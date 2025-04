Połączenie kawy i cytryny ma ułatwiać odchudzanie i spalać oporny tłuszcz, ale też powodować inne korzyści zdrowotne. To dość nowy trend, a jego zwolennicy przekonują, że picie kawy z cytryną wspiera w odchudzaniu, pobudza metabolizm i jest doskonałym lekarstwem na kaca. Sprawdziłyśmy, czy to prawda.

Spis treści:

Kawa to drugi najpopularniejszy napój na świecie. Większość osób w którymś momencie dnia wypija filiżankę tego czarnego naparu. Częstym dodatkiem do kawy jest mleko, śmietanka, cukier, a w niektórych miejscach świata dodaje się do niej też cynamon, kardamon lub inne rozgrzewające przyprawy.

Okazuje się, że wiele osób rozpoczyna też dzień od filiżanki czarnej kawy z cytryną. Nie chodzi tutaj tylko o względy smakowe, a właśnie o potencjalnie wzmocnienie właściwości obydwu składników, dzięki temu nietypowemu połączeniu.

Kawa z cytryną jest też przez niektórych pijana wyłącznie ze względu na jej smak. Kawę z cytryną najczęściej pije się na zimno, albo np. z tonikiem, ale są też amatorzy ciepłej kawy z cytryną.

Przepis na kawę z cytryną jest banalnie prosty, niezależnie od tego, czy chcesz zastosować kawę z cytryną na odchudzanie, czy po prostu chcesz spróbować ciekawego napoju, skorzystaj z poniższego przepisu.

Składniki:

filiżanka zaparzonej kawy (250 ml),

pół cytryny,

garść lodu.

Sposób przygotowania:

Do zaparzonej kawy dodaj kostki lodu. Odkrój 2 plastry cytryny. Z reszty cytryny wyciśnij sok. Dodaj do kawy plastry cytryny i sok z cytryny.

fot. Kawa z cytryną/ Adobe Stock, ramoncin1978

Kawa z cytryną ma więc bardzo wyraźny, kwaśny smak. Jeśli chcesz sięgnąć po kawę z cytryną na odchudzanie, dodaj do kawy przynajmniej sok z połowy cytryny. Jeśli pijesz kawę z cytryną jedynie dla smaku, dostosuj porcję cytryny w kawie do własnych preferencji.

Jaka kawa do kawy z cytryną?

Do zrobienia kawy z cytryną może wykorzystać dowolną kawę: rozpuszczalną, kawę z ekspresu, kawę sypaną. Jeśli chcesz skorzystać z odchudzających właściwości kofeiny, wybierz jednak sypaną kawę i zaparz ją np. we french pressie. Im dłużej fusy będą miały kontakt z wodą, tym więcej kofeiny przejdzie do kawy.

Picie kawy z cytryną na odchudzanie według zwolenników tej metody pomaga uporać się z zachciankami, zmniejsza odczuwanie głodu i rozpędza metabolizm. Osoby stosujące kawę z cytryną na odchudzanie polecają specjalny protokół dotyczący jej picia.

Kawa z cytryną - kaoryczność

Kaloryczność kawy z cytryną jest bliska zeru, dlatego to napój, który można polecić na odchudzanie. Porcja kawy z cytryną dostarcza 1-5 kcal, to zależne od ilości soku z cytryny w takiej kawie. Nawet jeśli napój nie pomoże schudnąć, na pewno też nie przeszkodzi, bo nie tuczy.

Ile razy dziennie pić kawę z cytryną żeby schudnąć?

Osoby polecające tę metodę zalecają, by pić kawę z cytryną przynajmniej raz dziennie. Jeśli odpowiada ci smak takiej mikstury, możesz pić ją do 3 razy dziennie.

Kiedy pić kawę z cytryną?

Kawę z cytryną najlepiej pić w pierwszej połowie dnia. To z uwagi na kofeinę zawartą w naparze kawowym. Jeśli wypijesz kawę zbyt późno, wieczorem możesz mieć problemy z zaśnięciem.

Kawę z cytryną warto wypić też tuż przed treningiem, żeby zwiększyć jego intensywność. Pozwala to spalić więcej kalorii, a to realne wsparcie odchudzania i pogłębienie deficytu energetycznego.

Fusy z kawy z cytryną

Jest jeszcze jeden, odmienny sposób na włączanie kawy z cytryną do diety. Polega na wymieszaniu mielonych ziaren kawy z sokiem z cytryny. Nie stosuje się go jednak na odchudzanie, ale jako domowy sposób na biegunki. Fusy z kawy są jadalne, więc taka mikstura nie powinna zaszkodzić, ale nie ma też twardych dowodów na to, że pomaga.

