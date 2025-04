Fot. Fotolia

Opony to jedne z najważniejszych elementów twojego roweru – odpowiednio dobrane nie tylko stanowią ochronę koła, ale przede wszystkim usprawniają jazdę po określonej nawierzchni. Decydując się na założenie konkretnego modelu powinieneś więc upewnić się, że dokonałeś wyboru odpowiadającego twojemu pojazdowi i terenowi, po którym będziesz się poruszać.

Podstawowe parametry opon rowerowych

Poszukiwanie najlepszej opony rozpocznij od ustalenia rozmiaru, jaki będzie ci potrzebny. Decyduje o nim średnica koła, na które ją założysz. W rowerach miejskich, crossowych i trekkingowych popularnym rozmiarem jest 28 cali, natomiast w przypadku rowerów górskich będą to 26, 29 albo 27,5 cala.

Drugim podstawowym parametrem każdej opony jest jej szerokość. Im szersza opona i większy bieżnik, tym lepsze jej działanie w trudnych warunkach.

Musisz jednak pamiętać, że większa szerokość przekłada się też na zwiększenie oporów, jakie stawia koło podczas jazdy. Pamiętaj, by na oba koła założyć opony o takiej samej szerokości oraz bieżniku.

Opony bezdętkowe czy dętkowe?

Kolejną cechą, na którą warto zwrócić uwagę, jest tak zwana gęstość oplotu, czyli szkieletu opony, oznaczana jako TPI (Thread Per Inch). Im wyższa gęstość, tym większa wytrzymałość na ewentualne przebicia gumy oraz wysokie ciśnienie.

Lepszą odporność zagwarantują ci także opony bezdętkowe (UST – ang. Universal System Tubeless). Co prawda są one nieco cięższe niż opony dętkowe, ale za to ułatwiają dobór odpowiedniego ciśnienia, zapewniając lepszą przyczepność.

"Istnieje możliwość zastosowania tak zwanego mleczka uszczelniającego, które wypełnia pomniejsze przebicia opony w czasie jazdy" – podpowiada Michał Putz z firmy Kellys.

Opony z bieżnikiem czy bez?

Nie mniej istotnym od pozostałych parametrów jest wybór odpowiedniego bieżnika – zwiększy on twoje bezpieczeństwo i poprawi komfort jazdy. Szukając odpowiedniego rodzaju powinieneś zwrócić uwagę na teren, po którym będziesz się poruszać.

Na płaskich asfaltowych trasach najlepiej sprawdzą się opony całkowicie gładkie lub z minimalnym bieżnikiem – slicki lub semi-slicki. – "Pozwalają one rozwinąć większą prędkość, minimalizują opór w czasie jazdy, a tym samym sprawiają, że mniej się męczymy" – dodaje specjalista.

Opony o wyraźnym bieżniku charakteryzują się widocznymi wypustami – tak zwanymi klockami. Zapewnią ci lepszą przyczepność podczas pokonywania trudnego terenu w lesie, w błocie albo w górach.

Możesz także wybrać opony z bieżnikiem trekkingowym, łączącym w sobie zalety opony typu slick i posiadającymi niewielki bieżnik na zewnętrznej krawędzi opony.

Ten rodzaj nie sprawdzi się jednak w trudnych warunkach, za to przyda się do jazdy w terenie mieszanym – po szosie oraz polnych ścieżkach.

