Keto ciasta są udanymi substytutami zwykłych, pełnych cukru ciast. Właściwie to wyraz „substytut” jest nieadekwatne, gdyż niskowęglowodanowe wypieki są naprawdę pyszne i można je szykować właśnie dlatego, że komuś odpowiadają bardziej niż ich tradycyjne odpowiedniki. Nie trzeba być na diecie ketogenicznej, żeby przygotować i jeść pyszne keto ciasta. W tym materiale podpowiadamy, jak szykować udane wypieki bez cukru i zwykłej mąki oraz proponujemy 3 wyjątkowe przepisy. Uzupełniamy je listą 58 przepisów na keto ciasta. Nie ma opcji, żebyś nie znalazła tu czegoś, co nie zachęci cię do pieczenia!

Cała tajemnica keto ciast polega na wymianie zwykłej, wysokowęglowodanowej mąki oraz cukru na ich niskowęglowodanowe zamienniki. W przypadku mąki najczęściej stosuje się mąki keto: mąkę migdałową lub kokosową, ale bywają też przepisy z mąki owsianej, łubinowej czy z różnych orzechów.

Cukier w keto ciastach zastępuje się keto słodzikami i zamiennikami cukru: erytrytolem, stewią, owocem mnicha i innymi. Erytrytol ma tę zaletę, że w przepisach zastępuje się nim cukier w proporcji 1:1.

Ponieważ keto mąki mają nieco inne właściwości niż mąka tradycyjna (np. nie zawierają glutenu), czasami do keto ciast trzeba dodać dodatkowe składniki, które nadadzą ciastu odpowiednią strukturę. Do takich dodatków należy np. guma ksantanowa czy błonnik owsiany.

Bardzo częstym elementem przygotowywania ciasta keto jest ubijanie jaj. To one nadają ciastu puszystości i spajają pozostałe składniki. Dlatego naprawdę warto przyłożyć się do ich ubijania i zrobić to najlepiej jak się da.

Najczęściej keto ciasta robi się z wykorzystaniem proszku do pieczenia, który sprawia, że ciasto wyrośnie. Rzadziej korzysta się z drożdży, które jednak lepiej wyrastają karmione tradycyjną mąką. Przygotowanie keto ciasta drożdżowego nie jest niemożliwe, czego dowiedziesz, robiąc je zgodnie z naszym przepisem (patrz niżej).

Do keto ciast przygotowuje się różne kremy. Często ich bazą jest śmietana kremówka, do której dodaje się keto słodziki i przeróżne dodatki – musy owocowe czy kakao. Bardzo popularnym i prostym wykończeniem ciasta jest keto lukier – odsyłamy do przepisu na keto lukier w przepisie na keto ciasto drożdżowe.

Jeśli nigdy wcześniej nie piekłaś keto ciasta, musisz wiedzieć, że ich konsystencja i smak nieco różnią się od tradycyjnych wypieków. Są trochę „cięższe”, jakby gęstsze, mniej puszyste, ale to naprawdę nie odbiera im zdolności do zaspokajania apetytu na słodki smak, który dokucza czasem każdemu, kto jest na diecie keto.

Wypróbuj przepis na cytrynową keto tartę z mascarpone. Wygląda obłędnie, a jeszcze lepiej smakuje. Mascarpone wykorzystuje się tu do przygotowania kremu cytrynowego.

Składniki na ciasto:

1,5 szklanki drobnej mąki migdałowej,

2 łyżki serka śmietankowego,

1 jajko,

¼ szklanki błonnika owsianego,

1/3 kostki masła,

¼ szklanki keto słodzika, np. erytrytolu,

½ łyżeczki gumy ksantanowej.

Składniki na masę cytrynową:

½ szklanki soku z cytryny,

szklanka keto słodzika,

2 łyżki otartej skórki z cytryny,

½ szklanki roztopionego masła,

3 żółtka i 2 całe jaja,

szczypta soli,

225 g serka mascarpone,

2-3 łyżki śmietany kremówki.

Sposób przygotowania ciasta:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Wsyp do miski mąkę migdałową, słodzik, błonnik owsiany i gumę ksantanową. Wymieszaj mikserem. Posiekaj masło i dodaj do mieszanki. Dołóż do niej serek śmietankowy. Wymieszaj mikserem – powstaną grube kawałki, nie przejmuj się tym. W innej misce ubij jajko i dodaj je do ciasta. Wymieszaj mikserem do momentu, aż ciasto będzie się lepić, ale nadal będą w nim grudki. Wyjmij ciasto na folię aluminiową, uformuj z niego „bułę”, zawiń i wstaw na noc do lodówki (minimum chłodzenia to 1,5 godziny). Umieść ciasto między 2 arkuszami papieru do pieczenia i rozwałkuj je. Przełóż je do okrągłej blachy do pieczenia i uformuj z niego spód tarty. Nakłuj ciasto widelcem i upiecz – wystarczy 15-20 minut. Przygotuj mus cytrynowy. Wbij 2 jaja do miski i ubij je, najmocniej jak się da, mikserem. Dodaj 2/3 szklanki keto słodzika i miksuj 3 minuty. Dodaj skórkę z cytryny, żółtka, ½ szklanki roztopionego masła i szczyptę soli. Znowu zmiksuj. Wstaw mieszankę do kuchenki mikrofalowej i podgrzewaj przez 1 minutę na najwyższej mocy. Następnie dokładnie wymieszaj mikserem. Jeszcze 4 razy powtórz procedurę podgrzewania w mikrofali i mieszania. Zostaw do ostygnięcia. Włóż do miski mus cytrynowy, 1/3 szklanki słodzika, serek mascarpone i śmietankę kremówkę. Mieszaj mikserem, aż powstanie jednorodna, dość gładka masa. W razie potrzeby dodaj więcej śmietanki. Wyłóż masę cytrynową na spód z ciasta i wstaw do lodówki, a nie mniej niż 1,5 godziny, Przed podaniem udekoruj słodzikiem w pudrze lub bitą śmietaną i plasterkami cytryny.