Zarówno kawa, jak i sok z cytryny, mają wiele pozytywnych właściwości prozdrowotnych. Czy w połączeniu działają jednak lepiej? Czy pomagają w odchudzaniu?

Kawa z cytryną może wywołać kilka efektów pożądanych przy odchudzaniu:

zmniejszać chęć na słodycze ,

, ograniczać chęć podjadania,

pomóc wydłużyć przerwę między posiłkami lub utrzymać dietę intermittent fasting,

pomóc zwiększyć intensywność treningu (co pomaga spalić więcej kalorii),

(co pomaga spalić więcej kalorii), pobudzić metabolizm,

może wpływać pozytywnie na gospodarkę cukrową i np. ograniczać insulinooporność (ale dowody na to są niewielkie).

Cytryna + kawa nie są jednak magicznym połączeniem. Każdy z tych składników działa równie dobrze razem, jak i osobno. Zdrowa dieta, ruch, a do tego picie kawy z cytryną mogą pomóc pozbyć się opornej tkanki tłuszczowej.

Efekty picia kawy z cytryną

Kawa dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów, kofeinie i specyficznym kwasom organicznym ma właściwości ochronne dla serca, korzystnie działa przy cukrzycy, a nawet może chronić przed niektórymi rodzajami nowotworów. Sama kawa nie odchudza, ale może wspomagać ten proces dzięki temu, że kofeina podkręca przemianę materii i pobudza termogenezę.

Picie kawy (z cytryną i bez) w pewien sposób może pomóc też w utrzymaniu masy ciała i kontroli apetytu. Nie licz jednak na to, że gdy zaczniesz pić kawę, magicznie schudniesz. Do spalania tłuszczu i chudnięcia konieczna jest przede wszystkim dobrze opracowana dieta redukcyjna.

Sok z cytryny to także prozdrowotny produkt. Świeżo wyciśnięty sok to bomba z witaminy C i antyoksydantów. Pewnie słyszałaś o piciu wody z cytryną na czczo. Taki napój ma zapewnić pobudzenie metabolizmu i poprawiać funkcjonowanie układu trawiennego.

Czy po połączeniu kawy z cytryną uzyskuje się więc cudowny napój na odchudzanie? Prawdopodobnie nie. Na pewno mieszanina ta nie jest bardziej skuteczna niż kawa (lub inne źródło kofeiny) i sok cytrynowy wypite osobno. Jeśli jednak po wypiciu kawy z cytryną czujesz ograniczenie głodu lub widzisz inne efekty, możesz śmiało pić taki napój przy próbie odchudzania. Nie bez znaczenia jest też efekt placebo: jeśli uwierzysz, że kawa z cytryną wspomaga odchudzanie, być może faktycznie tak będzie w twoim przypadku.

Czy warto pić kawę z cytryną na odchudzanie?

Brak twardych dowodów na odchudzające działanie kawy z cytryną nie oznacza jednak, że substancje te zupełnie nie działają. Zarówno kawa, jak i sok z cytryny mogą w pewien sposób działać prozdrowotnie. Nieznacznie wpływają na naturalne przyspieszenie metabolizmu.

Składniki na kawę z cytryną są też niskokaloryczne, więc jeśli wypijesz taką mieszaninę bez dodatku cukru, nie przeszkodzisz w odchudzaniu. Nie licz jednak na cudowne efekty wynikające z tego połączenia.

Jeśli smakuje ci kawa z cytryną, śmiało pij ten napój na zdrowie. Jeśli jednak kwaśny smak ci nie odpowiada, nie ma sensu, byś zmuszała się do jego picia, tylko dla wspomagania odchudzania. Wypij kawę w taki sposób, w jaki lubisz, a sok z cytryny dodaj do dressingu sałatki lub wypij z wodą. Efekt odchudzający będzie podobny.

Zwolennicy picia kawy z cytryną twierdzą, że to nie tylko napój na odchudzanie. Według mikstura kawy z cytryną to też 4 zupełnie różne zalety.

pomaga w migrenach.

poprawia stan skóry.

jest lekarstwem na biegunki,

jest lekarstwem na kaca.

Każde z tych stwierdzeń odnosi się do zupełnie innych właściwości kawy i soku z cytryny. Przeanalizujemy je osobno.

Czy kawa z cytryną pomaga w migrenach?

