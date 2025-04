Poniżej 5 sprawdzonych jesiennych keto przepisów. Każdy wychodzi bez pudła i zadowoli największych smakoszy. Nieco podszykowane wcześniej składniki pozwolą wyczarować sycące danie, przyjemnie drażniące kubki smakowe. Wpisz je na stałe do swojego zeszytu z przepisami diety ketogenicznej. Nie pożałujesz!

W jesiennych keto przepisach nie może zabraknąć sezonowych warzyw i owoców. Z tymi pierwszymi jest mniejszy problem, bo wiele z nich należy do produktów niskowęglowodanowych, zawierają przy tym błonnik, który jest bardzo cennym uzupełnieniem jadłospisu diety ketogenicznej, odżywia mikroflorę jelitową i sprawia, że część węglowodanów zawartych w warzywie nie wlicza się do bilansu węglowodanowego, gdyż cukry wchodzące w skład błonnika nie ulegają wchłonięciu do krwi.

Jesienne keto warzywa

Poniżej lista sezonowych, jesiennych warzyw, które warto włączać o tej porze roku do jadłospisu diety keto:

bakłażany – pomagają normalizować poziom cholesterolu we krwi, gdyż zawierają dużo błonnika. Są niskokaloryczne, bo 90% składają się z wody;

– pomagają normalizować poziom cholesterolu we krwi, gdyż zawierają dużo błonnika. Są niskokaloryczne, bo 90% składają się z wody; brokuły – obfitują w błonnik oraz w witaminy K, C, E i A, działają antynowotworowo, są idealne jako baza keto zapiekanek;

– obfitują w błonnik oraz w witaminy K, C, E i A, działają antynowotworowo, są idealne jako baza keto zapiekanek; dynia – jest niskoskrobiowa i w 100 g zawiera tylko 6 g węglowodanów. Jest uniwersalna w zastosowaniu, bogata w witaminy A, C i E oraz minerały: cynk, magnez, wapń, potas czy selen;

– jest niskoskrobiowa i w 100 g zawiera tylko 6 g węglowodanów. Jest uniwersalna w zastosowaniu, bogata w witaminy A, C i E oraz minerały: cynk, magnez, wapń, potas czy selen; jarmuż – zawiera sporo białka, błonnika i witamin, zwłaszcza C i K oraz z grupy B oraz cennych pierwiastków: magnez, żelazo, cynk i fosfor, a także soli mineralnych i antyoksydantów. W 100 g jarmuży jest tylko 9 g węglowodanów;

– zawiera sporo białka, błonnika i witamin, zwłaszcza C i K oraz z grupy B oraz cennych pierwiastków: magnez, żelazo, cynk i fosfor, a także soli mineralnych i antyoksydantów. W 100 g jarmuży jest tylko 9 g węglowodanów; kapusta – działa przeciwbakteryjnie, przeciwutleniająco, przeciwzapalnie, moczopędne, przeciw wrzodowo. Wzmacnia odporność, jest niskokaloryczna i obniża poziom cukru we krwi, co przyspiesza wejście w stan ketozy.

– działa przeciwbakteryjnie, przeciwutleniająco, przeciwzapalnie, moczopędne, przeciw wrzodowo. Wzmacnia odporność, jest niskokaloryczna i obniża poziom cukru we krwi, co przyspiesza wejście w stan ketozy. kalarepa – bogate źródło błonnika, i wielu witamin: A, C, E, z grupy B. Działa grzybobójczo i bakteriobójczo oraz antynowotworowo.

Niestety większość jesiennych owoców to produkty wysokowęglowodanowe (jabłka, winogrona, śliwki, gruszki, żurawina). Na pewno jednak w diecie keto jest miejsce na jeżyny, które w 100 g zawierają 10 g węglowodanów.

Pyszne, wyraziste w smaku, pożywne, rozgrzewające i niskowęglowodanowe danie inspirowane amerykańskim gumbo. Przepis pozwala na przygotowanie 10 porcji, w każdej z nich będzie tylko. ok. 10 g węglowodanów. Same zalety!

