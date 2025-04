5 przepisów na świetne niskowęglowodanowe keto burgery

Keto burger to zamiennik tradycyjnego burgera, czyli kotleta z dodatkami w pszennej bułce, która zawiera ok. 21-30 g węglowodanów, więc do diety keto nie pasuje. Amatorzy takiego posiłku mogą przygotować różne wersje keto burgera, które będą zawierały dużo tłuszczu i białka, a mało węglowodanów. Oto 5 doskonałych przepisów na niskowęglowodanowe keto burgery.