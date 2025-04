Jedzenie przed treningiem - tak czy nie?

Lepiej zacząć trening na czczo, czy po posiłku? To dylemat, który dzieli świat fitnessu od lat. Sporu nie ułatwiają badania przyznające rację raz jednej, raz drugiej stronie. Który sposób jest lepszy i czy w ogóle trzeba wybierać? Sprawdźcie, jak jest naprawdę.

5 faktów i mitów o jedzeniu przed treningiem:

1. Trening na czczo powoduje spalanie mięśni

Prawda, ale pod pewnymi warunkami. Ma to miejsce zwłaszcza rano, kiedy insulina znajduje się na niższym poziomie, a intensywność ćwiczeń jest wysoka.

2. Jedzenie posiłku przed treningiem uzależnione jest od rodzaju aktywności fizycznej

Prawda. Zasada jest prosta, im więcej się ruszamy, tym większe są nasze potrzeby energetyczne, a posiłek staje się ważniejszy. Jednorazowy, krótki bieg na czczo nie powinien nikomu zaszkodzić. Jednak na dłuższą metę taka forma odżywiania może doprowadzać do szybszego wyczerpania i osłabienia organizmu.

3. Trening na czczo jest lepszy od tego po posiłku

Prawda i fałsz. To zależy od efektów, jakie chcemy osiągnąć. Jeśli nastawieni jesteśmy tylko i wyłącznie na utratę tkanki tłuszczowej, to ćwiczenia "na głodniaka" będą idealne. Jednak nawet taki trening nie może być zbyt długi. W zależności od stopnia zaangażowania i wagi jedna sesja powinna trwać to około 30 minut.

4. Posiłek zjedzony zaraz po treningu zaprzepaszcza cały wysiłek

Mit. Podczas ćwiczeń organizm w procesie pocenia traci dużo składników mineralnych, które trzeba później uzupełnić. Najlepszym doładowaniem będą łatwo przyswajalne produkty o wysokim indeksie glikemicznym, typu miseczka płatków owsianych albo mała garść orzechów włoskich. Najkorzystniej zjeść posiłek maksymalnie do dwóch godzin po zakończonym treningu.

5. Można jeść przed treningiem dowolne produkty, tylko w niewielkich ilościach

Mit. Warto jeść produkty o niskim indeksie glikemicznym. Pozwoli to uniknąć nagłego skoku poziomu cukru we krwi, a następnie jego spadku. Idealny będzie grillowany kurczak z brązowym ryżem i sałatka z pomidorów.

