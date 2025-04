1. Jabłka

Zawierają dużo wody i 2 rodzaje błonnika. Ten rozpuszczalny w wodzie zapobiega skokom insuliny we krwi, a nierozpuszczalny sprawia, że czujesz się dłużej najedzona.

Reklama

2. Jajka

Białko jajka to najdoskonalsze znane ludzkości źródło tego składnika. Dlatego nie stroń od porannej jajecznicy - dzięki niej będziesz dłużej najedzona!

3. Zupy

Zupy to najlepsze danie, jakie możesz zaserwować swojemu organizmowi. Dzięki połączeniu w płynów i pokarmów stałych w jednym doskonale hamują głód.

4. Brokuły

Brokuły to jedne z nielicznych produktów, które w trakcie diety możesz jeść w zasadzie bez żadnych ograniczeń. Dlaczego? Bo nie zawierają skrobi!

5. Jęczmień

Jęczmień obfituje w rozpuszczalny błonnik, który ogranicza głód. Jeśli zachowasz umiar w jego stosowaniu możesz być pewna, że twoje codzienne porcje jedzenia (zawierające go jako dodatek) będą mniejsze!

6. Orzechy

Zdaniem naukowców osoby odchudzające się i jednocześnie jedzące garść migdałów dziennie chudną szybciej, niż pozostali. Warto spróbować!

7. Grejpfruty

Badania przeprowadzone w Centrum Badawczym w San Diego dowiodły, że osoby otyłe, które dodały grejpfruta do 3 posiłków dziennie, w ciągu kilku tygodni straciły na wadze 1,5 kg! I nie robiły nic poza tym!

8. Ryby

Wybieraj przede wszystkim białe gatunki (np. halibut, morszczuk, dorsz) i gotuj je na parze. Zjedzenie ryby na lunch sprawi, że na kolację zjesz o 11% mniejszą porcję niż ci, którzy w czasie obiadu wybrali mięso.

9. Zielona herbata

Przyspiesza metabolizm, pobudza do działania i świetnie smakuje. Jeśli wykluczysz czarną na rzecz zielonej możesz być pewna, że w ciągu dnia spalisz o ok. 50 kcal więcej!

10. Woda

Picie 1,5 l wody każdego dnia przez rok może doprowadzić do tego, że schudniesz 2 kg nie robiąc przy tym nic innego! Jak to możliwe? Otóż picie wody podkręca metabolizm i dodatkowo poprawia samopoczucie. Dzięki temu mamy więcej energii do działania!

11. Płatki owsiane

Owsianka to doskonała propozycja śniadaniowa dla osób dbających o linię (ale również tych, którzy chcą być po prostu zdrowi). Nasz organizm bardzo długo ją trawi, dzięki czemu jest uważana za najlepsze źródło energii.

Reklama

Dowiedz się więcej:

10 superporad, dzięki którym schudniesz

5 zdradliwych przekąsek, które tak naprawdę tuczą

7 błędów najczęściej popełnianych na diecie