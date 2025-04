Od jakiegoś czasu węglowodany są wrogiem publicznym numer 1. Unikają ich głównie osoby, które chcą się pozbyć kilku nadprogramowych kilogramów. To zupełnie bez sensu! Węglowodany są podstawowym źródłem energii i to dzięki nim masz siłę, aby codziennie funkcjonować. Dieta je wykluczająca może okazać się bardzo niebezpieczna. Ciekawostką jest, że jedząc węglowodany, możesz nawet... schudnąć. Jak to możliwe? Wystarczy, że będziesz wybierała właściwe produkty.

W czym są zdrowe węglowodany?

Zobacz listę produktów, które dostarczają korzystnych dla zdrowia węglowodanów złożonych.

1. Jęczmień

To prawdziwy zabójca łaknienia. Dzięki niemu jesteś w stanie utrzymać dietę na właściwych torach. Jęczmień zawiera bardzo dużą ilość błonnika pokarmowego, który wypełnia żołądek, a przez to dłużej czujesz się najedzona. Pomaga również ustabilizować poziom cukru we krwi.

Najpopularniejsza jest oczywiście kasza jęczmienna, którą możesz jeść jako dodatek do posiłku, sałatek czy zapiekanek.

2. Groszek

Jest bogaty w witaminy i minerał, ale zawiera również bardzo dużo błonnika - szklanka grochu ma ok. 1/3 jego dziennego zapotrzebowania.

Hiszpańscy naukowcy przeprowadzili badania, które dowodzą, że w czasie diety ograniczającej kalorie warto sięgać po rośliny strączkowe. Dzięki nim odchudzanie jest bardziej skuteczne i daje lepsze efekty. Dodatkowo udało im się zauważyć, że osoby, które na stałe wprowadziły je do swojej diety, zanotowały wyraźny spadek poziomu złego cholesterolu i ciśnienia tętniczego.

3. Chleb i makaron pełnoziarnisty

Pewnie doskonale wiesz, że produkty pełnoziarniste są lepsze, ale czy wiesz dlaczego? W odróżnieniu od tradycyjnych produktów pełnoziarniste powstają z pełnego ziarna, co oznacza, że zawierają otręby i zarodki zbóż, które są cenne dla zdrowia.

Mimo że na opakowaniu jest napisane, że produkt jest pełnoziarnisty, trzeba dokładnie czytać etykiety. Ta zasada dotyczy głównie chleba, który często jest dosładzany fruktozą lub syropem kukurydziany. Czasem warto wydać trochę więcej i dostać w zamian zdrowy chleb.

4. Czarna fasola

Wszystkie warzywa strączkowe są bardzo zdrowe, ale czarna fasola wygrywa z pozostałymi na wielu płaszczyznach. Pochodzi z Meksyku i warto wiedzieć o niej 2 rzeczy.

Po pierwsze jest bardzo dobra dla serca, nerek i działa moczopędnie.

Po drugie ma niską zawartość tłuszczu, jest bogata w błonnik, przeciwutleniacze i zawiera cenne minerały - selen, wapń, żelazo i cynk.

5. Płatki owsiane

To prawdziwa bomba odżywcza. Płatki owsiane zawierają 10 gramów białka w połowie szklanki, dlatego zapewniają mięśniom bardzo przyjazną energię dobrej jakości. Owies to szara eminencja zdrowego odżywiania. Jest często pomijany, a robi bardzo dobrą robotę.

Płatki owsiane najchętniej jemy w postaci pysznej owsianki na mleku kokosowym. Dodajemy do niej jedynie świeże owoce, cynamon i ulubione orzechy.

6. Quinoa (komosa ryżowa)

Mimo swoich właściwości nadal (niestety) jest bardzo mało znana. Ma lekki i łagodny smak, dlatego jest lubiana przez wiele osób. Ma większą zawartość błonnika niż inne zboża, zawiera solidną dawkę nienasyconych kwasów tłuszczowych i ma więcej wapnia niż mleko. Komosa ryżowa jest również bogatym źródłem witamin z grupy B.

