Nowy rok to okres, w który każdy z nas wkracza z jakimś postanowieniem. Często dotyczą one zmiany trybu życia, zdrowego odżywiania i pracy nad sylwetką. Dlatego Groupon postanowił zmotywować swoich klientów do spełnienia noworocznych postanowień!

Reklama

Jak zrealizować noworoczne postanowienia?

Groupon chcąc zainspirować i zachęcić swoich klientów do pozytywnych zmian zaprosił do współpracy popularną trenerkę fitness Kasię Bigos. W efekcie powstał ponad 20-minutowy program ćwiczeń, który można obejrzeć za darmo realizując kupon za 0 zł.

Trening Kasi nie wymaga dużych nakładów czasu – możesz go wykonywać w domowym zaciszu lub z dodatkowym obciążeniem na siłowni. Program składa się z 10 ćwiczeń, z których każde należy wykonywać w minutowych obwodach. Po zakończeniu serii zalecany jest dwuminutowy odpoczynek, a następnie powtórzenie wszystkich ćwiczeń jedno po drugim w krótszym czasie. Łączny czas treningu wynosi niewiele ponad 20 minut.

To ogromna radość, że mogę być ambasadorką kampanii Groupon „W 2016…Postaw na siebie”. Bez względu na charakter postanowień noworocznych, praca nad sobą zaczyna się w głowie. To tam rodzi się motywacja i siła do realizacji założonych celów. To inwestycja w siebie – zarówno w rozwój intelektualny, jak też fizyczny. To chęć zmian na lepsze.

– mówi Kasia Bigos.

O kampanii "W 2016...Postaw na siebie!"

„W 2016…Postaw na siebie” to kampania, która obejmuje szeroki zakres usług. Oferta fitness to tylko jedna z możliwości. Inwestować w siebie można na wiele sposobów, a na zdrowy tryb życia składa się nie tylko wysiłek fizyczny, ale też dieta, rozwój duchowy i nowe doświadczenia. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z ofertą w kampanii "W 2016…Postaw na siebie"!

Dowiedz się więcej:

6 rad, jak poprawnie robić brzuszki na piłce Top ćwiczenia na wcięcie w talii

20 sposobów na zmotywowanie się do ćwiczeń

Reklama

na podstawie informacji prasowej Groupon