1. Sięgaj po różnorodne produkty!

Chyba każdemu obrzydłoby ciągłe jedzenie duszonego kurczaka, bulionu warzywnego i suchego ryżu lub makaronu. Pamiętaj, że dieta wcale nie musi być nudna! Jeśli nie masz pomysłu na kolejne potrawy, zainwestuj w książkę kucharską. W sklepach jest ich cała masa!

2. Stawiaj na kolory

Porównaj do siebie wygląd gotowanego kurczaka z kromką razowego chleba z wyglądem sałatki z mixu sałat, tego samego kurczaka, pomidorków, papryki czerwonej i żółtej oraz np. sosu z mango. Kolorowe dania nie tylko lepiej wyglądają, ale również lepiej smakują!

3. Nie zapominaj o przyprawach

Masz wrażenie, że twoje codziennie menu smakuje jak szpitalne jedzenie? Bycie na diecie wcale nie oznacza, że nie wolno ci używać przypraw (choć akurat jeśli chodzi o cukier i sól, warto je ograniczyć). Do wyboru masz cały wachlarz możliwości - od papryki słodkiej, rozmarynu, ziół prowansalskich i kminku, po pastę curry czy popularną, suszoną bazylię.

4. Nie rezygnuj z sosów

To nieprawda, że na diecie nie wolno jeść ci sosów. Jedynym zakazem jest korzystanie z gotowców! Możesz z powodzeniem zastąpić je np. sosem pomidorowym z ziołami, sosem czosnkowym na bazie jogurtu greckiego lub sosem o smaku curry z dodatkiem mleczka kokosowego. To samo zdrowie!

5. Dosładzaj, ale mądrze

Nie wyobrażasz sobie rezygnacji ze słodyczy? Przecież możesz je jeść, ale w wersji fit! Zamiast dosładzać ciasto z płatków owsianych na muffinki cukrem, dodaj do niego stewię. A jeśli chodzi o naleśniki, zamiast nutelli polej je miodem. Taki posiłek raz czy 2 razy w tygodniu na pewno nie zaszkodzi twojej figurze!

6. Jedz po prostu to, co lubisz

Otrzymałaś rozpiskę od dietetyka i jesteś załamana, bo sama myśl o zjedzeniu połowy produktów wywołuje u ciebie odruch wymiotny? W diecie nie chodzi o to, by do czegokolwiek się zmuszać. Na rynku mamy dostęp do takiego ogromu produktów, że każdy znajdzie coś dla siebie! Jeśli nie jesteś w stanie zjeść rano owsianki, zamień ją na banana lub kanapkę. W diecie chodzi o to, by przede wszystkim tobie smakowała! W przeciwnym razie na pewno na niej nie wytrwasz...

