Dieta ketogeniczna opiera się na niskim spożyciu węglowodanów, zwiększonej podaży tłuszczów i umiarkowanym spożyciu białka. Zastanawiając się, jakie warzywa na diecie keto będą odpowiednie, musisz brać pod uwagę zwartość węglowodanów netto, czyli od całkowitej liczby węglowodanów odejmować te pochodzące z błonnika. Kluczowe będzie unikanie tych o wysokiej zawartości węglowodanów netto, które mogłyby zaburzyć stan ketozy.

Spis treści:

Na diecie ketogenicznej kluczowe jest wybieranie warzyw niskowęglowodanowych, które zawierają minimalną ilość cukrów i skrobi. Zasadniczo, zielone warzywa liściaste, a także warzywa rosnące nad ziemią, są najbardziej odpowiednie, gdyż mają najmniej węglowodanów. Poniżej przedstawiamy listę warzyw nadziemnych, które można jeść na diecie keto:

szpinak - 1 g węglowodanów netto w 100 g,

- 1 g węglowodanów netto w 100 g, sałata - 2 g węglowodanów netto w 100 g,

- 2 g węglowodanów netto w 100 g, brokuły - 4 g węglowodanów netto w 100 g,

- 4 g węglowodanów netto w 100 g, kalafior - 3 g węglowodanów netto w 100 g,

- 3 g węglowodanów netto w 100 g, cukinia - 3 g węglowodanów netto w 100 g,

- 3 g węglowodanów netto w 100 g, ogórek - 3 g węglowodanów netto w 100 g,

- 3 g węglowodanów netto w 100 g, papryka - zielona - 1 g węglowodanów netto w 100 g, żółta - 5 g węglowodanów netto w 100 g, czerwona - 4 g węglowodanów netto w 100 g,

- - 1 g węglowodanów netto w 100 g, - 5 g węglowodanów netto w 100 g, - 4 g węglowodanów netto w 100 g, kapusta - 3 g węglowodanów netto w 100 g,

- 3 g węglowodanów netto w 100 g, bakłażan - 3 g węglowodanów netto w 100 g,

- 3 g węglowodanów netto w 100 g, pomidor - 3 g węglowodanów netto w 100 g,

- 3 g węglowodanów netto w 100 g, zielona fasolka szparagowa - 4 g węglowodanów netto w 100 g,

- 4 g węglowodanów netto w 100 g, brukselka - 5 g węglowodanów netto w 100 g,

- 5 g węglowodanów netto w 100 g, jarmuż - 3 g węglowodanów netto w 100 g.

Z warzyw rosnących pod ziemią najmniej węglowodanów netto zawierają:

rzodkiewki - 2 g węglowodanów netto w 100 g,

- 2 g węglowodanów netto w 100 g, cebula - 8 g węglowodanów netto w 100 g,

- 8 g węglowodanów netto w 100 g, burak - 8 g węglowodanów netto w 100 g,

- 8 g węglowodanów netto w 100 g, marchew - 7 g węglowodanów netto w 100 g,

- 7 g węglowodanów netto w 100 g, seler - 8 g węglowodanów netto w 100 g,

- 8 g węglowodanów netto w 100 g, dynia - 6-7 g węglowodanów netto w 100 g,

- 6-7 g węglowodanów netto w 100 g, szparagi - 2 g węglowodanów netto w 100 g.

Najlepsze są więc rzodkiewki, pozostałe trzeba ograniczać.

Zapamiętaj tę zasadę: warzywa liściaste i zielone warzywa nadziemne są najlepsze na diecie ketogenicznej. Stosując ją, na pewno nie zjesz warzywa bogatego w węglowodany!

Czy są warzywa bez węglowodanów?

W rzeczywistości wszystkie warzywa zawierają pewną ilość węglowodanów, choć niektóre są bardzo niskowęglowodanowe. Najbliżej tej kategorii są zielone warzywa liściaste, takie jak szpinak, sałata i jarmuż, które mają bardzo małe ilości węglowodanów netto, często poniżej 1 g na porcję.

