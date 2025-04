Kaloryczność kukurydzy mieści się w przedziale 90-120 kcal/ 100 g. Dokładna ilość kalorii kukurydzy zależy od tego, ile w niej wody. Więcej kcal na 100 g ma suszona kukurydza i popcorn, który z niej powstaje.

Reklama

Spis treści:

Ile kcal ma kolba kukurydzy?

Gotowana kukurydza ma 115 kcal/100 g. Liczą się tylko jadalne części kukurydzy. Gdy kupujesz ją w kolbie, musisz odliczyć masę głąbu i liści: niejadalnych części.

Średnia kolba kukurydzy waży ok. 290 g, po pozbawieniu jej liści i głąbu, jadalne części kukurydzy mają ok. 180 g. Średnia kolba gotowanej kukurydzy dostarcza ok. 207 kcal.

Gotowana kukurydza z masłem ma więcej kalorii. Dolicz 90 kcal na każdą łyżkę masła, którą zużyjesz do posmarowania kukurydzy.

Gotowana kolba kukurydzy z łyżką masła ma ok. 297 kcal.

Ile kcal ma kukurydza konserwowa w puszce?

100 g kukurydzy konserwowej ma ok. 109 kcal. Pełna szklanka kukurydzy konserwowej waży ok. 170 g i dostarcza 185 kcal. Łyżka kukurydzy z puszki to ok. 20 g i 16 kcal.

Na puszce kukurydzy możesz zobaczyć czasem oznaczenia, z których wynika, że kaloryczność kukurydzy jest niższa. To dlatego, że kcal kukurydzy podane zostały w przeliczeniu na masę z zalewą, która prawie nie dostarcza kalorii. Szukaj oznaczenia masy netto po odsączeniu.

Ile kcal ma popcorn?

Kukurydza na popcorn musi zostać wysuszona, znacznie wzrasta więc jej kaloryczność na 100 g. 100 g suchej kukurydzy to 387 kcal. Najłatwiej obliczyć kaloryczność popcornu ważąc ziarna kukurydzy przed wyprażeniem. Popcorn bez dodatku tłuszczu ma jednak dokładnie tyle samo kcal, co suche nasiona kukurydzy. W 100 g popcornu bez tłuszczu jest 387 kcal.

Szklanka popcornu waży niewiele: 8 g i jest w niej ok. 31 kcal. Popcorn jest więc niskokalorycznym wyrobem kukurydzianym.

Więcej kalorii jest w popcornie z dodatkiem tłuszczu i słodkim popcornie. Popcorn do mikrofalówki solony to już 428 kcal/ 100 g. Popcorn słodki lub karmelowy ma ok. 460 kcal/ 100 g.

Niskokaloryczny popcorn najlepiej przygotować w domu samemu, by regulować dodatek tłuszczu i soli. Może być on nawet postrzegany jako dietetyczna przekąska.

Ile kcal mają płatki kukurydziane?

100 g płatków kukurydzianych ma 381 kcal/ 100 g. Kaloryczność płatków kukurydzianych może być wyższa, jeśli polane zostały miodem lub cukrową polewą.

Kukurydzę zdecydowanie można jeść na diecie odchudzającej. Kukurydza nie jest wysokokaloryczna, choć jeśli podasz ją z dużą ilością masła, może mieć sporo kalorii. Ponieważ indeks glikemiczny kukurydzy jest średni, najlepiej jeść ją z białkowymi dodatkami.

Kukurydza jest dietetyczna, ale możesz „zepsuć” jej właściwości nieświadomie, podając ją z kalorycznymi dodatkami. Kukurydza to np. doskonały dodatek do fit grilla. Śmiało korzystaj z kukurydzy gotowanej, pieczonej i kukurydzy konserwowej.

Kilka przyjaznych diecie posiłków z kukurydzą to:

grillowana kukurydza i grillowana pierś z kurczaka,

gotowana kolba kukurydzy z fit sosem czosnkowym,

sałatka ziemniaczana z kukurydzą i ogórkiem małosolnym,

pieczone filety z kurczaka w panierce z płatków kukurydzianych,

chili con carne z mięsa indyka z fasolą i kukurydzą,

tortilla z warzywami, tofu i kukurydzą,

popcorn bez dodatku tłuszczu.

Reklama

Czytaj także:

Ile kalorii ma banan? Czy dojrzały banan ma więcej kcal niż zielony?

Ile kalorii ma małe jabłko? Czy jabłka są dobre na odchudzanie?

Kebab - kalorie i wartości odżywcze. Ile kalorii ma kebab w tortilli, a ile w bułce?