reklama

Czytaj także:

Truskawki na keto – czy i ile można jeść?

Keto sernik – pieczony, na zimno, miniserniczek

Keto chleb – najlepsze przepisy