Japońska dieta wodna - jak sama nazwa wskazuje - pochodzi z Japonii, gdzie jest powszechnie znana jako jeden z rytuałów prozdrowotnych. Zwolennicy wodnej kuracji twierdzą, że wspomaga ona odchudzanie, a także leczy wiele dolegliwości np. cukrzycę typu 2, nadciśnienie, a nawet nowotwory. Nie ma badań naukowych, które by to potwierdzały, jednak japońska dieta wodna zyskuje coraz większa popularność, szczególnie jako kuracja odchudzająca.

Japońska dieta wodna opiera się właściwie na jednej najważniejszej zasadzie. Codziennie rano tuż po przebudzeniu należy wypić wodę. Ma to pomóc oczyścić układ pokarmowy, przyspieszyć metabolizm oraz wspomagać zdrowie jelit. To z kolei ma gwarantować zdrowie i dobre samopoczucie. Woda powinna być ciepła lub o temperaturze pokojowej. Według teorii wyznawanych przez zwolenników japońskiej diety wodnej, zimna woda szkodzi, ponieważ „uniemożliwia zmiękczanie pokarmu” w układzie pokarmowym.

Rytuał i zasady japońskiej diety wodnej

Każdego ranka po przebudzeniu, na pusty żołądek i przed umyciem zębów, wypij przynajmniej 3-4 szklanki 160 ml wody w temperaturze pokojowej .

. Po wypiciu wody odczekaj 45 minut przed zjedzeniem śniadania.

przed zjedzeniem śniadania. Każdy posiłek spożywaj maksymalnie przez 15 minut.

Po każdym posiłku odczekaj co najmniej 2 godziny, zanim znów coś zjesz lub wypijesz.

Stosuj lekką, zdrową dietę.

W ciągu dnia pij wodę zamiast słodzonych soków i napojów.

Zgodnie z zaleceniami zwolenników japońskiej diety wodnej, kuracja powinna być powinna mieć określony czas trwania, w zależności od dolegliwości, na którą ma pomóc:

zaparcia - 10 dni,

wysokie ciśnienie krwi - 30 dni,

cukrzyca typu 2 - 30 dni,

nowotwór - 180 dni.

Warto podkreślić, nie ma naukowych dowodów, by japońska dieta wodna leczyła cukrzycę czy raka. Jednak trzeba zaznaczyć, że odpowiednie nawodnienie organizmu korzystnie wpływa na stan zdrowia i samopoczucia. Faktycznie rytuał codziennego porannego picia wody może być jednak pomocny w zaparciach i przy zbyt wysokim ciśnieniu krwi.

Zalety japońskiej diety wodnej wynikają głównie z samego faktu nawodnienia organizmu. Jeśli rytuał picia ciepłej wody o poranku pomoże ci w zwiększeniu ogólnej konsumpcji płynów, efekty diety faktycznie będą zauważalne.

Chudnięcie dzięki japońskiej diecie wodnej

Największą zaletą japońskiej diety wodnej ma być utrata wagi. Osoby praktykujące tę metodę przekonują, że woda powoduje uczucie sytości, co zapobiega podjadaniu. Mają się przyczyniać do tego również 15-minutowe okienka żywieniowe co 2 godziny. Taki plan żywieniowy zmniejsza ilość kalorii przyjmowanych w ciągu dnia.

Zalety zdrowotne japońskiej diety wodnej

Zalety japońskiej diety wodnej to przede wszystkim wszystkie zalety nawodnienia organizmu. Nie przyczynia się do tego zasada o temperaturze wody, piciu jej na czczo ani przed myciem zębów. Więcej wody to jednak bardziej nawodniony i zdrowszy organizm.

Inne zalety japońskiej diety wodnej to także:

lepiej wyglądająca skóra,

profilaktyka zaparć,

profilaktyka migren,

profilaktyka kamieni nerkowych,

poprawa samopoczucia.

Warto pamiętać, że samo picie wody nie wystarczy, aby skutecznie schudnąć i długofalowo utrzymać szczupła sylwetkę. Niezbędna jest zbilansowana dieta odchudzająca, wsparta regularną aktywnością fizyczną.

Stosowanie japońskiej diety wodnej, potencjalnie może prowadzić do skutków ubocznych. Nadmiar wody wypitej w krótkim czasie może powodować hiponatremię, czyli obniżenie poziomu sodu we krwi.

U osób zdrowych, które nie piją więcej niż 1 l wody na godzinę, jest to bardzo rzadkie. Może pojawić się np. przy problemach z nerkami. Objawy to m.in. bóle głowy, nudności, problemy z równowagą. W skrajnych przypadkach może prowadzić do śpiączki.

Powrót do poprzednich nawyków żywieniowych po zakończeniu japońskiej diety wodnej może prowadzić do efektu jo-jo. Jeśli zależy ci na długofalowych efekcie, zgłoś się do dietetyka, który opracuje dla ciebie indywidualny plan odchudzania.

Japońska dieta wodna ma jedną ważną zaletę - zachęca do picia wody. Jeśli do tej pory piłaś jej mało, zdecydowanie odniesiesz korzyści z japońskiej diety wodnej. Jeśli jednak nie masz problemów z piciem wody, nic się nie zmieni, jeśli zaczniesz pić ją z rana i na czczo.

Nie licz na to, że japońska dieta wodna przyniesie korzyści w walce z nowotworami lub poważnymi chorobami. Może sprawdzić się za to przy zaparciach - za mało wypijanych płynów jest jedną z głównych przyczyn zaparć.

Japońska dieta wodna zakazuje picia zimnej wody. Nie ma żadnych poważnych przeciwwskazań do picia wody o niskiej temperaturze, możesz robić to śmiało.

Jeśli chcesz zastosować japońską dietę wodną na odchudzanie, upewnij się, że reszta jadłospisu będzie miała odpowiednią kaloryczność i spełni zasady diety redukcyjnej. Tylko tak możesz liczyć na utratę kilogramów.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 14.10.2020.

