1. Źle dobrane lub zniszczone buty

Buty nieodpowiednie do Twojego treningu lub stylu biegania mogą stać się przyczyną poważnych kontuzji. Równie ważna jak dobranie właściwego obuwia jest jego regularna wymiana. Buty biegacza zużywają się szybko i tracą swoje właściwości. Zbyt długie zwlekanie z zakupem nowych butów może zakończyć się dolegliwościami bólowymi.

2. Źle dobrana odzież

Bardzo często biegacze nie doceniają znaczenia prawidłowego ubioru. To błąd. Niektóre tworzywa mogą powodować poważne obtarcia. Tkaniny, które nie „oddychają” mogą źle wpłynąć na komfort termiczny organizmu, podobnie jak zbyt dużo warstw na sobie w gorący dzień lub zbyt mało w zimny.

3. Nieodpowiednie odżywianie

Trening oznacza dodatkowe obciążenie dla Twojego ciała. Dlatego czasem trzeba zmienić swoje przyzwyczajenia dbając o dostarczenie dla organizmu odpowiednich zapasów potrzebnych substancji.

4. Zbyt mało płynów

Niektórzy biegacze zapominają o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Piją zdecydowanie zbyt mało płynów co może doprowadzić do poważnych kłopotów związanych z odwodnieniem organizmu. Zadbanie o odpowiednią dawkę płynów przed, po i w trakcie biegu powinno stać się jednym z kluczowych elementów Twojego treningu.

5. Zbyt szybkie nakładanie na siebie dużych obciążeń treningowych

Częsty błąd początkujących - tak bardzo chcą szybko dojść do dobrych wyników, że decydują się ćwiczyć więcej niż jest w stanie wytrzymać ich organizm. Przeciążenie organizmu pociąga za sobą bóle zakwasowe (to nie jest dobry znak) a nawet kontuzje.

6. Przetrenowanie

Błąd podobny do poprzedniego, choć występujący częściej u zaawansowanych zawodników. W tym wypadku, choć obciążenia treningowe są dobrane prawidłowo, jest ich po prostu zbyt dużo. W efekcie pojawiają się objawy wyczerpania organizmu i wyniki zamiast polepszać się ulegają pogorszeniu. Nadmiernie zmęczony organizm jest także bardziej podatny na kontuzje i choroby.

7. Pomijanie rozgrzewki i/lub schłodzenia organizmu

Błąd popełniany zarówno przez początkujących (z niewiedzy) jak i przez zaawansowanych (bagatelizowanie) biegaczy. Bieganie bez rozgrzewki nie tylko obniża efektywność treningu ale naraża Cię też na poważne kontuzje. Schłodzenie organizmu zapobiega z kolei chorobom i bólom mięśniowym po intensywnym treningu.

8. Zbyt wysokie tempo biegu

Przy dłuższych przebieżkach zdarza się, że samopoczucie w początkowej fazie jest na tyle dobre, że podświadomie zaczynasz przyspieszać tempo. W efekcie zbyt szybko wyczerpujesz swoje zasoby energetyczne i nie jesteś w stanie przeprowadzić całego treningu.

9. Nieodpowiedni krok biegowy

Zbyt wysokie i długie kroki wbrew pozorom nie pomagają w trakcie biegu. Zbyt dużo energii poświęcasz na podnoszenie ciała w górę zamiast do przesuwania się w poziomie. Krótszy i niższy krok o większej częstotliwości zapewnia lepsze wykorzystanie energii i jednocześnie ogranicza ryzyko kontuzji. Równie ważne jest odpowiednie stawianie stopy – ląduj na śródstopiu by uniknąć kontuzji i bólów zmęczeniowych kości.

10. Zła sylwetka podczas biegu

Garbienie się, zbyt wysokie podnoszenie rąk, machanie rękami na boki, pochylona głowa, wykonywanie niepotrzebnych ruchów tułowiem i głową. Te wszystkie elementy utrudnią Twój bieg – ograniczą pole widzenia, utrudnią oddychanie lub zwiększą i przyspieszą zmęczenie.

To oczywiście nie wszystkie błędy popełniane przez biegających, ale są one najpowszechniejsze, zazwyczaj bardzo groźne i przy odrobinie chęci łatwe do wyeliminowania.