Test dla biegaczy wyczynowych przebiega dokładnie w ten sam sposób jak test dla amatorów. Zawodnik ma przebiec w ciągu 12 minut jak najdłuższy odcinek. Poniżej przedstawione są normy dla profesjonalistów.

Reklama

Normy testu Coopera dla kobiet

Doskonale – ponad 3000 metrów, dobrze - 2700–2999 m, średnio - 2400–2699 m, słabo - 2100–2399 m, fatalnie - poniżej 2100 m

Normy testu Coopera dla mężczyzn

Doskonale – ponad 3700 metrów, dobrze - 3400–3699 m, średnio - 3100–3399 m, słabo - 2800–3099 m, fatalnie - poniżej 2800 m

W jakim momencie powinniśmy zacząć stosować w stosunku do siebie normy dla wyczynowców. I czy powinniśmy to robić jeśli nie jesteśmy profesjonalistami? Nawet jeśli biegasz codziennie nie jest to konieczne. O wykorzystaniu norm dla sportowców zacznij myśleć gdy bez trudu będziesz osiągać doskonały wynik w teście klasycznym.

Zobacz jakie są normy klasycznego testu Coopera

Reklama

Chociaż najlepsi zawodnicy są w stanie przebiec w 12 minut blisko 5 kilometrów (aktualny rekord świata na 5 kilometrów to nieco ponad 12 i pół minuty) to normy dla wyczynowych sportowców nie uwzględniają specjalizacji. Sprinterzy i specjaliści od biegów dłuższych mają takie same kryteria oceny. Dlaczego tak jest? To proste – test jest tylko ogólnym wyznacznikiem kondycji - biegacz stawiający na trening wytrzymałościowy bez trudu otrzyma najwyższą ocenę.