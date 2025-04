Keto ciasta bez pieczenia to doskonały deser na upały i nie tylko. Nie wymagają odpalania piekarnika, dobrze smakują w wersji na zimno, a do tego nie podnoszą poziomu cukru we krwi. Zrobisz je z prostych, niskowęglowodanowych składników w odpowiednich proporcjach. Gwarantujemy, że te przepisy na ketogeniczne ciasta z minimalną zawartością węglowodanów na stałe wejdą w grono twoich ukochanych przepisów diety ketogenicznej, niezależnie od tego, czy stosujesz dietę keto na co dzień, czy po prostu starasz się ograniczyć węglowodany.

Reklama

Składniki:

Keto ciasto bez pieczenia powstaje bez zwyczajnej mąki i bez cukru. Najczęściej w przepisach na ciasta z minimalną zawartością węglowodanów wykorzystuje się: orzechy lub masło orzechowe, przetwory kokosowe, serek mascarpone, śmietankę, żółtka i inne dodatki bez cukru. Zamiast cukru i miodu w ketogenicznym cieście sprawdzą się słodziki, które nie podnoszą poziomu glukozy.

Składniki na ciasto bez pieczenia wymagają zazwyczaj zblendowania i zagęszczenia, np. przy pomocy żelatyny, gumy ksantanowej, agaru lub innych dodatków. Wystarczy tylko uformowanie keto ciast i zamiast pieczenia ich, włożenie deseru do lodówki lub zamrażarki. Blender jest jednak niezbędny.

Najsmaczniejsze keto ciasta bez pieczenia to keto serniki, ale jest też wiele innych przepisów niskowęglowodanowych, które warto wypróbować. Oto 4 z nich.

Keto ciasto mascarpone to chyba najprostsze ketogeniczne ciasto bez pieczenia. Stanowi doskonałą bazę do przygotowania innych ciast w wybranych smakach. Można urozmaicić jego smak cynamonem, przyprawami korzennymi, kakao lub innymi dodatkami bez cukru. Poniżej prezentujemy je w formie keto ciasta z truskawkami.

Składniki:

100 g wiórków kokosowych,

150 g masła,

150 g keto słodzika, np. erytrolu,

200 ml śmietanki kremówki,

200 g mascarpone,

skórka z cytryny,

15 g żelatyny instant.

Sposób przygotowania:

W suchym rondlu podpraż wiórki kokosowe. Dodaj masło i 50 g słodzika. Dokładnie wymieszaj i ewentualnie dodaj więcej masła lub wiórków: masa powinna być lepka. Wylep dno okrągłej tortownicy wiórkami. Przełóż do lodówki. Żelatynę zalej wodą i przygotuj zgodnie z przepisem na opakowaniu. Ubij kremówkę z pozostałym erytrolem i dodaj mascarpone. Pod koniec dodaj do keto kremu otartą skórkę z cytryny i rozpuszczoną żelatynę instant. Wymieszaj. Na schłodzony spód z wiórków kokosowych przelej keto krem mascarpone. Przełóż ciasto bez pieczenia do lodówki na min. 3-4 godziny. Udekoruj truskawkami lub innymi niskowęglowodanowymi owocami jagodowymi.

fot. Keto ciasto z mascarpone bez pieczenia/ Adobe Stock, dolphy_tv

Orzechowe keto ciasto bez pieczenia powstaje głównie z masła orzechowego i czekolady bez cukru. Możesz dodać do niego cynamon, olejki aromatyczne, czy np. odżywkę białkową, dla podbicia zawartości białka w tym posiłku. To super energetyczna przekąska.

Składniki:

tabliczka czekolady bez cukru,

łyżka oleju kokosowego,

300 g keto masła orzechowego,

ok. 2 szklanki mąki migdałowej,

200 g masła,

150 g erytrolu w proszku,

kilka kropli olejku waniliowego lub migdałowego.

