Jaka forma fitnessu będzie najbezpieczniejsza dla osób po 50-tce?

Najbezpieczniejsze formy ćwiczeń w każdym wieku to różnego rodzaju treningi grupowe. Te, które są prowadzone w klubach fitness pod okiem instruktora lub trenera. Jeśli przyjdziesz do klubu, nie zapomnij poinformować go, że to twój początek i opowiedz o swoim trybie życia. To dla trenerów bardzo istotna informacja. Dzięki niej dobiorą odpowiedni trening.

Jaka forma fitnessu będzie najlepsza dla początkujących?

Delikatne formy, które są polecane na rozpoczęcie przygody z fitnessem to:

zdrowy kręgosłup

pilates

stretching

ćwiczenia na piłkach

Uwaga! Pamiętaj, że 2 razy w tygodniu to twoje minimum dla zdrowia.

Jaka forma fitnessu będzie najlepsza dla średniozaawansowanych?

Kiedy mięśnie zaczną się przyzwyczajać do wysiłku - mniej więcej po 1 miesiącu uczęszczania na zajęcia - możesz spróbować treningów wzmacniających:

Total body condition (wszystkie partie mięśniowe)

Abdominals - Bottom - Tight (brzuch, pośladki, talia)

Uwaga! Pamiętaj, że podczas treningu zawsze można robić przerwy, brać mniejsze obciążenia i dostosować swoje możliwości do tego co prowadzący proponuje. Dobry instruktor lub trener zwróci uwagę na twoja technikę ruchu w danym ćwiczeniu, nie na ilość czy szybkość.

Jaka forma aktywności będzie najlepsza dla domatorów?

Jeśli nie masz zamiaru korzystać z usług fitness klubu, trenera lub po prostu grafik zajęć ci nie odpowiada, zacznij trenować we własnym zakresie. Oto najlepsze formy treningów:

nordic walking

marsz/marszobieg

jogging

Uwaga! Zaczynaj podobnie jak w grupie. Najpierw wygospodaruj czas około 30-45 minut 2 razy w tygodniu, po miesiącu zwiększ do 3-4 razy. Po 2 miesiącach zwiększ czas trwania treningu do godziny albo zmień na jogging krótszy, ale uprawiany 5-6 razy w tygodniu. Pamiętaj o rozgrzewce przed i rozciąganiu po treningu.

napisane przez Martynę Rapp, trenera fitness Tuan Sport Club w Piasecznie