Składniki:

½ szklanki oleju kokosowego lub smalcu,

1,1-1,2 kg udek z kurczaka bez kości,

2 posiekane ząbki czosnku,

cebula,

mała zielona papryka,

100 g pokrojonej w kosteczkę dyni,

2 posiekane łodygi selera,

poszatkowana jedna kalarepa,

3 szklanki posiekanych pomidorów,

½ szklanki wody,

2 szklanki bulionu wołowego,

łyżeczka soli,

1/8 łyżeczki pieprzu cayenne,

350 g kiełbasy pokrojonej w plasterki,

25-30 g krewetek obranych i oczyszczonych.

Sposób przygotowania:

Rozpuść tłuszcz na dużej patelni. Dodaj pokrojonego w kostkę kurczaka i posiekany czosnek. Wymieszaj i smaż, aż kurczak się zarumieni. Dodaj pokrojoną cebulę, zieloną paprykę, dynię i kalarepę, zamieszaj i podsmażaj aż warzywa będą miękkie. Dodaj przyprawy, zamieszaj i smaż jeszcze 1-2 minuty. Wkrój do potrawy kiełbasę, seler, pomidory, dodaj bulion i wodę. Dobrze się wymieszaj i gotuj 15-20 minut. Gdy warzywa będą miękkie, a sos zgęstnieje, dodaj krewetki i gotuj na wolnym ogniu przez dwie do trzech minut, aż krewetki będą różowe i ugotowane.

fot. Jesienne keto danie jednogarnkowe/ Adobe Stock, Ezume Images

Możesz bakłażana podawać samodzielnie lub jako dodatek do dania mięsnego albo np. do plasterków wędzonego łososia. Gotowe pieczone plastry warzywne można posypać nie tylko zieleniną, ale jeśli masz w lodówce kolorową paprykę, to pokrój ją w drobną kosteczkę i obsyp stopiony ser na wierzchu dania. Całość zawiera 72 g węglowodanów. Aby policzyć, ile ich będzie w porcji, podziel tę liczbę przez liczbę przygotowanych plastrów i pomnóż przez liczbę zjedzonych przez ciebie plastrów. Zakładając, że bakłażan został podzielony na 5 plastrów, a każdy zjadł jednego, to w porcji było 14 g węglowodanów.

Składniki:

olej z awokado do spryskania,

duży bakłażan,

½ łyżeczki soli morskiej,

¼ łyżeczki czarnego pieprzu,

posiekany ząbek czosnku,

duże jajko,

1 ½ szklanki mąki migdałowej,

½ szklanki sosu marinara,

szklanka startej mozzarelli,

¼ szklanki tartego parmezanu,

2 łyżki posiekanej natki pietruszki.

Sposób przygotowania:

Rozgrzej piekarnik do 220 stopni. Wyłóż blachę do pieczenia papierem do pieczenia i spryskaj olejem z awokado. Pokrój nieobranego bakłażana w plastry centymetrowej grubości lub nieco grubsze. Posyp solą, pieprzem i siekanym czosnkiem. W płytkiej misce roztrzep jajko z łyżką wody. W innej płytkiej umieść mąkę migdałową. Zanurz każdy plaster bakłażana w jajku, a następnie obtocz w mące migdałowej. Na przygotowanej blasze ułóż panierowane plastry bakłażana i spryskaj je olejem. Wstaw do piekarnika i piecz ok. 20 minut z każdej strony. Wyjmij bakłażany z piekarnika, ale pozostaw piekarnik włączony. Posmaruj każdego bakłażana sosem marinara, mozzarellą i parmezanem. Włóż ponownie blachę do pieczenia do piekarnika. Piecz, aż ser się roztopi, jeszcze około 5 minut. Przed podaniem udekoruj posiekaną natką pietruszki.

fot. Jesienny keto obiad z piekarnika/ Adobe Stock, Adobe Stock, elenarui

Oto modyfikacja kurczaka po toskańsku, czyli piersi drobiowej w aromatycznym sosie. Tak naprawdę trudno o smaczniej podanego kurczaka, a zwłaszcza pierś, która lubi robić się suchawa. W tym daniu jest soczysta i bardzo smaczna.

