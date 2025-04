Kalafior to bardzo zdrowe, niepozorne warzywo, które dostarcza wielu prozdrowotnych elementów. Przede wszystkim jest on bardzo wartościowy dla wszystkich osób na diecie odchudzającej, bo zwiększa objętość posiłków, nie powodując, że stają się bardziej kaloryczne. Poznaj lepiej wartości odżywcze tego warzywa i jedz je jeszcze częściej.

Spis treści:

100 g świeżego, surowego kalafiora dostarcza:

Energia: 25 kcal,

Białko: 1,92 g,

Tłuszcz: 0,28 g,

Węglowodany: 4,97 g,

Błonnik: 2 g,

Minerały w kalafiorze

Wapń: 22 mg,

Żelazo: 0,42 mg,

Magnez: 15 mg,

Fosfor: 44 mg,

Potas: 299 mg,

Sód: 30 mg,

Cynk: 0,27 mg,

Mangan: 0,155 mg,

Selen: 0,6 µg,

Witaminy w kalafiorze

Witamina C: 48,2 mg,

Witamina B1: 0,05 mg,

Witamina B2: 0,06 mg,

Witamina B3: 0,507 mg

Witamina B5: 0,667 mg,

Witamina B6: 0,184 mg,

Foliany: 57 µg,

Witamina E: 0,08 mg,

Witamina K: 15,5 µg.

Kalafior to warzywo neutralne w smaku, a dostarczające wielu cennych cząsteczek. Jego jedzenie ma wiele zalet dla ludzi w różnym wieku, o różnej aktywności fizycznej i o różnych potrzebach. Kalafior jest zdrowy prawie dla każdego. To dlatego jego dodatek do obiadu jest tak pożądany. Oto kilka zalet regularnego jadania kalafiora.

Kalafior ma mało węglowodanów

Kalafior ma niewiele przyswajalnych węglowodanów, bo tylko ok. 2,5 g na 100 g. Czynie to go idealnym pokarmem dla cukrzyków, dla osób z insulinoopornością i wszystkich tych, którzy z jakiegoś powodu chcą przestrzegać diety niskowęglowodanowej. Kalafior nie podnosi poziomu glukozy we krwi, można jeść go bezkarnie między posiłkami.

Kalafior dla płodności

Kalafior dostarcza sporo kwasu foliowego, składnika dobrze znanego kobietom w ciąży i wszystkim planującym powiększenie rodziny. Kalafior powinien pojawiać się więc regularnie w diecie przyszłych mam, ale też ogólnie w diecie kobiet. Kwas foliowy dba też o prawidłowy poziom żelaza we krwi i przewodnictwo komórkowe. Pamiętaj jednak, że duża część kwasu foliowego ginie przy gotowaniu. Najlepiej jedz kalafiora na surowo, jeśli chcesz dostarczyć sporo tej witaminy.

fot. Surowy kalafior ma więcej witaminy C i kwasu foliowego/ Adobe Stock, Юлия Коченкова

Kalafior dla nadciśnieniowców

Kalafior jest niezwykle bogatym źródłem potasu. Na pewno słyszałaś, że w nadciśnieniu trzeba ograniczać sól. To prawda, trzeba uważać z dziennym spożyciem sodu, ale przede wszystkim, powinno się dbać o odpowiednią podaż sodu względem potasu. Potasu powinno być w diecie przeciw nadciśnieniu szczególnie dużo. Jedz kalafiora, a uzupełnisz dietę w potas.

Kalafior na odporność

Kalafior dostarcza cennego błonnika, który buduje zdrową florę jelitową, a ta jest najważniejszą tarczą ochronną organizmu w obronie przed zewnętrznymi patogenami. Jedząc kalafiora (ale też inne warzywa i owoce), „karmisz” więc zdrowe bakterie jelitowe.

Dodatkowo kalafior jest też bogaty w różnorodne minerały i witaminy: to multiwitamina. Twój organizm sam będzie wiedział, co zaczerpnąć z kalafiora i czego najbardziej mu brakuje. Kalafior jest dobry na odporność jeszcze z jednego powodu, który zasługuje na odrębne wymienienie...