Sposób przygotowania:

Rozpuść masło i wymieszaj je z erytrolem, mąką kokosową i masłem orzechowym. Dodaj olejek aromatyczny. Dokładnie wymieszaj całą masę. Dodaj szczyptę soli, jeśli korzystasz z keto masła niesolonego. Wyłóż płaską blaszkę papierem do pieczenia. Przełóż na nią orzechową masę i wylep kształt spodu keto ciasta bez pieczenia. Przełóż je do lodówki. W kąpieli wodnej rozpuść czekoladę z łyżką oleju koksowego. Ostudź polewę i polej nią masę orzechową. Przełóż keto ciasto do lodówki i odczekaj do osiągnięcia stałej konsystencji. Podziel keto ciasto bez pieczenia na części ostrym nożem.

fot. Orzechowe keto ciasto bez pieczenia/ Adobe Stock, Brent Hofacker

Inna wersja ketogenicznego ciasta bez pieczenia to deser w formie kokosowego sernika niskowęglowodanowego. Spód to migdały i wiórki kokosowe, a masę ciasta stanowi ser i śmietanka kokosowa. Kokosowy posmak dopełniają ozdoby z wiórków.

Składniki:

szklanka migdałów,

szklanka wiórków kokosowych,

100 g masła,

szczypta soli,

łyżka kakao,

50 g erytrolu,

300 g sera twarogowego do sernika z dobrym składem,

300 ml śmietanki kokosowej,

100 g ksylitolu (lub innego keto słodzika, np. stewii) w formie pudru,

wiórki kokosowe do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Umieść w mocnym rozdrabniaczu: migdały, wiórki kokosowe, masło, sól, kakao i erytrol. Miksuj do osiągnięcia spodu o pożądanym stopniu rozdrobnienia migdałów. Ser i śmietankę kokosową ubij w mikserze z dodatkiem ksylitolu. Wyłóż spód na tortownicę, a następnie umieść w formie masę kokosową. Przełóż do zamrażalnika lub lodówki na kilka godzin. Udekoruj kokosowe keto ciasto bez pieczenia wiórkami kokosowymi.

fot. Kokosowe ciasto bez pieczenia/ Adobe Stock, Artem

Ten przepis na keto ciasto warstwowe nie wymaga pieczenia, ale wymaga cierpliwości. Składa się z trzech warstw, które muszą zastygnąć w lodówce. Poniżej prezentujemy recepturę w formie keto ciasta z borówkami, ale sprawdzą się tu też inne owoce: maliny, truskawki, wiśnie, czereśnie, czy porzeczki.

Składniki:

100 g masła orzechowego,

100 g orzechów włoskich,

50 g erytrolu w pudrze,

240 g serka typu philadephia,

100 ml śmietanki kremówki,

400 g nerkowców,

100 g erytrolu w pudrze (lub ekwiwalent innego słodzika keto),

300 g borówek lub jagód.

Sposób przygotowania:

Posiekaj drobno orzechy włoskie i wymieszaj je z erytrolem i masłem orzechowym. Wyłóż niewielką formę na keto ciasto papierem do pieczenia i włóż do środka masę orzechową. Przełóż do lodówki. Ubij kremówkę, dodaj philadelphia i erytrol. Nerkowce zalej 100 ml wrzątku i odstaw na ok. 20 minut. Po tym czasie odlej wodę i rozdrobnij nerkowce w rozdrabniaczu. Połącz z masą kremową. Podziel masę z nerkowców na dwie części. Do jednej z nich dodaj jagody lub borówki, zmiksuj. Ułóż na zastygniętym spodzie orzechowym kolejno: białą i jagodową warstwę keto kremu z nerkowców. Przełóż ciasto do lodówki na minimum 2 godziny. Serwuj keto ciasto bez pieczenia posypane świeżymi borówkami lub jagodami.

fot. Warstwowe keto ciasto bez pieczenia z borówkami/ Adobe Stock, Pixel-Shot

Reklama

Czytaj także:

Keto pączki – 3 przepisy na pyszne niskowęglowodanowe pączki niemal bez cukru i bez glutenu

6 przepisów na domowe lody keto bez cukru, lepsze niż z niejednej lodziarni

Brownie keto – 3 doskonałe przepisy na niskowęglowodanowe ciasto czekoladowe bez cukru i mąki

Keto tiramisu - 5 doskonałych przepisów na klasyczne i nietypowe tiramisu bez cukru