Według niektórych przesłanek kofeina wywołuje efekt zacieśniania tętnic, przez co zmniejsza dopływ krwi do mózgu i pomaga zyskać ulgę w bólu głowy. Kawa działa w ten sposób na wiele osób. To jednak nic potwierdzonego twardymi dowodami.

Jest też zupełnie odmienna teoria na ten temat. Według niej kawa to jeden z czynników żywieniowych (obok czekolady, alkoholu, słodyczy, cytrusów) wyzwalających ból głowy.

Czy kawa z cytryną może pomóc uporać się z migrenami? Nie licz na to. Większa szansa na to, że wręcz pogorszy ten stan. Jeśli jednak odczujesz ulgę, to z powodu kofeiny, nie kawy samej w sobie, a tym bardziej nie dzięki połączeniu z cytryną.

Czy kawa z cytryną poprawia stan cery?

Antyoksydanty to substancje obecne między innymi w żywności, które bardzo dobrze działają na zdrowie i stan cery. Są obecne w pokaźnej ilości zarówno w kawie, jak i soku z cytryny. Dieta bogata w antyoksydanty może nawet opóźnić starzenie się skóry. Ta teoria może okazać się więc bliska prawdy.

Oprócz tego cytryna to też duża dawka witaminy C - witaminy niezbędnej do powstawania i przebudowy kolagenu, struktury niezwykle ważnej dla zdrowia i wyglądu skóry.

Kawa z cytryną może poprawić więc wygląd twojej skóry, ale ten sam efekt osiągniesz, pijąc kawę i włączając cytryny do diety osobno.

Zamiana kawy z mlekiem na kawę z cytryną też może wywołać ten efekt. Mleko może nasilać trądzik i to już znany, potwierdzony badaniami fakt. Jeśli nagle, zamiast kawy z mlekiem zaczniesz pić kawę z cytryną, być może stan twojej cery się poprawi. Nie są to jednak stricte właściwości kawy z cytryną, a efekt ograniczania nabiału.

Czy kawa z cytryną pomaga na biegunki?

Jest pewien domowy sposób na biegunki, polegający na jedzeniu mikstury z mielonej kawy z sokiem z cytryny. Zdecydowanie nie ma jednak dowodów na to, że faktycznie pomaga.

Taka mikstura przy biegunkach może wręcz szkodzić. Kawa pobudza jelita do skurczów, a nie przed nimi chroni.

Czy kawa z cytryną jest dobra na kaca?

Kawa z cytryną może pomóc w ograniczeniu objawów kaca. Kofeina dobrze radzi sobie z kacem, a orzeźwiający smak cytryny pobudza i dodaje trochę cennej witaminy C.

Picie kawy z cytryną to nie tylko same zalety. Regularne spożywanie tego napoju może wiązać się z pewnymi skutkami ubocznymi:

Nasilenie refluksu lub nadkwasota - osoby ze skłonnościami do zgagi i refluksu mogą oczuwać po kawie z cytryną pogorszenie objawów.

- osoby ze skłonnościami do zgagi i refluksu mogą oczuwać po kawie z cytryną pogorszenie objawów. Uszkodzenie szkliwa zębów i ich zażółcenie - kawa ma właściwości przebarwiające zęby, a cytryna wprowadza kwaśne pH i zwiększa wrażliwość szkliwa. Żeby uniknąć tego skutku ubocznego lepiej pić kawę z cytryną przez słomkę.

- kawa ma właściwości przebarwiające zęby, a cytryna wprowadza kwaśne pH i zwiększa wrażliwość szkliwa. Żeby uniknąć tego skutku ubocznego lepiej pić kawę z cytryną przez słomkę. Reakcje alerginczne - uczulenie na cytrusy jest powszechne, kawa z cytryną może wyzwalać objawy alerii.

- uczulenie na cytrusy jest powszechne, kawa z cytryną może wyzwalać objawy alerii. Problemy trawienne - nudności i bóle żołądka po wypiciu kawy z cytryną nie są częste, ale mogą się przytrafiać osobom o wrażliwych śluzówkach.

- nudności i bóle żołądka po wypiciu kawy z cytryną nie są częste, ale mogą się przytrafiać osobom o wrażliwych śluzówkach. Zaburzenia snu - kawa jest źródłem kofeiny. Jeśli nie jesteś przezwyczajona do sporych dawek kofeiny i nagle zaczniesz pić kawę z cytryną, możesz zaobserwować np. problemy z zasypianiem. Pij kawę z cytryną w pierwszej połowie dnia by uniknąć tego symptomu

