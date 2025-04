Wypróbuj nasze koktajle z buraków na odchudzanie. Możesz nimi zastąpić śniadanie lub kolację i dostarczyć sobie cenną porcję witamin i minerałów bez pustych kalorii. Napoje te sycą na długo, mogą dodawać energii i poprawiać samopoczucie, a ich przygotowanie nie jest czasochłonne. Wytłumaczymy ci też, dlaczego warto włączać buraki do diety, której celem jest odchudzanie i robić z nich koktajle odchudzające.

Spis treści:

Nie ma żadnych badań naukowych, które potwierdzałyby, że buraki czy sok z buraków pomaga schudnąć. Nie znaczy to, że koktajle z buraków nie mogą znaleźć się w planie diety odchudzającej. Wręcz warto je w niej zaplanować, ale z zupełnie innych powodów. Część z nich łączy się z odchudzaniem.

Po pierwsze, buraki u osób otyłych lub ze znaczną nadwagą mogą pomóc poprawić profil lipidowy, obniżając poziom cholesterolu oraz usprawnić krążenie krwi.

Po drugie, burak to niskokaloryczne warzywo, które nie dostarcza dużej liczby kalorii (38-43 kcal w 100 g), więc można z jego wykorzystaniem najadać się do syta i utrzymywać deficyt kaloryczny niezbędny do tego, by chudnąć.

Po trzecie, buraki dostarczają przeciwutleniaczy, które działają przeciwzapalnie i wspomagają regenerację ciała po wysiłku. Są też korzystne dla jelit, gdyż zawierają błonnik stanowiący pożywkę dla zdrowych bakterii jelitowych. Błonnik pomaga też stabilizować poziom cukru we krwi i syci na dłużej.

I po czwarte, ostatnie, sok z buraka jest bogaty w azotany, które w organizmie są zamieniane na tlenek azotu. Ten ostatni pomaga regulować ciśnienie i krążenie krwi, a także ułatwia organizmowi wykorzystanie tlenu. To sprawia, że picie soku z buraków może ułatwiać wykonywanie wysiłku fizycznego, który jest cennym wsparciem diety odchudzającej.

Jak widzisz, choć burak i sok z buraka nie potrafią nikogo odchudzić, to mogą być cennym wsparciem starań o pozbycie się nadwagi. Dlatego proponujemy ci kilka pomysłów na koktajle z buraka na odchudzanie. Wypróbuj, modyfikuj przepisy i pij na zdrowie.

Poniżej 5 przepisów na koktajle z buraków, które możesz pić na diecie odchudzającej. Są odżywcze i wspomogą cię w powrocie do szczuplejszej sylwetki. Jak zrobić koktajl z buraka? Można użyć albo buraka surowego (lub gotowanego), albo nie bawić się w obieranie i użyć kupionego soku z buraka.

Podajemy tylko składniki, bo wystarczy je w każdym przypadku wrzucić do blendera i zmiksować.

Ten koktajl dostarcza ok. 230 kcal, a jeśli dodasz łyżeczkę miodu – ok. 250 kcal. Możesz nim raz po raz zastąpić śniadanie lub kolację podczas odchudzania.

Składniki:

Cały przepis dostarcza ok. 250 kcal. Możesz wypić połowę przed porannym treningiem, a drugą po nim.

Składniki:

Ten koktajl dostarcza 285 kcal i syci na długo. On także nadaje się na śniadanie lub kolację.

Składniki:

Ten koktajl dostarcza ok. 250 kcal w porcji wykonanej ze wszystkich składników przepisu.

Składniki:

Ten koktajl dostarcza ok. 270 kcal i jest mocno sycący, a przy tym nie obciąża żołądka.

Składniki: