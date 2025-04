Bezskuteczna lub nie przynosząca oczekiwanych rezultatów walka ze zbędnymi kilogramami często popycha do radykalnych działań, które mają służyć uzyskaniu wymarzonej sylwetki. Jednym z największych niebezpieczeństw jest zażywanie preparatów odchudzających z niepewnych źródeł. Kupowanie ich w sieci czy na czarnym rynku może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Przed zażyciem jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem – to gwarancja zachowania zdrowia.

Dlaczego nie warto kupować leków z niepewnego źródła?

Stosunkowo łatwa dostępność różnego rodzaju specyfików odchudzających w sieci bywa zgubna– wiele z nich sprzedawanych jest nielegalnie. Często są to preparaty niewiadomego pochodzenia, o nieprzebadanym składzie, zawierające także składniki bardzo szkodliwe, a wręcz niebezpieczne dla zdrowia. Jedną z substancji o negatywnym wpływie na zdrowie, jeśli jest stosowana do odchudzania, jest johimbina. Czym jest? Dlaczego w Polsce preparaty na odchudzanie z jej dodatkiem są nielegalne?

Czym jest johimbina?

Johimbina to substancja pozyskiwana z kory i liści drzewa rosnącego w Afryce – johimby. Sprzedawana jest pod postacią cholorowodorku johimbiny (jest to produkt syntezy chemicznej). Johimbina jest jednym ze środków stosowanych przy leczeniu zaburzeń potencji i jest dostępna wyłącznie na receptę. Substancja ta znana jest również jako afrodyzjak. Dzięki reakcjom chemicznym, jakie wywołuje w organizmie, nielegalny handel nią jako środkiem na odchudzanie kwitnie.

Dlaczego johimbina na odchudzanie jest zakazana?

W Polsce zakazane jest stosowanie johimbiny jako środka odchudzającego. Aby wyszczuplić wybrane partie ciała, potrzebna jest bardzo duża dawka tej substancji, a to może prowadzić nawet do śmierci. Do leczenia zaburzeń potencji stosuje się preparat o bezpiecznym, niewielkim stężeniu, które nie zagraża zdrowiu.

Jak johimbina działa na odchudzanie?

Wiele wpisów na forach kulturystycznych i sportowych zachęca do stosowania chlorowodorku johimbiny – wskazuje się tam na doskonałe działanie odchudzające konkretne partie ciała: brzuch, pośladki czy uda. Johimbina „podkręca” proces lipolizy, a więc spalania tłuszczu, blokując receptory alfa-2-adrenergiczne przed połączeniem z adrenaliną i noradrenaliną. Ponieważ owe receptory są skupione w większych ilościach właśnie w tych najbardziej problematycznych na wyszczuplenie partiach ciała, w pierwszej kolejności traci się tłuszcz właśnie z tych okolic.

Działania niepożądane

W Polsce legalnie chlorowodorek johimbiny można kupić wyłącznie w aptekach i są to preparaty na problemy z potencją. Wszelkie specyfiki na odchudzanie z zawartością tej substancji dostępne w sieci są sprzedawane nielegalnie. Nie wiadomo, co dokładnie mają w składzie, w dodatku skuteczna do wyszczuplenia dawka johimbiny przekracza granicę bezpieczeństwa jej stosowania. Zażywanie takiej dawki może powodować nadmierne pobudzenie, drgawki, halucynacje, a nawet może doprowadzić do zawału. Warto więc zastanowić się kilkukrotnie, zanim zdecyduje się na zakup preparatu na odchudzanie z johimbiną. Szybkie chudnięcie nie jest zdrowe dla organizmu – zdecydowanie bardziej warto założyć więcej czasu na redukcję wagi, a odchudzać się racjonalnie. Zbilansowana dieta, regularne treningi, a także wysokobiałkowe produkty spożywane po ćwiczeniach, przyniosą zdecydowanie lepsze (i bezpieczniejsze, a także bardziej trwałe) efekty, niż ingerowanie w organizm szkodliwymi substancjami.

