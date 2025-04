Czy warto liczyć kalorie w kawie po wiedeńsku? Sama musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie. Tak, to jedna z bardziej kalorycznych kaw, ale jest po prostu pyszna, więc może raz po raz lepiej zamówić ją bez wyrzutów sumienia, zamiast kombinować, jaką ją „odchudzić”? W końcu ograniczanie w niej ilości bitej śmietany i czekolady oraz zrezygnowanie z posypki, że napój przestanie być kawą po wiedeńsku, a stanie się jakąś dziwną hybrydą, która z oryginałem nie będzie miała wiele wspólnego. Jeśli mimo wszystko zechcesz zmniejszyć jej kaloryczność, zrezygnuj z cukru i polewy. To przynajmniej nadal będzie kawa po wiedeńsku.

Kawa po wiedeńsku to nie jest jeden rodzaj kawowego napoju. W samym Wiedniu można zamówić kilka rodzajów kawy:

grosser to zwykłe pojedyncze espresso,

to zwykłe pojedyncze espresso, einspanner to podwójne espresso,

to podwójne espresso, biedermeier to kawa z likierem morelowym,

to kawa z likierem morelowym, franziskaner to kawa z mlekiem i bitą śmietaną,

to kawa z mlekiem i bitą śmietaną, kaffe verkehrt to odpowiednik latte macchiato,

to odpowiednik latte macchiato, Maria Thereisa to z kolei podwójne espresso z bitą śmietaną i likierem morelowym.

Jednak zwykle u nas mianem kawy po wiedeńsku określa się sporą porcję kawy ze spienionym mlekiem, dużą ilością bitej śmietany, porcją czekolady i posypką, którą może być kakao, tarta czekolada lub cynamon. Czasami dodawany jest jeszcze syrop czekoladowy. To taki franziskaner z dodatkami. Taki specjał niestety nie jest niskokaloryczny. W dodatku w każdej kawiarni może być przygotowywany w nieco inny sposób, co oznacza inne proporcje składników, a co za tym idzie, nieco inną kaloryczność. Spróbujemy oszacować przedział, w jakim może się ona mieścić.

fot. Ile kalorii ma kawa po wiedeńsku/Adobe Stock, nolonely

Najpierw przywołajmy kaloryczność poszczególnych składników kawy po wiedeńsku. Później będziemy z nich komponować różne wersje napoju – bogatsze i nieco skoromniejsze, także kalorycznie.

Napar kawowy – 2-4 kcal,

Mleko pełnotłuste – 6,4 kcal w 10 ml,

Bita śmietana – 14,6 kcal w łyżce bitej śmietany,

Kostka gorzkiej czekolady – 33 kcal w szt.,

Kakao – 15 kcal w 1 łyżeczce,

Syrop czekoladowy – 16 kcal w 1 łyżeczce,

Cukier – 20 kcal w 1 łyżeczce.

Teraz możemy obliczać przybliżoną kaloryczność kawy po wiedeńsku, biorąc pod uwagę jej skład i najczęściej używane proporcje.

Kawa po wiedeńsku z posypką z kakao i polewą czekoladową

200 ml kawy, czyli double espresso – 4 kcal,

50 ml spienionego mleka – 32 kcal,

6 łyżek bitej śmietany – 87,6 kcal,

2 kostki gorzkiej czekolady – 66 kcal,

łyżeczka cukru – 20 kcal,

2 łyżeczki syropu czekoladowego – 32 kcal,

łyżeczka kakao – 15 kcal.

W sumie daje to 256,6 kcal. Jeśli nie będzie w kawie cukru, kaloryczność spadnie do 235 kcal.

Kawa po wiedeńsku z posypką z czekolady i polewą czekoladową

200 ml kawy, czyli double espresso – 4 kcal,

50 ml spienionego mleka – 32 kcal,

6 łyżek bitej śmietany – 87,6 kcal,

2 kostki gorzkiej czekolady – 66 kcal,

łyżeczka cukru – 20 kcal,

2 łyżeczki syropu czekoladowego – 32 kcal,

posypka z 1 kostki czekolady – 33 kcal.

W tej wersji kawa po wiedeńsku dostarczy 274 kcal, a bez cukru – 254 kcal.

Kawa po wiedeńsku z posypką z kakao i bez polewy

200 ml kawy, czyli double espresso – 4 kcal,

50 ml spienionego mleka – 32 kcal,

6 łyżek bitej śmietany – 87,6 kcal,

2 kostki gorzkiej czekolady – 66 kcal,

łyżeczka cukru – 20 kcal,

łyżeczka kakao – 15 kcal.

Taki napój dostarczy 224,6 kcal, a bez cukru – 204 kcal.

Kawa po wiedeńsku bez posypki, ale z polewą

200 ml kawy, czyli double espresso – 4 kcal,

50 ml spienionego mleka – 32 kcal,

6 łyżek bitej śmietany – 87,6 kcal,

2 kostki gorzkiej czekolady – 66 kcal,

łyżeczka cukru – 20 kcal,

2 łyżeczki syropu czekoladowego – 32 kcal.

W tej wersji napój dostarczy 241 kcal, a jeśli zrezygnujemy z cukru – 221 kcal.

Najskromniejsza kawa po wiedeńsku, bez dodatków

200 ml kawy, czyli double espresso – 4 kcal,

50 ml spienionego mleka – 32 kcal,

6 łyżek bitej śmietany – 87,6 kcal,

2 kostki gorzkiej czekolady – 66 kcal,

łyżeczka cukru – 20 kcal.

W tej wersji kawa po wiedeńsku dostarczy 209 kcal, a jeśli jeszcze zdecydujemy się zrezygnować z cukru, kaloryczność spadnie do 189 kcal.

Jak widzisz, kaloryczność kawy po wiedeńsku zmieści się prawdopodobnie w widełkach 189-274 kcal.

Szykując kawę po wiedeńsku w domu, można bez problemu samemu obliczyć kaloryczność napoju i ewentualnie ją modyfikować, np. zmniejszając ilość bitej śmietany. W kawiarni w Wiedniu można zapytać wprost o kaloryczność napoju. Nie wypada pytać o gramaturę poszczególnych składników, gdyż może to być tajemnica lokalu.

Jak widzisz, kaloryczność kawy po wiedeńsku nie należy do najniższych, ale nie jest też szokująco wysoka. Nie wierzysz? Sprawdź: Która kawa jest najbardziej kaloryczna. Rekordzistka jest 2,7 raza więcej kalorii od najbardziej kalorycznej kawy po wiedeńsku! Nie ma jednak co ukrywać, że to jedna z najbardziej kalorycznych wersji kawy. I jedna z najsmaczniejszych.