fot. Keto ciasto z mascarpone/ Adobe Stock, Stepanek Photography

Oto przepis na keto ciasto z mąki kokosowej i z kremem z wiórkami kokosowymi. Pozwala przygotować prawdziwie superkokosowe ciasto. Posmakuje każdemu, kto uwielbia kokosanki lub aromatyczne ciasta z kremem na wierzchu.

Składniki:

8,5 łyżki mąki kokosowej,

6 jaj,

½ szklanki keto słodzika, np. sproszkowanego owocu mnicha,

9 łyżek roztopionego masła,

2 łyżki śmietany kremówki,

3 łyżki serka śmietankowego,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

9 łyżek masła, roztopionego i ostudzonego,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

duża szczypta soli.

Składniki na krem na wierzch ciasta:

1 szklanka wiórków kokosowych (niesłodzonych),

¾ szklanki śmietanki kremówki,

4 łyżki keto słodzika,

½ łyżeczki aromatu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Nasmaruj masłem formę do pieczenia o wymiarach ok. 22 na 22 cm. Wybija jaja do miski i ubij je mikserem. Dodaj do nich słodzik, serek śmietankowy, śmietanę, aromat waniliowy, proszek do pieczenia i sól. Wymieszaj mikserem na jednorodną masę. Wlej do ciasta roztopione masło, wsyp mąkę kokosową i mieszaj mikserem, aż powstanie jednorodne ciasto. Przelej je do formy i piecz ok. 25 minut, „do suchego patyczka”. Ostudź. Przygotuj krem. Wlej do miski śmietanę kremówkę, dodaj słodzik i aromat. Ubijaj, aż powstanie gęsty krem. Wmieszaj do niego wiórki kokosowe. Posmaruj kremem wierzch ciasta, tworząc na wierzchu równą warstwę kremu. Wstaw ciasto na noc do lodówki.

fot. Keto ciasto kokosowe/ Adobe Stock, noirchocolate

To przepis na maślane puszyste ciasto keto. Przypomina nieco tradycyjny placek, choć jest to keto ciasto z mąki migdałowej, a nie zwykłej.

Składniki:

½ szklanki mleka migdałowego (niesłodzonego),

3 jaja,

¼ szklanki roztopionego masła,

3 szklanki mąki migdałowej,

1/3 szklanki keto słodzika, np. erytrytolu,

4 łyżki białka serwatkowego w proszku,

1 łyżka inuliny,

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia,

¼ łyżeczki gumy ksantanowej,

1 łyżka inuliny,

keto lukier,

pół szklanki płatków migdałowych.

Sposób przygotowania:

Wymieszaj w misce ¼ szklanki ciepłego „mleka” migdałowego z drożdżami i inuliną. Przykryj miskę i odstaw w ciepłe miejsce na 7-8 minut, aby aktywować drożdże. W kolejnej misce wymieszaj mąkę, proszek białkowy, słodzik, gumę ksantanową i proszek do pieczenia. Wybij jajka do trzeciej miski i bardzo mocno ubij je mikserem. W mieszaj do jajek płynne masło, aktywowane drożdże oraz pozostałe ¼ szklanki „mleka” migdałowego. Mieszaj, aż powstanie jednorodne ciasto. Przygotuj blachę i wymiarach ok. 15 na 22 cm. Wyłóż ją papierem do pieczenia i przełóż ciasto, wygładzając jego wierzch zwilżoną w wodzie szpatułką. Przykryj naoliwionym papierem do pieczenia i kuchenną czystą ściereczką. Odstaw w ciepłe miejsce na 60 minut do wyrośnięcia. Rozgrzej piekarnik, ustawiając temperaturę na 180 stopni. Wstaw ostrożnie ciasto do środka i piecz 15 minut. Po tym czasie przykryj ciasto papierem do pieczenia i piecz dalsze 10-15 minut. Wyjmij ciasto i pozwól mu ostygnąć. Przygotuj keto lukier, posmaruj nim wierzch ciasta i posyp płatkami migdałowymi, zanim lukier stężeje.

fot. Keto ciasto drożdżowe/ Adobe Stock, Angelika Heine

Nie przypadł ci do gustu żaden z powyższych przepisów na keto ciasto? To nic, poniżej znajdziesz całą masę przepisów na najróżniejsze keto ciasta. Z pewnością znajdziesz tu coś dla siebie i na każdą okazję:

