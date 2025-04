To, ile kalorii ma gałka lodów zależy od tego, jak dużą porcję nałożą ci w lodziarni i od tego, jaki smak loda wybierzesz. Jeśli nie zależy ci na wielkiej dokładności, możesz uznać, że gałka lodów to 100 kcal plus ok. 30 kcal na wafelek. Większą dokładność obliczeń kcal w lodach pomogą ci osiągnąć poniższe porównania kaloryczności różnego rodzaju lodów.

Ile kcal ma gałka lodów w różnych smakach?

Gałka lodów waży średnio 30-45 g i ma od 55 do 120 kcal. Jeśli przyjmiemy, że średnia niewielka gałka lodów waży 40 g, kaloryczność gałki lodów w różnych smakach plasuje się następująco:

gałka lodów śmietankowych - 105 kcal,

gałka lodów waniliowych - 104 kcal,

gałka lodów tiramisu - 103 kcal,

gałka lodów straciatella - 114 kcal,

gałka lodów bakaliowych - 105 kcal,

gałka lodów truskawkowych - 91 kcal,

gałka lodów czekoladowych - 99 kcal,

gałka lodów pistacjowych - 105 kcal,

gałka lodów o smaku owoce leśne - 92 kcal,

gałka lodów o smaku borówkowym - 94 kcal,

gałka lodów o smaku caffe latte - 103 kcal,

gałka lodów o smaku mięta z czekoladą - 112 kcal,

gałka waniliowych lodów wegańskich - 92 kcal,

gałka lodów słony karmel - 108 kcal.

fot. Kaloryczność różnych smaków lodów w gałce/ Adobe Stock, kerkezz

Ile kcal mają lody włoskie?

Lody włoskie mają średnio ok. 222 kcal w 100 g. Dokładna kaloryczność porcji lodów typu włoskiego zależy od tego, jak dużego loda kupisz. Znaczenie ma też receptura i wybrany smak. Lody włoskie o smaku owocowym mają zazwyczaj mniej kalorii, niż lody o smaku czekoladowym lub orzechowym. Poniżej kaloryczność różnych porcji lodów włoskich o smaku śmietankowym:

Mini lód włoski (o masie 80 g) ma ok. 170 kcal.

Mały lód włoski (o masie 100 g) ma ok. 222 kcal.

Średni lód włoski (o masie 140 g) ma ok. 310 kcal.

Duży lód włoski (o masie 180 g) ma ok. 400 kcal.

Do kaloryczności samych lodów trzeba doliczyć kaloryczność wafelka do lodów. Średni wafelek do lodów ma ok. 20 kcal. Jego kaloryczność rośnie, jeśli to wafelek słodzony, pokryty czekoladą lub wafelek z lodów rzemieślniczych, który zazwyczaj jest cięższy.

fot. Kaloryczność lodów włoskich/ Adobe Stock, Tamara Sales

Ile kcal mają lody z McDonald?

Na tle kaloryczności dań z McDonald's, lody mają całkiem niską kaloryczność.

Lody bez polewy z McDonald's mają 135 kcal w 100 g , a w małej porcji o masie 47 g mają 63 kcal.

, a w małej porcji o masie 47 g mają 63 kcal. Lody z McDonald's o smaku waniliowym z polewą czekoladową mają 185 kcal w 100 g i 280 kcal w porcji.

Lody z McDonald's o smaku waniliowym z polewą truskawkową mają 153 kcal w 100 g i 229 kcal w porcji.

Lody z McDonald's o smaku waniliowym z polewą karmelową mają 188 kcal w 100 g i 288 kcal w porcji.

Lody z McDonald's o smaku truskawkowym z polewą czekoladową mają 170 kcal w 100 g i 285 kcal w porcji.

Lody z McDonald's o smaku truskawkowym z polewą czekoladową mają 138 kcal w 100 g i 207 kcal w porcji.

Lody z McDonald's o smaku truskawkowym z polewą czekoladową mają 185 kcal w 173 g i 267 kcal w porcji.

Ile kcal mają lody świderki amerykańskie?

Amerykańskie lody świderki z automatu są cięższe niż lody włoskie i w porcji mają więcej kcal. Lody włoskie z automatu mają jednak więcej kcal w przeliczeniu na 100 g.

Średnio można uznać, że amerykańskie lody świderki:

małe lody świderki amerykańskie mają 200 kcal w porcji,

średnie lody świderki amerykańskie mają 280 kcal w porcji,

duże lody świderki amerykańskie mają 360 kcal w porcji.

Dodatkowo należy doliczyć kcal wafelka, który zazwyczaj ma ok. 20-30 kcal.

Ile kcal mają wafelki do lodów?

Kaloryczność wafelków do lodów jest różnorodna i zależy od ich wielkości, typu, tego, czy wafelek jest słodzony i czy został np. oblany czekoladą.

Lekkie wafelki do lodów wykonane z mąki pszennej są niskokaloryczne. Jeden mały wafelek do lodów może ważyć tylko 3 g i dostarczać zaledwie 10 kcal, większy wafelek do lodów waży 4 g i dostarcza 20 kcal. To jednak kaloryczność wafelków z andrutów.

Cięższe wafelki znane z rzemieślniczych lodziarni mają więcej kcal. Kaloryczność lodowego wafelka to ok. 300 kcal/ 100 g. Im cięższy wafelek, tym wyższa jego kaloryczność.

Słodkie wafelki do lodów mają ok. 368 kcal/ 100 g. Średni słodki wafelek dostarcza zatem ok. 30-35 kcal.

Ile kcal mają lody tajskie?

Lody tajskie to lody na mrożonym blacie ze świeżych składników: płynu do lodów tajskich (ze śmietanki i innych składników) oraz dodatków. Ich kaloryczność będzie różnić się w zależności od wykorzystanych dodatków. Jeśli zażyczysz sobie dodatek ciasteczek oreo lub snickersa do tajskich lodów, spożyjesz więcej kcal, niż jeśli dodatek to będą truskawki.

Kaloryczność tajskich lodów najłatwiej podać w przeliczeniu na jedną "rurkę". Każdy tajski roll powstaje z ok. 50 ml płynu do lodów, w jednej rurce z lodów tajskich jest więc ok. 80 kcal (nie wliczając dodatków). W porcji tajskich lodów z trzema rurkami znajduje się więc 240 kcal + kaloryczność dodatków (trzeba dodać np. kcal truskawek, kcal orzechów lub kcal słodyczy).

Ile kcal mają różne smaki lodów?

Kaloryczność lodów różni się w zależności od smaku, marki lodów i wykorzystanej receptury. Oto zaokrąglona kaloryczność różnych smaków lodów na 100 g.

Lody śmietankowe: ok. 200-250 kcal na 100 g,

Lody czekoladowe: ok. 230-280 kcal na 100 g,

Lody waniliowe: ok. 180-220 kcal na 100 g,

Lody truskawkowe: ok. 150-200 kcal na 100 g,

Lody pistacjowe: ok. 230-280 kcal na 100 g,

Lody orzechowe (np. lody z orzechami włoskimi): ok. 250-300 kcal na 100 g,

Sorbety (lody owocowe wodne): około 70-120 kcal na 100 g.

Kaloryczność lodów jest bardzo różnorodna. W sklepach i lodziarniach znajdziesz lody z mniej niż 100 kcal w porcji, a także bomby kaloryczne z ponad 400 kcal w porcji lodów.

Wszystko zależy od dodatków, wykorzystanych składników i typu lodów. Oto kilka ogólnych faktów na temat kaloryczności lodów, które mogą pomóc ci podejmować urlopowe decyzje.

Zwracaj uwagę na masę loda : im więcej waży lód, tym więcej kalorii będzie dostarczał.

: im więcej waży lód, tym więcej kalorii będzie dostarczał. Sorbety mają z zasady mniej kalorii , niż lody śmietankowe.

, niż lody śmietankowe. W porównaniu lodów z automatu, lody włoskie mają mniej kalorii, niż lody amerykańskie, bo są lżejsze.

Gałka lodów może mieć różną wielkość . Gałka lodów z klasycznej cukierni może mieć 50 kcal, ale duża gałka rzemieślniczych lodów może mieć nawet 250 kcal.

. Gałka lodów z klasycznej cukierni może mieć 50 kcal, ale duża gałka rzemieślniczych lodów może mieć nawet 250 kcal. Jeśli kupujesz lody na patyku lub lody w pudełku, z opakowania możesz odczytać dokładną kaloryczność lodów.

fot. Najbardziej kaloryczne są lody rzemieślnicze/ Adobe Stock, Krakenimages.com

Jaki typ lodów ma najwięcej i najmniej kalorii?

Najwięcej kalorii mają lody tłuste i ciężkie, przygotowane z masłem i śmietanką. Najbardziej kaloryczne są więc lody rzemieślnicze, dostępne w popularnych lodziarniach, bazujące na śmietance i mleku skondensowanym. Najmniej kalorii mają z kolei sorbety.

Jaki smak lodów ma najwięcej i najmniej kalorii?

Smaki lodów o niskiej kaloryczności to wszelkiego rodzaju smaki owocowe, sorbetowe (np. sorbet malinowy, truskawkowy, cytrynowy). Z lodów śmietankowych najmniej kalorii mają lody o smaku owocowym, a najwięcej kcal jest w lodach typu słony karmel, lodach pistacjowych, bakaliowych, o smaku masła orzechowego, mięty z czekoladą lub czekolady (białej i mlecznej).

Lody cechują się różnorodną kalorycznością. Lody mogą mieć od 70 do 300 kcal na 100 g. Czy to dużo? Wszystko zależy od twoich oczekiwań i stosowanego jadłospisu. Nie można wrzucić wszystkich lodów do jednego worka i powiedzieć, że każde lody są bardzo kaloryczne. Wszystko zależy od porcji, typu loda i składników wykorzystanych do jego przygotowania. Nawet lody z dobrym składem mogą być kaloryczne.

Nawet na niskokalorycznej diecie odchudzającej znajdzie się miejsce na lody. Można przygotować awangardowe fit lody z kalafiora, niskowęglowodanowe lody keto lub kupić po prostu małą gałkę lodów z lodziarni w ulubionym smaku, który zaspokoi twoją zachciankę na słodycze i pomoże się ochłodzić. Czasem najbardziej "fit" wybór to właśnie sięgnięcie po swój ulubiony słodycz, bez obsesyjnego porównywania kaloryczności.