Składniki:

łyżka oliwy,

4 piersi z kurczaka bez skóry,

200 g pomidorków koktajlowych, przekrojonych na połówki,

2 garści szpinaku,

pół szklanki gęstej, tłustej śmietany,

¼ szklanki tartego parmezanu,

3 łyżki suszonego oregano,

2 posiekane ząbki czosnku,

3 łyżki masła,

sól, pieprz do smaku,

cząstki cytryny do podania.

Sposób przygotowania:

Na patelni, na średnim ogniu, rozgrzej olej. Dodaj pokrojonego w bardziej płaskie kawałki kurczaka i dopraw solą, pieprzem i oregano. Smaż na złoty kolor, ok. 8 minut na każdej stronie. Zdejmij z patelni i odstaw. Na tej samej patelni na średnim ogniu rozpuść masło. Dodaj czosnek i smaż, aż zacznie pachnieć, około 1 minuty. Dodaj pomidorki koktajlowe i dopraw solą i pieprzem. Smaż, aż pomidory zaczną pękać, następnie dodaj szpinak i smaż, aż szpinak zacznie więdnąć. Wymieszaj śmietanę i parmezan dolej do patelni i zagotuj mieszaninę. Zmniejsz ogień do małego i gotuj na wolnym ogniu, aż sos lekko się zredukuje, około 3 minut. Wrzuć kurczaka na patelnię i gotuj, aż się rozgrzeje, od 5 do 7 minut. Podawaj z cząstkami cytryny.

fot. Jesienne keto danie jednogarnkowe/ Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Fantastyczna sałatka właściwie z samych jesiennych produktów: jarmużu, dyni, orzechów. Nadaje się jako zielenina do pieczonych mięs, ale też jako samodzielna przekąska na lunch. Udekorowana suszoną żurawiną prezentuje się najlepiej, ale z tym dodatkiem w diecie keto trzeba bardzo uważać, czyli dosłownie nią dekorować, a nie stosować, jako składnik dania, bo jest to produkt wysokowęglowodanowy – łyżka żurawiny zawiera 10 g węglowodanów.

Składniki:

300 g pieczonej dyni (pieczenie kawałków dyni trwa 35 minut),

50 g orzechów włoskich

100 g jarmużu, drobno posiekanego,

2 łyżki oliwy,

łyżka octu balsamicznego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Pokrój pieczoną dynię na kawałki lub plasterki. Wymieszaj oliwę i ocet balsamiczny, dodaj sól i pieprz. W dużej misce wymieszaj jarmuż, dynię i orzechy. Polej sałatkę przygotowanym sosem i delikatnie wymieszaj. Możesz dla dekoracji posypać kilkoma sztukami suszonej żurawiny

fot. Jesienna sałatka z pieczoną dynią i orzechami/ Adobe Stock, fahrwasser

Przepis pozwala przygotować 6 porcji keto deseru z jeżynami. W dodatku wystarczy 5 minut, aby go przygotować. Wystarczy jedynie pamiętać, aby wcześniej schłodzić śmietankę.

Składniki:

szklanka schłodzonej śmietanki kremówki,

¾ szklanki lekko rozmrożonych lub świeżych schłodzonych jeżyn,

łyżka keto słodzika.

Sposób przygotowania:

W dużej misce ubij śmietanę, dodaj słodzik i wymieszaj. Do ubitej śmietany dodaj większość jeżyn i krótko zmiksuj, a następnie delikatnie wymieszaj łyżką, aby nadać śmietanie kolor owoców. Nałóż mus do 6 miseczek lub szklanek i ozdób całymi jeżynami.

fot. Jesienny deser keto z jeżynami/ Adobe Stock, ricka_kinamoto

Fajnymi jesiennymi keto przepisami są też:

