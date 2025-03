Keto chleb z patelni to najmniej czasochłonna wersja pieczywa o niskiej zawartości węglowodanów. Nie wymaga nagrzewania piekarnika ani wypiekania w nim pieczywa. Odpowiedni dobór składników i wykorzystanie patelni skraca cały proces i pozwala oszczędzać energię elektryczną. Tak uzyskasz smaczne keto pieczywo.

Spis treści:

Keto chleb z patelni wychodzi dosyć płaski, nie wyrasta tak, jak tradycyjne pieczywo. Nieco bardziej puszysty wychodzi keto chleb z patelni, do którego dodaje się proszek do pieczenia, ale wtedy trzeba poświęcić nieco więcej czasu na jego przygotowanie.

Zamiast zwykłej maki zbożowej, trzeba użyć keto mąki — może to być sama mąka migdałowa, mieszanka migdałowej i kokosowej albo zmielone siemię lniane z dodatkiem babki jajowatej (psyllium husk), która w pewnym stopniu zastępuje gluten z tradycyjnej mąki i nadaje ciastu konsystencję zbliżoną do prawdziwego pieczywa.

Gorąco zachęcamy do stosowania przypraw, które nadadzą niskowęglowodanowemu pieczywu apetyczny aromat. Można też dodać ziarna, np. słonecznika, sezamu czy pokruszone ziarna dyni lub orzechy. Nie bój się eksperymentować i stwórz ulubioną wersję keto chleba z patelni.

Poniżej 2 sprawdzone przez nas przepisy na keto chleb z patelni. Starannie dobrane składniki i ich proporcje sprawiają, że „wypiek” zawsze się udaje. Możesz takiego keto chleba użyć do szykowania keto kanapek. Pamiętaj jednak, żeby liczyć węglowodany netto w całej potrawie – to kluczowe na diecie ketogenicznej, aby nie wyskoczyć ze stanu ketozy.

Keto chleb z patelni w 15 minut

To bardzo szybki sposób na keto chleb z patelni. Szybciej chyba się już nie da przygotować niskowęglowodanowego pieczywa. Możesz do ciasta przed smażeniem dodać ulubione przyprawy ziołowe. W całym przepisie jest ok. 1,6 g węglowodanów netto, zatem w jednym chlebku z patelni będzie ich ok. 0,8 g.

Składniki:

3 białka jaj,

25 g mielonego siemienia lnianego odtłuszczonego,

15 g nasion lnu,

szczypta soli,

łyżka oleju kokosowego do smażenia.

Sposób przygotowania:

Ubij w misce białka jaj na sztywno. Dodaj sól, mielone siemię, nasiona i wymieszaj. Rozgrzej na patelni tłuszcz i nakładaj ciasto. Jest dość gęste, więc możesz na patelni formować porcje ciasta. Smaż na małym ogniu pod przykryciem (uchylona pokrywka) z obu stron na lekko złoty kolor. Podawaj po wystudzeniu, np. w postaci kanapek z niskowęglowodanowymi i bogatymi w tłuszcz dodatkami.

fot. Keto chleb z patelni w 15 minut/ Adobe Stock, Надія Коваль

Keto chleb z patelni z cheddarem

Przepis pozwala na przygotowanie 2 większych keto chlebów z patelni (o średnicy 22-24 cm) lub 4 mniejszych. Nie zalecamy przygotowywania 1 większego chleba na dużej patelni, bo będzie cieńszy i trudniej go będzie obrócić.

Do ciasta możesz dodać przyprawy, np. kminek, majeranek, czy mieszankę ziół. Wtedy keto chleb będzie bardziej aromatyczny. Jeśli z tej porcji ciasta przygotujesz 4 niewielkie keto chleby z patelni, w każdym z nich będzie ok. 4 g węglowodanów netto.

Składniki:

3 jaja,

150 g jogurtu greckiego,

130 g sera cheddar,

70 g mąki migdałowej,

2 łyżki babki jajowatej (łuska),

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

2 łyżeczki oleju kokosowego,

spora szczypta soli.

Sposób przygotowania:

W dużej misce wymieszaj jaja z jogurtem i startym na dużych oczkach serem. Dodaj mąkę migdałową, babkę jajowatą oraz proszek do pieczenia i bardzo dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednorodne ciasto. Odstaw na 12-13 minut. Natłuść olejem patelnię średniej wielkości. Wylej na patelnię ½ ciasta i smaż na najmniejszym ogniu przez 15 minut. Nie używaj większego ognia, bo keto chleb z patelni się za mocno przypiecze. Obróć go na drugą stronę, gdy spód będzie mocno zrumieniony. Smaż jeszcze 5-10 minut, aby i druga strona się zrumieniła. Zdejmij chlebek na talerz i przygotuj drugi z reszty ciasta. Podawaj po wystudzeniu z ulubionymi dodatkami.

fot. Keto chleb z patelni z cheddarem/ Adobe Stock, chernikovatv