Warzywa te są doskonałe na diecie keto, ponieważ dostarczają niezbędnych mikroskładników bez ryzyka wyjścia z ketozy.

Warzywa zakazane na keto

Na diecie keto należy unikać warzyw o wysokiej zawartości węglowodanów, szczególnie tych bogatych w skrobię. Do warzyw, które powinny być eliminowane lub mocno bardzo ograniczone na diecie keto, należą:

ziemniaki - 19 g węglowodanów netto w 100 g,

- 19 g węglowodanów netto w 100 g, bataty - 17 g węglowodanów netto w 100 g,

- 17 g węglowodanów netto w 100 g, pietruszka - 13 g węglowodanów netto w 100 g,

- 13 g węglowodanów netto w 100 g, groszek zielony - 10 g węglowodanów netto w 100 g,

- 10 g węglowodanów netto w 100 g, kukurydza - 19 g węglowodanów netto w 100 g.

W okresie keto adaptacji, gdy organizm przystosowuje się do spalania tłuszczu zamiast węglowodanów, ważne jest, aby szczególnie skrupulatnie dobierać warzywa. W tym czasie zaleca się jeszcze bardziej ograniczone spożycie węglowodanów, co oznacza, że najlepiej wybierać warzywa o jak najniższej zawartości węglowodanów netto.

Zalecane warzywa na keto adaptacji to:

jarmuż,

sałata,

papryka zielona,

kalafior,

pomidor,

cukinia,

ogórek,

rzodkiewki,

szparagi.

Choć awokado to owoc, bardzo często dodaje się go do sałatek, w dodatku zawiera bardzo mało węglowodanów netto. Dlatego można go uwzględniać w przepisach także na keto adaptacji.

fot. Jakie warzywa na keto adaptacji/ Adobe Stock, Rawpixel.com

Poniżej znajdziesz kilka prostych przepisów na potrawy z warzyw, które idealnie wpisują się w założenia diety keto. Zawierają odpowiednio:

Sałatka z awokado i szpinakiem : 9,4 g węglowodanów netto na całą sałatkę,

: 9,4 g węglowodanów netto na całą sałatkę, Keto cukiniowy makaron z pesto : 10,2 g węglowodanów netto na całe danie,

: 10,2 g węglowodanów netto na całe danie, Keto pieczone brokuły z czosnkiem: 8,5 g węglowodanów netto na całe danie.

Ponieważ przepisy są dla 2 osób, każda z nich w swojej porcji spożyje połowę mniej węglowodanów netto.

Sałatka z awokado i szpinakiem

Składniki:

1 dojrzałe awokado, pokrojone,

2 garście świeżego szpinaku,

1 ogórek pokrojony w długie plastry,

1/4 cebuli, pokrojonej w cienkie plasterki,

2 łyżki oliwy,

sok z 1/2 cytryny,

100 g pokruszonej mozzarelli,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki połącz w misce, polej oliwą i sokiem z cytryny. Dopraw solą i pieprzem do smaku, a następnie delikatnie wymieszaj.

fot. Sałatka z awokado i szpinakiem/ Adobe Stock, elenavah

Keto cukiniowy makaron z pesto

Składniki:

2 średnie cukinie, spiralizowane na makaron,

2 łyżki pesto (domowego lub kupionego, bez cukru),

1 łyżka oliwy,

sól i pieprz do smaku,

1 łyżka tartego parmezanu.

Sposób przygotowania:

Na rozgrzanej patelni z oliwą podsmaż cukinię przez 2-3 minuty, aż zmięknie, ale pozostanie al dente. Dodaj pesto, dopraw solą i pieprzem, a następnie dokładnie wymieszaj. Podawaj z posypką z parmezanu.

Keto pieczone brokuły z czosnkiem

Składniki:

1 główka brokułów, podzielona na różyczki,

3 ząbki czosnku, pokrojone w cienkie plasterki,

2 łyżki oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Brokuły i czosnek wymieszaj z oliwą, solą i pieprzem. Ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i piecz w 200°C przez 15-20 minut, aż brokuły będą złote i chrupiące.

fot. Keto pieczone brokuły z czosnkiem/ Adobe Stock, valya82

