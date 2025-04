Keto beza wymaga niemal identycznego przygotowania jak ta tradycyjna, ale zamiast cukru używa się krystalicznego słodzika, najlepiej w formie pudru. Czasami warto do masy białkowej dodać porcję mąki kartoflanej lub skrobi kukurydzianej, które sprawiają, że keto bezy wychodzą lepiej. Najlepiej to wypraktykować i zachować przepis na ciasto bezowe, który daje największe szanse na uzyskanie pożądanej konsystencji finalnej keto bezy. Wypróbuj nasze przepisy i ciesz się słodkościami będąc na diecie ketogenicznej.

Spis treści:

Keto beza – jak przygotować



Keto beza wyglądem i smakiem przypomina tę tradycyjną, ale w porównaniu z nią zawiera znikomą ilość cukrów. Jednak podobnie jak w przypadku tej nafaszerowanej cukrem, przy przygotowaniu keto bezy obowiązują pewne zasady. To zbiór rad, które zwiększają szansę na to, że beza się uda. Choć jak wiadomo, czasami ten typ ciasta nie udaje się tak, jakby się chciało i nie do końca wiadomo, dlaczego tak się dzieje. Trzeba się z tym pogodzić i zawsze stosować poniższe rady z nadzieją, że keto beza wyjdzie idealna.

Jak przygotować keto bezę:

Do ubijania stosuj białka schłodzonych jaj . Ciepłe potrafią płatać figle i nie zawsze da się je zamienić w sztywną pianę.

. Ciepłe potrafią płatać figle i nie zawsze da się je zamienić w sztywną pianę. Szczypta soli dodawana do białek zwiększa szansę, że piana wyjdzie idealna.

dodawana do białek zwiększa szansę, że piana wyjdzie idealna. Dodatek octu do masy bezowej sprawia, że z piany nie wytrąca się woda – ocet ją stabilizuje. W piekarniku ocet odparowuje nie pozostawiając śladu zapachowego ani smakowego. Zamiast niego do stabilizacji piany można użyć kamienia winnego (cream of tartar) w ilości ½ łyżeczki na każde 2 białka jaj – dla naszych przepisów to ok. ¾ łyżeczki.

do masy bezowej sprawia, że z piany nie wytrąca się woda – ocet ją stabilizuje. W piekarniku ocet odparowuje nie pozostawiając śladu zapachowego ani smakowego. Zamiast niego do stabilizacji piany można użyć kamienia winnego (cream of tartar) w ilości ½ łyżeczki na każde 2 białka jaj – dla naszych przepisów to ok. ¾ łyżeczki. Koniecznie zmiel keto słodzik, aby był jak najdrobniejszy (albo kup go w postaci pudru). Zbyt duże kryształki niestety utrudniają uzyskanie gładkiej jednolitej błyszczącej masy na keto bezę.

keto słodzik, aby był jak najdrobniejszy (albo kup go w postaci pudru). Zbyt duże kryształki niestety utrudniają uzyskanie gładkiej jednolitej błyszczącej masy na keto bezę. Unikaj otwierania i zamykania piekarnika w czasie pieczenia, gdyż zmiany temperatury mogą sprawić, że beza nie wyjdzie.

w czasie pieczenia, gdyż zmiany temperatury mogą sprawić, że beza nie wyjdzie. Najlepszym słodzikiem do keto bezy jest monk fruit powder, czyli puder z owoców mnicha. Jeśli nie dostaniesz go w postaci pudru, po prostu zmiel kryształki w młynku do kawy. Ten słodzik nadaje masie na keto bezę idealną konsystencję, a finalny produkt nie pozostawia dziwnego posmaku.

Podajemy 3 przepisy na keto bezy. Z każdego ciasta możesz przygotować małe bezowe ciasteczka. Jeśli masa będzie dość gęsta, można zapakować ją do dość mocnej foliowej torebki, zwinąć od góry i odciąć jej jeden dolny róg i przez niego wyciskać masę na papier do pieczenia. Albo zastosować rękaw cukierniczy. To znakomicie ułatwia nadawanie keto bezom kształtu.

Równie dobrze można upiec keto bezę w jednym kawałku, formując z masy okrągły, dość płaski „placek”. Przy takim sposobie zalecamy dodać do masy z naszych przepisów 30 g mąki ziemniaczanej. Po upieczeniu i wystudzeniu dwóch takich keto bezowych placków (mogą być różnokolorowe – waniliowe i kakaowe) warto je przełożyć kremem tortowym, w którym jest słodzik zamiast cukru lub bitą śmietaną. Wierzch dobrze jest udekorować owocami: truskawkami, borówkami, malinami itp. Tak przygotowany torcik bezowy będzie pyszny, efektowny i nie wytrąci jego amatorów ze stanu ketozy.

Keto beza z białka

Składniki:

3 białka jaj,

1/2 szklanki erytrytolu (lub innego substytutu cukru, takiego jak ksylitol),

1/2 łyżeczki octu jabłkowego,

1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii,

mała szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 110°C i przygotuj blachę wyłożoną papierem do pieczenia. W dużej misce ubij białka na sztywno. Możesz dodać szczyptę soli, aby piana łatwiej się ubiła. Stopniowo dodawaj erytrytol, kontynuując ubijanie, aż masa stanie się lśniąca i gładka. Dodaj ocet i ekstrakt z wanilii, a następnie delikatnie wymieszaj. Przełóż masę na przygotowaną blachę, tworząc małe „placuszki” bezowe. Piecz bezy w rozgrzanym piekarniku przez około 1,5 godziny lub do momentu, gdy staną się chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku. Wyłącz piekarnik i pozostaw w piekarniku, aż ostygną. Możesz nieco uchylić drzwiczki piekarnika i zablokować je drewnianą łyżką.

fot. Keto beza biała/ Adobe Stock, Mara Zemgaliete

Keto beza migdałowa

Składniki:

3 białka jaj,

1/2 szklanki ksylitolu,

1/2 łyżeczki octu jabłkowego,

1/2 łyżeczki ekstraktu migdałowego,

1/3 szklanki posiekanych migdałów.

Sposób przygotowania:

Postępuj zgodnie z krokami 1-4 z poprzedniego przepisu. Dodaj ekstrakt migdałowy i posiekane migdały do masy i delikatnie wymieszaj. Przełóż masę na przygotowaną blachę w formie bezowych placuszków. Piecz w rozgrzanym piekarniku przez około 1,5 godziny lub do momentu, gdy bezy staną się chrupiące. Pozwól im ostygnąć w piekarniku.

fot. Keto beza migdałowa/ Adobe Stock, nito

Keto bezy kakaowe

Składniki:

3 białka jaj,

1/2 szklanki erytrytolu,

1/2 łyżeczki octu jabłkowego,

1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii,

2 łyżki kakao bez dodatku cukru.

Sposób przygotowania:

Postępuj zgodnie z krokami 1-4 z pierwszego przepisu. Dodaj ekstrakt z wanilii i kakao, a następnie delikatnie wymieszaj. Przełóż masę na przygotowaną blachę w formie placuszków bezy. Piecz w rozgrzanym piekarniku przez około 1,5 godziny lub do momentu, gdy bezy staną się chrupiące. Pozwól im ostygnąć w piekarniku przy lekko uchylonych drzwiczkach.

fot. Keto bezy kakaowe/ Adobe Stock, Cecilia Di Dio

