Wiosna to idealny moment, aby zadbać o formę i sylwetkę przed latem. Jednym z naturalnych sprzymierzeńców w walce z nadwagą jest imbir.

Imbir na metabolizm i odchudzanie – co twierdzą naukowcy?

Dodanie imbiru do diety może być pomocne w zwalczaniu nadwagi, co potwierdzają różne badania naukowe. Roślina wykazuje działanie przeciwzapalne, zapobiegające otyłości i pomaga kontrolować poziom glukozy i cholesterolu we krwi. Jedna z metaanaliz dowiodła, że spożywanie tego kłącza miało znaczący wpływ na obniżenie masy ciała i tkanki tłuszczowej wokół brzucha u badanych ludzi.

Inne niewielkie badanie z kolei dowiodło, że jedzenie imbiru przez mężczyzn z nadwagą sprawiło, że dłużej występowało u nich uczucie sytości. Dzięki temu mogli jeść mniej i chudnąć. Eksperci dowiedli, że ekstrakty z imbiru działają korzystnie zarówno na metabolizm tłuszczów, jak i węglowodanów.

Dlaczego imbir przyspiesza metabolizm?

Przypuszcza się, że to odchudzające działanie imbiru jest zasługą zawartych w roślinie gingeroli. Są to związki z grupy polifenoli, które mają wpływ na różne procesy zachodzące w organizmie, m.in. pomagają w szybszym trawieniu pokarmu oraz aktywują proces termogenezy, co przyspiesza wykorzystanie energii przez organizm.

Jedzenie imbiru pobudza enzymy trawienne, wydzielanie soków żołądkowych i śliny, co również przyspiesza trawienie.

Dzienna dawka imbiru, która podkręci metabolizm

Najlepiej na zdrowie działa świeży starty imbir. Dzienna dawka, która wpływa korzystnie na metabolizm i masę ciała to 1-3 łyżeczek świeżego imbiru.

Ze spożyciem tego kłącza nie należy przesadzać. Zbyt duża ilość wywołuje skutki uboczne, np. podrażnienie dróg pokarmowych, ból brzucha, nudności, spadek ciśnienia krwi. Więcej: szkodliwość imbiru.

Jak stosować imbir w diecie na szybszy metabolizm?

Jeżeli zależy nam zrzuceniu zbędnych kilogramów i chcemy wykorzystać do tego imbir, to warto robić to na kilka sposobów:

pij przed posiłkami szklankę naparu z imbiru, aby zwiększyć uczucie sytości i zapobiec przejadaniu się,

szklankę naparu z imbiru, aby zwiększyć uczucie sytości i zapobiec przejadaniu się, pij na czczo wodę z cytryną i imbirem, aby pobudzić przemianę materii,

wodę z cytryną i imbirem, aby pobudzić przemianę materii, dodawaj imbir do koktajli i posiłków,

stosuj imbir w formie suplementów na odchudzanie.

Należy pamiętać, że imbir to nie jest cudowny lek na nadwagę. Samo włączenie go do diety jeszcze nie gwarantuje schudnięcia. Chociaż może być pomocny, podstawą dbania o sylwetkę jest nieustannie połączenie zdrowej diety i aktywności fizycznej.