Kalafior jest doskonałym źródłem witaminy C

Witamina C kojarzy ci się z owocami cytrusowymi i kwaśnym smakiem? Błąd! Zdecydowanie więcej kwasu askorbinowego (witaminy C) jest w warzywach. Najwięcej witaminy C ma papryka czerwona i pomarańczowa, ale są też inne warzywa, które dostarczają sporo tego cennego antyoksydantu. 100 g kalafiora wypełnia już połowę dziennego zapotrzebowania na witaminę C.

Dzięki temu, kalafiorowi można przypisać szereg prozdrowotnych właściwości: dbanie o piękno skóry, ochronę komórek przed starzeniem, wsparcie odporności, ochrona DNA przed uszkodzeniami...

Kalafior przeciw przebarwieniom szkliwa

Jeśli wykonywałaś kiedyś zabieg wybielania zębów, pewnie polecono ci stosowanie tzw. białej diety. To dieta, w której unika się barwiących produktów spożywczych i płynów. Kalafior jest wręcz idealnym przykładem produktu, który można wtedy jeść. Jego jasny kolor powoduje, że nie musisz się martwić, że zafarbuje ci świeżo wybielone i delikatne zęby.

Kalafior działa przeciwnowotworowo

Kalafior, jak inne warzywa kapustne, jest bogaty w przeciwnowotworowe antyoksydanty. Chodzi o glukozynolany i izotianocyjany. W badaniach in vitro wykazano ich właściwości ograniczające wzrost i rozwój nowotworów jelit, płuc, piersi i prostaty. Właściwości przeciwnowotworowe kalafiora potęguje też wysoka zawartość witaminy C.

Kalafior na odchudzanie

100 g kalafiora to zaledwie 25 kcal. To mniej niż wszystkie owoce i większość warzyw! Kalafior jest jednocześnie bardzo uniwersalnym i neutralnym smakowo produktem, który może być bazą sycących, niskokalorycznych posiłków. Z kalafiora można przygotować np. fit pizzę, ryż, a niektórzy robią nawet z mrożonego kalafiora lody!

Kalafior na lepszą pracę mózgu

Kalafior jest źródłem choliny: związku powiązanego z ochroną komórek mózgu przed uszkodzeniami. Cholina zapewnia integralność błon komórkowych, pomaga w produkcji neurotransmiterów i zmniejsza dzięki temu ryzyko chorób neurodegeneracyjnych. Cholina jest bardzo cenna, a niewiele produktów ją zawiera. To duży plus kalafiora.

Kalafior zawiera sulforafan

Sulforafan to naturalny związek organiczny będący silnym antyoksydantem. Najwięcej jest go w kiełkach brokuła, ale kalafior też go zawiera. Sulforafan jest związkiem o szerokim prozdrowotnym działaniu. Jego właściwości to np.:

obniżanie ryzyka zapalenia żołądka i wrzodów,

wsparcie terapii cukrzycy,

obniżenie cholesterolu,

działanie ochronne na skórę.

Co jeszcze ważniejsze, antyoksydant ten może potencjalnie hamować komórki nowotworowe przed rozmnażaniem.

Największą zaletą kalafiora jest jednak po prostu to, że bardzo łatwo dodać go do jadłospisu. Z kalafiora można robić steki, purée, zup krem kalafiorowe. Bardzo smaczny jest kalafior pieczony, kalafior gotowany i kalafior jedzony na surowo. Kiszony kalafior to też pomysł na jego przygotowanie. Co zrobisz z kalafiora, to twój wybór. Każda forma jego przygotowania jest bardzo zdrowa.

Kalafiora można zjeść też dużo w porcji. Jest tani, szeroko dostępny i można go łatwo mrozić. Jest tyle argumentów za włączeniem go do jadłospisu, że nie masz już chyba wątpliwości, że naprawdę warto to zrobić.

fot. Kalafior jest bardzo zdrowy i uniwersalny kulinarnie/ Adobe Stock, fahrwasser

