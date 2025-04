Proffee to kawa proteinowa składająca się z białkowej odżywki i kawy. Opcjonalne dodatki to tego napoju to też mleko i lód. Proffee zyskała status kawy dobrej na odchudzanie. Sprawdźmy, czy to prawda.

Spis treści:

Proffee to po prostu kawa z odżywką białkową, która łączy zalety koktajlu białkowego z pobudzającymi właściwościami kawy. Proffee zdobyła popularność dzięki platformom społecznościowym, a szczególnie zainteresowała użytkowników TikToka. Filmy oznaczone hashtagiem #proffee od dawna trendują na TikToku. Najbardziej popularny filmik z przepisem na proteinową kawę zdobył ponad 2 miliony wyświetleń.

Użytkownicy TikTok'a promują picie kawy proteinowej jako sposobu na schudnięcie. Oczywiście to tylko jedna ze zmian w rutynie potrzebna do stałej utraty masy ciała.

Przepis na kawę proteinową proffee jest banalnie prosty.

Składniki:

kilka kostek lodu,

espresso (pojedyncze lub podwójne) lub szklanka kawy typu cold brew,

miarka dowolnej odżywki białkowej (np. o smaku waniliowym, lub karmelowym),

opcjonalnie: mleko lub napój roślinny.

Sposób przygotowania:

Włóż do shakera lub blendera lód, wlej kawę i mleko. Dodaj miarkę dowolnej odżywki białkowej. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki i przelej do wysokiej szklanki.

fot. Kawa proffee na odchudzanie/ Adobe Stock, Jenifoto

Kawę proffee można dostosować do swoich preferencji. Dużą różnicę w smaku odczujesz, dodając do niej różne smaki odżywki białkowej. Można w ten sposób uzyskać kawę białkową o smaku waniliowym, karmelowym, czekoladowym, a nawet ciasteczkowym. Duże znaczenie ma wybór odżywki białkowej - to produkt, którego struktura i smak mogą się bardzo różnić w zależności od producenta.

Do kawy proteinowej można dodać też np. banana, by zwiększyć jej gęstość energetyczną. Taki kawowy szejk sprawdzi się dobrze np. jako koktajl po treningu - to dawka białka i węglowodanów lub kawowy szejk przedtreningowy.

Dorzucenie odżywki białkowej do kawy powoduje, że napój staje się bardziej odżywczy. To dobry sposób na przemycenie białka o poranku dla kogoś, kto rano nie ma czasu na zjedzenie śniadania (i śniadań nie jada), ale zawsze wypija kawę.

Kawa proteinowa proffee nie ma magicznych właściwości odchudzających, ale jest po prostu źródłem białka, o którego podaż trzeba dbać, starając się o utratę masy ciała. Picie kawy proteinowej może być jednym ze sposobów na zwiększenie podaży białka w jadłospisie.

Po wypiciu kawy proteinowej poczujesz nasycenie większe niż po samym wypiciu kawy. Taki napój może pomagać wyregulować odczucie głodu i sytości.

Proffee sprawdza się w diecie odchudzającej też z innego powodu: stanowi ona dla wielu osób dobry zamiennik słodyczy. Masz ochotę na coś słodkiego do kawy, lub trochę się nudzisz i szukasz przekąski? Spróbuj wypić proffee, zamiast sięgać po coś słodkiego. Wiele osób twierdzi, że ta metoda pomogła pozbyć się im problemu podjadania między posiłkami.

6 mitów o kawie, które sama nieświadomie powtarzasz. Szok i zaskoczenie gwarantowane

Nie ma dokładnych reguł dotyczących tego kiedy i jak sięgać po kawę proteinową. Spróbuj zastąpić jedną z filiżanek kawy wypijanych codziennie właśnie kawą proteinową. Możesz wypić proffee o poranku, sięgnąć po nią w porze lunchu, gdy nie masz czasu na zwyczajny posiłek, lub wypić proffee w okolicach treningu. Opcji jest wiele i każda z nich ma swoje zalety.

Pamiętaj, że proffee to napój z kofeiną, nie poleca się więc picia jej wieczorem. Zrezygnuj z kofeinowych napojów w drugiej połowie dnia, by zapewnić sobie najlepszy nocny wypoczynek.

Jak pić proffee na odchudzanie?

Nie licz na to, że jedynie dzięki piciu proteinowej kawy schudniesz. Może być to jednak posiłek smaczny i sycący. Przy próbie chudnięcia najlepiej jest pić proffee jako zamiennik słodyczy w diecie, ale nie dla każdego napój ten będzie wystarczająco smaczny. Pamiętaj, że warto wliczyć proffee w dzienny bilans kaloryczny, bo choć kawa proteinowa nie ma wielu kalorii, też ich dostarcza.

