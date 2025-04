Keto brownie, czyli ciasto czekoladowe w wersji keto, to przepyszna słodka przekąska, która nie zdradza smakiem, że ma mało węglowodanów i nie zawiera cukru. Niskowęglowodanowego brownie w diecie keto nie można jeść bez limitu. Mimo wszystko nawet w najbardziej restrykcyjnej diecie low carb znajdzie się miejsce na porcję mocno czekoladowego ciasta z któregoś z poniższych przepisów.

Klasyczne brownie powstaje z jajek, czekolady, masła, mąki i cukru. Na diecie ketogenicznej nie powinno się jeść zwyczajnej czekolady, mąki i cukru. Żeby zrobić brownie w wersji keto, trzeba więc zamienić te składniki na ich niskowęglowodanowe odpowiedniki.

Zamiast czekolady wykorzystaj do keto brownie czekoladę bez cukru - np. słodzoną maltitolem lub stewią albo samo kakao.

- np. słodzoną maltitolem lub stewią albo samo kakao. Zamiast cukru wykorzystaj do keto brownie ketogeniczny słodzik, np. erytrol, stewię lub ksylitol.

Zamiast mąki pszennej w keto brownie sprawdzi się np. mąka migdałowa lub mąka kokosowa.

W brownie niskowęglowodanowym można za to umieścić jajka, masło, czy inne dodatki wzbogacające niskowęglowodanowe ketogeniczne wypieki: kakao, mascarpone, masło orzechowe, niskocukrowe owoce, cynamon, orzechy.

Najprostsze keto brownie możesz zrobić jednak tylko z dwóch składników: czekolady bez cukru i jajek. Wystarczy do rozpuszczonej czekolady dodać ubite jaja, a powstałą masę upiec. To sposób na ekspresowe ciasto czekoladowe keto, które możesz zrobić w jednej porcji nawet w kuchence mikrofalowej. Jeśli szukasz jednak bardziej pomysłowych sposobów na niskowęglowodanowe ciasta czekoladowe, skorzystaj z naszych przepisów.

Kluczem do idealnego przepisu na brownie w wersji low carb są odpowiednio dobrane proporcje składników.

Poniżej doskonały przepis na płynne keto brownie, którego kremowy smak dopełnia serek mascarpone. Maliny przełamują smak czekoladowego ciasta i nie dodają do niego za dużo węglowodanów. Dzięki temu poniższy przepis można z powodzeniem nazwać wersją low carb brownie.

Składniki:

100 g gorzkiej czekolady bez cukru,

40 g masła,

50 g mascarpone,

40 g sproszkowanego erytrolu,

3 jajka,

50 g malin świeżych lub 20 g malin liofilizowanych,

20 g kakao.

Sposób przygotowania:

Ubij jajka ze szczyptą soli i erytrolem, dodaj mascarpone. Dodaj rozpuszczone (i ostudzone do temp. pokojowej) masło oraz rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladę. Wolno mieszaj składniki i dodaj kakao. Przełóż masę czekoladową na niską, niewielką blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Zatop maliny w keto cieście czekoladowym. Piecz keto brownie w ok. 180 stopniach przez 20-25 minut.

fot. Keto brownie z mascarpone i malinami/ Adobe Stock, marysckin

Masło orzechowe to doskonały keto produkt, który pozwala robić keto doskonałe keto lody, keto chleb, czy keto gofry. Doskonale nadaje się też do keto brownie. Keto brownie z masłem orzechowym jest cięższe, i ma głęboki, orzechowy smak. To bardzo popularny przepis wśród entuzjastów diet niskowęglowodanowych. To przepis bez konieczności wykorzystywania czekolady, smak zapewnia tu kakao!

Składniki:

75 g mąki migdałowej,

40 g erytrolu,

75 g masła,

35 g kakao,

3 jajka,

50 g masła orzechowego,

szczypta soli,

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego,

garść orzechów włoskich.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik to temp. 200 stopni. Wymieszaj suche składniki: mąkę migdałową, erytrol, sól, kakao. W mikrofali lub rondlu rozpuść masło i ostudź je. Do rozpuszczonego masła dodaj jajka i ekstrakt waniliowy, a następnie mieszaj. Dosypuj suche składniki keto brownie, cały czas mieszając, do powstania jednolitej masy. Posiekaj orzechy włoskie i dodaj je do masy. Dodaj też masło orzechowe i krótko wymieszaj. Przełóż do niewielkiej formy do pieczenia (np. 20x20 cm) i włóż do piekarnika. Piecz ok. 15 minut w temp. 200 stopni. Wyciągnij z piekarnika i posyp szczyptą soli. Ostudź czekoladowe ciasto keto z masłem orzechowym przed podaniem.

fot. Keto brownie z masłem orzechowym/ Adobe Stock, Alexander Demayanenko

Chcesz najprostszego przepisu na keto brownie? Oto on. Keto ciasto czekoladowe z tej receptury jest wilgotne w środku, ciężkie i przepyszne. Możesz dodać do niego orzechy, owoce lub inne ulubione niskowęglowodanowe dodatki.

Składniki:

40 g mąki migdałowej,

20 g mąki kokosowej

20 g kakao,

100 g sproszkowanego erytrolu (lub innego keto słodzika),

pół łyżeczki sody oczyszczonej,

100 g masła,

60 g gorzkiej czekolady bez cukru,

3 jajka,

szczypta soli,

opcjonalnie: aromat waniliowy, aromat migdałowy lub pomarańczowy.

Sposób przygotowania:

W kąpieli wodnej rozpuść masło i czekoladę. Mieszaj do połączenia składników. Wymieszaj wszystkie suche składniki na keto brownie: mąkę migdałową i kokosową, erytrol, proszek do pieczenia, kakao. Do masy czekoladowej dodaj jajka i wymieszaj. Dodaj opcjonalny aromat i szczyptę soli. Mieszając, powoli dodawaj suche składniki. Szybko wymieszaj do połączenia składników. Umieść w niewielkiej formie do pieczenia wyłożonej papierem i natłuszczonej. Piecz przez ok. 15-20 minut w 180 stopniach.

fot. Keto brownie z mąką migdałową i kokosową/ Adobe Stock, Nelea Reazanteva

