Keto ciasto dyniowe to nie tylko ciasto dyniowe bez mąki, ale też bez wszelkich dodatków zawierających cukier rafinowany. Zastępuje się go keto słodzikami, z kolei miejsce mąki w przepisach zajmuje tzw. mąka migdałowa i/lub mąka kokosowa, czyli produkt niskowęglowodanowy. Na wierzchu takiego ciasta można umieścić łuskane nasiona dyni, orzechy, białą dekorację z bitej śmietany lub serka mascarpone. Tak oto dyniowe słodycze wpiszą się bez problemu w jadłospis diety ketogenicznej.

Na końcu podpowiadamy, jak zrobić purée z dyni, które jest składnikiem każdego przepisu. Ostatecznie można je w wypiekach zastąpić startą na drobnych oczkach dynią. Ciasto nie będzie wtedy idealnie gładkie, ale efekt końcowy i tak będzie satysfakcjonujący.

Spis treści:

Składniki:

2,5 szklanki mąki migdałowej,

4 jaja,

½ szklanki allulozy,

szklanka purée z dyni,

łyżka przyprawy do dyni,

łyżeczka proszku do pieczenia,

1/3 szklanki roztopionego masła,

łyżka nasion lnu.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Formę do pieczenia wyłóż papierem do pieczenia. W misce wymieszaj mąkę migdałową, allulozę, proszek do pieczenia, nasiona lnu i przyprawę do ciasta dyniowego. W osobnej misce wymieszaj purée z dyni, roztopione masło i jajka. Połącz mokre i suche składniki. Wyłóż ciasto do wyłożonej papierem formy i wstaw do piekarnika. Piecz 40-45 minut, po ok. 20-25 minutach okrywając ciasto z wierzchu arkuszem papieru do pieczenia. Wyjmij z piekarnika i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.

Ten wypiek to właściwie keto chleb dyniowy, który można także jeść jak ciasto – beż żadnych dodatków. Wypiek jest aromatyczny i wilgotny wewnątrz.

Składniki na ciasto:

1,5 szklanki maki migdałowej,

duże jajo,

3 łyżki mąki kokosowej,

4 łyżki roztopionego masła,

pół łyżeczki proszku do pieczenia,

pół łyżeczki soli.

Składniki na masę dyniową:

szklanka purée z dyni,

szklanka tłustej śmietany,

½ szklanki keto słodzika,

3 jaja,

łyżeczka cynamonu,

½ łyżeczki imbiru,

¼ łyżeczki gałki muszkatołowej,

¼ łyżeczki soli,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

bita śmietana lub nasiona dyni do dekoracji – opcjonalnie.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 175 stopni. W dużej misce wymieszaj mąkę migdałową, mąkę kokosową, proszek do pieczenia i sól. Dodaj roztopione masło i jajko, i mieszaj, aż powstanie ciasto. Wyłóż nim okrągłą blachę, formując wyższy brzeg. Nakłuj ciasto widelcem. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 10 minut – do złotego koloru. W dużej misce wymieszaj purée dyniowe, śmietanę, keto słodzik, jajka, przyprawy i wanilię. Wyłóż mieszaninę na ciasto. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 45 minut, aż nadzienie zacznie bulgotać, a brzegi się lekko przypieką. Wyłącz piekarnik i otwórz drzwiczki. Pozostaw ciasto do ostygnięcia w piekarniku (ok. godzinę), a następnie wstaw do lodówki. Przed podaniem posyp nasionami dyni lub udekoruj bitą śmietaną.

Składniki na ciasto:

2 duże jaja,

3/4 szklanki purée z dyni,

szklanka mąki migdałowej,

1/3 szklanki mąki kokosowej,

¼ szklanki proszku białkowego,

½ szklanki keto słodzika,

½ łyżeczki ekstraktu waniliowego,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

½ łyżeczki cynamonu,

szczypta soli.

Składniki na „lukier” serowy:

100 g sera mascarpone,

¼ szklanki stopionego masła,

2 szklanki keto słodzika,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

garść pokruszonych orzechów (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Posmaruj tłuszczem blachę do pieczenia o boku ok. 22 cm. W dużej misce roztrzep jajka. Dodaj cukier, masło, purée z dyni i wanilię, i zmiksuj na gładką masę. W średniej misce wymieszaj mąkę, proszek białkowy, sól, proszek do pieczenia i przyprawy. Stopniowo dodawaj suche składniki do mokrych i mieszaj, aż dobrze się połączą, a ciasto stanie gładkie. Równomiernie rozprowadź ciasto w przygotowanej formie do pieczenia. Wstaw do piekarnika i piecz 35-40 minut lub do momentu, aż wykałaczka włożona w środek będzie sucha. Wyjmij z piekarnika i odstaw do wystygnięcia. W misce utrzyj masło z serkiem. Stopniowo dodawaj słodzik i mieszaj. Na końcu wmieszaj ekstrakt waniliowy. Wysmaruj wierzch ciasta, oprósz pokruszonymi orzechami i wstaw do lodówki do schłodzenia ( na ok. godzinę).

Składniki na ciasto:

¼ szklanki stopionego masła,

1/3 szklanki keto słodzika,

½ szklanki purée z dyni,

duże jajko,

3 szklanki maki migdałowej,

łyżeczka ekstraktu waniliowego,

2 łyżeczki cynamonu,

½ łyżeczki gałki muszkatołowej,

½ łyżeczki proszku do pieczenia,

spora szczypta soli.

Składniki na masę serową:

200 g serka mascarpone,

2 łyżki keto słodzika,

2 łyżeczki gęstej śmietany,

¼ łyżki ekstraktu waniliowego.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 175 stopni. Dużą blachę do pieczenia wyłóż papierem do pieczenia. W dużej, głębokiej misce utrzyj masło ze słodzikiem, aż będzie puszyste. Dodaj purée z dyni, jajko i wanilię. Następnie dodawaj mąkę migdałową, cynamon, gałkę muszkatołową, proszek do pieczenia i sól morską, i mieszaj, aż powstanie jednorodne ciasto. Wykładaj na blachę porcyjki ciasta, zachowując 4-5 cm odstępu między nimi. Użyj dłoni lub dna szklanki, aby spłaszczyć ciasteczka na grubość około 6-7 mm. Wstaw do piekarnika na 15-20 minut – do uzyskania złotego koloru. Wyjmij i odstaw do schłodzenia. Utrzyj serek ze słodzikiem, śmietaną i ekstraktem. Nakładaj masę na płaską stronę keto ciasteczka z dyni i dociskaj do niej płaską stronę kolejnego ciasteczka. W ten sposób złącz wszystkie ciasteczka. Podawaj lub przechowaj w lodówce.

Wydrążoną dynię trzeba pokroić na spore kawałki i ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Następnie wstawia się ją do nagrzanego do 175-180 stopni piekarnika na ok. 35 minut (aż miąższ dyni zmięknie). Po wyjęciu i ostudzeniu trzeba miąższ oddzielić od skórki i zmiksować blenderem.

Purée można zrobić na zapas i zapasteryzować w słoikach na później, aby mieć ten składnik na keto ciasto z dyni zawsze pod ręką. Przyda się też do innych potraw.

