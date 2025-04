Właściwości prozdrowotne malin są bardzo szerokie. Każdy znajdzie własny powód jedzenia malin. Maliny wspierają odchudzanie, poprawiają zdolność organizmu do walki z infekcjami i doskonale wspomagają trawienie.

Wartości odżywcze malin imponują. Owoce te wyróżniają się szczególnie zawartością błonnika, dostarczają też sporo witaminy C i manganu. Jest w nich też wiele innych witamin i minerałów. Maliny składają się w 86% z wody.

W 100 g malin znajdziesz:

Kalorie: 53 kcal,

53 kcal, Węglowodany: 11,94 g,

11,94 g, Błonnik: 6,7 g,

6,7 g, Tłuszcz: 0,65 g,

0,65 g, Białko: 1,2 g.

Maliny – witaminy

Witamina B1: 0,032 mg

0,032 mg Witamina B2: 0,038 mg

0,038 mg Witamina B3: 0,598 mg

0,598 mg Witamina B5: 0,329 mg

0,329 mg Witamina B6: 0,055 mg

0,055 mg Foliany: 21 mcg

21 mcg Cholina: 12,3 mcg

12,3 mcg Witamina C: 26,2 mg

26,2 mg Witamina E: 0,87 mg

0,87 mg Witamina K: 7,8 mcg

Maliny – minerały

Wapń: 25 mg,

25 mg, Żelazo : 0,69 mg

: 0,69 mg Magnez: 22 mg,

22 mg, Mangan: 0,67 mg,

0,67 mg, Fosfor : 29 mg,

: 29 mg, Potas: 151 mg,

151 mg, Cynk: 0,42 mg

Antyoksydanty w malinach

Oprócz witamin, minerałów i podstawowych makroskładników, maliny są też dobrym źródłem antyoksydantów. Im ciemniejsze maliny, tym więcej zdrowych antyoksydantów. Żółte odmiany malin, choć ciekawe, nie są jednak wcale zdrowsze niż ciemniejsze, maliny o mocnym, różowym kolorze. Kilka cząstek fenolowych, które znajdziesz w malinach to: kwercytyna, taniny, kwasy organiczne, katechiny, pelargonidyny. Choć maliny zawierają zdrowe antyoksydanty, mają ich nieporównywalnie mniej, niż np. czarna porzeczka, leśne jagody, morwa lub jagoda kamczacka.

Maliny to doskonały owoc na dietę redukcyjną. 100 g malin zawiera jedynie ok. 50 kcal. Jednocześnie maliny to jedne z owoców bogatszych w błonnik pokarmowy. Oznacza to, że maliny sycą, a nie dostarczają energii. Ułatwiają więc utrzymanie diety o niższej kaloryczności i poprawiają twoje szanse na schudnięcie.

Malinowy koktajl na odchudzanie i wsparcie jelit

Cel: wzmocnienie hormonalne dla kobiet (zaburzenia miesiączkowania, menopauza)

Składniki:

200 ml mleka sojowego,

pół łyżeczki syropu klonowego,

100 g malin,

łyżeczka zarodków pszennych,

suszona figa,

łyżeczka siemienia lnianego.

Sposób przygotowania:

Pokrój figę. Przełóż wszystkie składniki do blendera. Dokładnie zblenduj składniki koktajlu.

fot. Malinowy koktajl na odchudzanie/ Adobe Stock, bozhena_melnyk

Maliny zawierają aż 6,7 g błonnika na 100 g. Są w prawdziwej czołówce produktów bogatych w błonnik. Maliny sprawdzą się więc doskonale, jeśli masz zalecenie przestrzegania diety bogatobłonnikowej. Kiedy stosuje się tę dietę? Przede wszystkim we wszelkich problemach z wypróżnieniem, zaparciach. Malinowy koktajl na kefirze lub jogurcie doskonale pobudzi twoje jelita do pracy i pozwoli ci wypróżnić się i poczuć ulgę.

Maliny mają właściwości pobudzające gruczoły potowe. Pocenie się to jedna ze skuteczniejszych metod na obniżanie temperatury organizmu. Owoce te doskonale sprawdzą się więc na upały, jako wspomaganie naturalnej termoregulacji organizmu.

Maliny stosuje się też jako naturalną substancję na gorączkę. Sok z malin i maliny warto podawać chorym, by wspomóc pocenie, obniżanie temperatury i naturalną walkę z infekcją.

Maliny, podobnie jak inne owoce jagodowe, mają właściwości wspierające zdrowie stawów. To dzięki ich właściwościom przeciwzapalnym. Maliny mogą chronić przed powstawaniem artretyzmu. Blokują one enzym COX-2, który jest odpowiedzialny za stany zapalne w obrębie stawów, które bezpośrednio powodują ból i zajęcie stawu zmianami zapalnymi.

Właściwości malin na artretyzm nie są silnie potwierdzone. Wskazują na nie jedynie ogólne właściwości wszystkich owoców jagodowych i właściwości malin sprawdzone na szczurach laboratoryjnych.

W jednym z badań szczury, którym podano ekstrakt malin, miały mniejsze ryzyko zwyrodnienia stawów, niż szczury z grupy kontrolnej. Co więcej, szczury, które mimo podania ekstraktów z malin rozwinęły artretyzm, miały mniej intensywne objawy, niż szczury, którym nie podawano ekstraktu z malin.

fot. Właściwości malin są szczególnie przydatne dla osób starszych,. w zapobieganiu artretyzmowi/ Adobe Stock, pticelov

Klasyczny napój stosowany w domowych sposobach na przeziębienie to herbata z sokiem z malin. To działa, maliny są stosowane jako owoc wspierający naturalną odporność od wieków. Maliny mają właściwości:

napotne,

moczopędne,

wzmacniające organizm,

przeciwgorączkowe.

Weź jednak pod uwagę jeden ważny aspekt. Żeby maliny zadziałały, musisz zastosować prawdziwe maliny, a nie aromat o smaku malin. Zrób domowy sos malinowy, sok malinowy lub kup naturalny syrop malinowy z dobrym składem, o wysokiej zawartości malin.

Maliny, a w zasadzie głównie liście malin, mają właściwości rozkurczowe. Tym samym pomagają one w łagodzeniu objawów miesiączek. Działają rozkurczowo i relaksująco na mięśnie podbrzusza i pleców. Dzięki tym właściwościom, malinom można przypisać też właściwości przeciwbólowe.

Dieta bogata w błonnik ma udowodnione działanie chroniące przed nowotworami układu pokarmowego. Maliny zajmują miejsce w czołówce produktów o najwyższej zawartości błonnika. Można połączyć je więc z zapobieganiem nowotworów:

jelita grubego,

prostaty,

trzustki.

Wiele zdrowych antyoksydantów zawartych w malinach też może mieć właściwości chroniące przed nowotworami.

fot. Maliny są bardzo zdrowe i można jeść je bez ograniczeń/ Adobe Stock, Andrey Armyagov

Maliny są bardzo zdrowe! Warto jeść je po prostu dla wzbogacenia jadłospisu w prozdrowotne wartości odżywcze. Nie musisz mieć konkretnego powodu, by je jadać lub wykorzystywać leczniczo. Maliny przysłużą się każdemu. Możesz jeść je praktycznie bez ograniczeń, bo są zdrowe, a nie tuczą. Wiele prozdrowotnych właściwości mają też liście malin.

Źródła:

