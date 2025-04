Czym jest kaloria?

Kaloria (prawidłowo kilokaloria) to jednostka ciepła, a w zasadzie wydzielanej energii. Kilokalorię definiuje się, jako taką ilość energii, jaka jest potrzebna do podniesienia temperatury 1 g wody o 1 stopień Celsjusza. Co to ma wspólnego z kaloriami w pożywieniu?

Wartość kaloryczną pokarmów wyznacza się spalając próbkę pokarmu w tzw. bombie kalorymetrycznej i mierząc ilość wydzielanego ciepła. Podstawowe składniki pokarmowe dostarczają odpowiednio:

1 g białka 4 kcal,

1 g węglowodanów 4 kcal,

1 g tłuszczy 9 kcal,

1 g alkoholu (etanolu) 7 kcal,

1 g błonnika pokarmowego 2 kcal.

Niestety sprawa nie jest taka prosta. Twoje ciało nie jest bombą kalorymetryczną i energia uzyskana przez żywe komórki nigdy nie będzie w pełni odpowiadała tej wydzielonej w trakcie spalania. Na to ile energii potrzebujesz i wykorzystujesz w ciągu całej doby ma wpływ szereg czynników: płeć, wiek, stan fizjologiczny, stan zdrowia, klimat w którym mieszkasz itd.

Spalanie kalorii zależy od składu ciała

Korzystałaś kiedyś ze sprzętu na siłowni, który po wprowadzeniu twojego wieku, płci, masy ciała i wzrostu pokazywał ile kalorii spaliłaś w trakcie treningu? Nie mam dobrych wieści! Prawdopodobnie liczba ta była mocno przekłamana. To ile energii spalasz ruszając się zależy także od składu ciała, od tego ile masz tkanki tłuszczowej i mięśniowej. Dwie osoby mogą ważyć dokładnie tyle samo, a mając inny skład ciała spalają znacząco inną ilość kcal. Tkanka mięśniowa ma około trzykrotnie większe zapotrzebowanie energetyczne w każdej sekundzie, nawet w trakcie spoczynku. Im więcej masz tkanki mięśniowej tym więcej spalasz.

Kalorie nie są wartościową informacją o wartości odżywczej.

Znam osoby, które decydując co zjedzą biorą pod uwagę wyłącznie wartość kaloryczną. To bardzo duży błąd, ponieważ kalorie nie dostarczają żadnych informacji o wartości odżywczej produktu. Można przecież zjeść 1500 kcal dziennie wraz z jednym powiększonym zestawem z lokalu typu fast-food, tylko czy o to chodzi? Natrętne zwracanie uwagi na kalorie zdejmuje z ciebie zadanie myślenia o nawykach żywieniowych, bo skupiasz się wyłącznie na cyfrach! Żywość to znacznie więcej niż energia, której dostarcza.

Tabele wartości kalorycznej nie są wyrocznią.

Na co dzień pracuję w serwisie ilewazy.pl, na łamach którego często dyskutujemy o kaloriach i wartości odżywczej. Częścią mojej pracy jest monitorowanie tabel wartości odżywczej z różnych krajów i wiesz co? Każda publikacja podaje inną wartość kaloryczną dla malin. Dlaczego? To ile kalorii będzie np. w owocach zależy między innymi od ich odmiany, pory zbioru, nasłonecznienia i gleby. Tabele wartości odżywczej podają uśrednione liczby.

Co z tymi kaloriami?

Traktuj kalorie orientacyjnie, jako wskazówkę, a nie bezwzględną liczbę.

Kaloryczność produktu to uzupełnienie informacji o składzie i wartości odżywczej.

Nie namawiamy cię byś porzuciła liczenie kalorii, chcemy zwrócić twoją uwagę na niedoskonałość tej jednostki. To jednak wciąż jedna z ważniejszych informacji o żywności.

